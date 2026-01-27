無料ウェビナーを開催します「CDP2025総括とCDP2026質問書の展望（フォレスト編）」

株式会社エンビプロ・ホールディングス

エンビプログループの株式会社ブライトイノベーション(https://brightinnovation.jp/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻巣 和紀、以下「当社」）は、CDP評価の維持・向上を目指している企業の責任者様・ご担当者様、またはCDPフォレスト質問書に回答される企業の責任者様・ご担当者様向けに、フォレスト質問書におけるCDP2025総括とCDP2026質問書の展望について無料ウェビナーを開催します。

CDP2025総括とCDP2026質問書の展望（フォレスト編） | ブライトイノベーション(https://brightinnovation.jp/seminar/3931/)

認定ソリューションプロバイダー

当社はCDPから環境サービスの専門家として、CDP2025のClimate Change（気候変動）認定ソリューションプロバイダーとして認定されており、Climate Change、Water Security、Forestsにおいて幅広い業種のCDPの初回回答およびスコア向上支援実績を多数有しています。これまでAリスト企業をはじめ様々なスコアの企業へコンサルティングサービスを提供し、スコア向上またはAスコア維持を実現いただいています。

ウェビナー概要

CDP認定ソリューションプロバイダー（シルバー）

CDP2025質問書では、前年から大きな内容変更はありませんでしたが、フォレストのエッセンシャルクライテリア（一定以上のスコアを取得するために必ず満たす必要がある要件）については、一部の基準がより明確化されました。

また、2025年11月に公表されたCDP2026に向けた変更の方向性に関する情報等をふまえたフォレストの方針として

・TNFDとの整合強化

・新たにカカオ・コーヒー・天然ゴムがスコアリング対象

・従来の木材、パーム油、畜牛品、大豆と合わせて合計7種類の主要コモディティが評価される

といったことが示されています。



本セミナーでは、2025年のフォレストモジュール（モジュール8）を取り上げ、各質問の意図や変更があったエッセンシャルクライテリアの基準などを振り返るとともに、次年度回答に向けて想定される質問の変更点や、そのために今から準備すべきポイントについて解説します。

ウェビナー情報詳細・お申込み

講師紹介

株式会社ブライトイノベーション

シニアコンサルタント 佐藤 望

鳥類の行動に関する研究で博士（理学）を取得後、私立大学の兼任講師を経て、環境系のNGOで環境調査や自然保護活動に従事。現在は主にCDP評価向上支援、TCFD・TNFD開示支援業務等を担当。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブライトイノベーション

マーケティング室

TEL：03-6280-3936

WEB：https://brightinnovation.jp/contact/