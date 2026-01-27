「ありがとう、5周年！」体験型グランピング施設 yamagata glamが全テントリニューアル！もっとゆったり、もっと贅沢に。5周年を祝う“5”にちなんだ特別プランも登場。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社リード（本社：山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営する体験型グランピング施設 yamagata glam（ヤマガタグラム）は、2025年12月24日（水）にオープン5周年を迎えました。この大きな節目を記念し、これまで支えてくださった多くのお客様への感謝を込めて、全8棟のテントルームをリニューアルいたしました。「もっと贅沢に楽しみたい」というお客様の声を反映し、さらに“映え”と“心地よさ”にこだわった空間へとアップデート。さらに、お客様が自分好みの滞在を自由にコーディネートできる5周年記念プラン「13種類から選べる”5”つのわがままカスタマイズプラン」の販売が始まりました。家族、愛犬、友人……大切な誰かと過ごす時間がより豊かになる、新しいyamagata glamの誕生です。

■ リニューアルの背景：5年間の感謝を込めたアップデート

2020年の誕生以来、yamagata glamは「山形の四季を五感で楽しむ」をテーマに多くのお客様をお迎えしてまいりました。5周年を迎えるにあたり、私たちが大切にしたのは「お客様のリアルな声」です。「子どもが喜ぶ工夫がほしい」「愛犬ともっとプライベートに過ごしたい」「グループでゆったり語り合いたい」といったご要望の一つひとつを形にすべく、ハード・ソフト両面でのリニューアルを実施いたしました。

■ テントリニューアル 3つのポイント

１. 【愛犬とより自由に】プライベート感が増した「ドッグフレンドリー・テント」

ワンちゃんと一緒に宿泊できるテントの場所を、施設内で最も奥に位置するエリアへと変更いたしました。テント内にはワンちゃん用の備品としてトイレ・トイレシート・ウォーターボウル・フードボウル・お散歩セットを完備。外にはドッグサークルも導入し、これまで以上にのびのびと過ごしていただけます。

ドームテント“japan”ドッグサークル

・周囲を気にせずのびのび： 他のテントや人が出入りするフロント周辺から離れた場所になることで、プライベート感が大幅にアップ。

・ストレスフリーな滞在： 繊細なワンちゃんでも、周囲の視線や音を気にすることなく、飼い主様と一緒にリラックスして過ごせます。

２. 【家族でワクワク】yamagata glam初！安全設計の「2段ベッドテント」

ファミリー層からの熱いご要望にお応えし、2段ベッドを初導入いたしました。

ドームテント“bear”

・安全第一の設計： 一般的なはしごではなく、小さなお子様でも踏み外しにくい「階段タイプ」を採用。

・親御さんの安心感： 2段目の高さは、大人の女性の平均身長ほど。地上からお休み中のお子様の様子をすぐに見守ることができる安心設計です。

３. 【グループで快適に】“映え”と“くつろぎ”が加速する「グループテント」

友人同士やグループでの滞在がより楽しくなるよう、インテリアと機能をパワーアップしました。

ドームテント“sea”ドームテント“feather”

・ゆったりくつろげる家具： 全員でリラックスできるよう、新たに背もたれ付きの椅子を増やしました。

・フォトジェニックな空間： 以前よりも写真映えする内装へとブラッシュアップ。大切な友人との思い出をより美しく切り取れます。

■5周年記念プラン：13種類から選べる「5つのわがままカスタマイズプラン」

5周年を記念し、お客様に喜んでいただける新プランの販売が開始しました。リニューアルしたテントで「何をして過ごすか」までお客様が選べる、5周年の「5」にちなんだ特別プランで、宿泊対象期間は2026年4月24日（金）まで。

豪華13種類の選択肢から、合計5つのアイテムや特典を組み合わせてご利用いただけます。本プランは「1泊2食付き」、「素泊まり」、「ワンちゃんご一緒の1泊2食付き」、「ワンちゃんご一緒の素泊まり」の各プランでご予約いただけます。

【STEP 1】早い者勝ち！プレミアム・セレクション（下記より1つ選択）

数に限りがある、リニューアル空間を満喫するための目玉アイテムです。

・プロジェクター貸出： リニューアルした白いテント壁面をスクリーンに。プライベートシアターが開演。

・こたつ（冬季） or ピクニックセット（春季）貸出： 冬はテント内でぬくぬく団らん、春は外でお花見を満喫。

・モルック貸出： 広場で大盛り上がり！北欧生まれの人気スポーツ。

・ハンモック貸出： 川のせせらぎを聞きながら、至福のうたた寝タイム。

【STEP 2】スタンダード・セレクション（下記より自由に4つ選択）

思い出作り、焚き火、ギフトなど、滞在を彩る4つのわがままを叶えます。

オリジナルプレートのイメージA. 【カタチに残る思い出】

・人数分チェキ撮影：ご宿泊記念のチェキをスタッフが撮影いたします！

・写真撮影用思い出プレート：皆様だけのオリジナルプレートをスタッフからプレゼント。一緒に写真を撮ろう！

アートファイヤーのイメージB. 【焚き火を楽しむ】

・焚き火用の薪（1束）：キャンプの醍醐味である焚き火、ゆらぐ炎をじっくり楽しもう！

・スモアセット：大人気！焚き火でマシュマロ焼き体験！クラッカーでサンドしてお召し上がりください！

・アートファイヤー：焚き火の色が変わる、SNS映えNo.1アイテム！

ドリンクのイメージC. 【時間を忘れてほっと一息】

・売店のお好きなドリンク：山形県産ジュースなど、お好きなドリンクでごゆっくり。1名につき1本、またはワインは1組につき1本プレゼント！

・レイトチェックアウト（1h）：チェックアウト時間を延長して翌朝11時まで、のんびり満喫。

D. 【お得なギフト】

・売店500円OFFクーポン：自分用のプチお土産や、夜のおつまみの追加に！

・次回ご宿泊時に使える5%OFFクーポン：また遊びに来る楽しみをプレゼント！

■yamagata glamマネージャー横澤 コメント

詳細・ご予約はこちら :https://go-koyogroup.reservation.jp/ja/hotels/yamagata-glam?_gl=1*a6u85p*_ga*MTczMDQ3MzUxOC4xNzYzNDI1NTQ3*_ga_S6W9RT6ZYG*czE3Njk0MDAwOTQkbzckZzEkdDE3Njk0MDAxNDEkajEzJGwwJGgw

5周年という節目にリニューアルを迎えられたことを、大変嬉しく思います。

立ち上げ当初から支えてくださった地域の皆さま、そしてこの場所を一緒につくってきたスタッフの想いに支えられ、今日を迎えることができました。

これからも、地域の皆さまや足を運んでくださるお客様とのご縁を大切にしながら、「来てよかった」「また来たい」と思っていただける時間をお届けできるよう、スタッフ一同本気で取り組んでいきます。

yamagata glam

yamagata glam は、山形県村山市にある全8室のプライベートなグランピング施設です。最上川のすぐ横に位置する絶好のロケーションで「山形の里山・農村の文化を体験する」をコンセプトに、最上川舟下りなど四季折々の体験アクティビティと山形の食材を盛り込んだお食事を提供しています。

施設名：yamagata glam（ヤマガタグラム）

住 所：山形県村山市碁点999-19

公式HP：https://yamagata-glam.com/

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。

【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20