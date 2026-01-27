【伍福軒】グランドメニューがパワーアップ！

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 鹿中 一志）が展開する「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」では、2026年1月27日（火）より、グランドメニューを刷新いたします。

今回のグランドメニュー変更では、伍福軒の味の要となる「スープ」をはじめとする素材・製法・バランスを見直し、“おいしくリニューアル”。これまで以上に満足度の高い一杯へと進化いたしました。

さらに、新たなラインナップとして「スタミナラーメン」が仲間入り。

しっかりとした旨みと食べ応えで、日常の食事に満足感を添える一杯をご提供いたします。

伍福軒は、背脂と醤油の持ち味を丁寧に引き出した一杯を通じて、より多くのお客様に愛されるブランドを目指し、今後も挑戦を続けてまいります。

■ 新商品「スタミナラーメン」

ガツンと食べたい気分の日に

伍福軒の新たな定番として、「スタミナラーメン」が今回のグランドメニュー刷新にあわせて提供。

食べ応え抜群の中太麺に合わせるのは、伍福軒自慢のコク深い黒醤油。

たっぷりのもやし、豪快なチャーシュー、背脂、刻みニンニクを盛り込み、一口目から満足感全開の、パンチある一杯に仕上げました。

背脂のコクと黒醤油のキレが中太麺にしっかり絡み、「今日はしっかり食べたい」そんな気分に応えるスタミナ系ラーメンです。

さらに、生卵（＋150円）をプラスすれば、麺を絡めて楽しむすき焼き風アレンジもおすすめ。

味変しながら、最後までガツンと楽しめます。

卓上のニンニクおろしと合わせて、自分好みに仕上げられる一杯です。

スタミナラーメン 販売価格（税込）

■ リニューアルした「油そば」

- 並：990円- 大：1,140円- 生卵トッピング：150円

伍福軒の人気メニュー「油そば」が、さらに美味しくリニューアルしました。

もちもち食感の中太麺に、香ばしい特製ダレがしっかりと絡む一杯です。

さらに、青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を使用することで、タレとの一体感とコクがアップ。卓上のニンニクおろしやラー油での味変も楽しめ、最後は追い飯で締めるなど、最後まで楽しめる一杯です。

販売価格（税込）

■ 定番商品のリニューアルについて

- 並：860円- 大：1,010円- 追い飯：100円

今回のリニューアルでは、伍福軒の定番商品を対象に、味わいの完成度をさらに高めました。

■スープ

今回のリニューアルでは、スープの製法を改め、店舗で生の豚肉を使用し、丁寧に炊き上げる製法へと進化。

肉の旨みをじっくりと引き出すことで、素材の味が重なり合った、コク深い味わいに仕上げました。

■チャーシュー

毎日店舗仕込みすることにより、更に美味しく・満足感のある仕上がりに。

■玉子

青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を新たに採用。

濃い黄身のコクと優れた味の染み込みで、スープと一体感のある味わいを実現しました。

■油そば

中太麺にすることで、タレと油の一体感を高め、麺の旨みを存分に楽しめる味わいへ。

■ グランドメニュー変更 概要

グランドメニュー変更実施日

2026年1月27日（火）より

対象店舗

東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒 全店舗

機能その1：来店スタンプ機能搭載機能その2：各種クーポンを不定期配布その他の機能▶かんたん店舗検索（現在地からお近くの店舗検索も可能）やキャンペーン情報など、耳寄りな話題をいち早くお知らせいたします。■株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要



設立 ： 1994年7月

本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ

従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年1月時点

代表 ： 代表取締役CEO 鹿中 一志

事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営

URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/

Tel ： 03‐3770-0077



【公式サイト・SNS】

伍福軒公式サイト： https://gofukuken.com

X（旧Twitter） ： https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg(https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg)

Instagram：https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr)