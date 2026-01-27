【伍福軒】グランドメニューがパワーアップ！
株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 鹿中 一志）が展開する「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」では、2026年1月27日（火）より、グランドメニューを刷新いたします。
今回のグランドメニュー変更では、伍福軒の味の要となる「スープ」をはじめとする素材・製法・バランスを見直し、“おいしくリニューアル”。これまで以上に満足度の高い一杯へと進化いたしました。
さらに、新たなラインナップとして「スタミナラーメン」が仲間入り。
しっかりとした旨みと食べ応えで、日常の食事に満足感を添える一杯をご提供いたします。
伍福軒は、背脂と醤油の持ち味を丁寧に引き出した一杯を通じて、より多くのお客様に愛されるブランドを目指し、今後も挑戦を続けてまいります。
■ 新商品「スタミナラーメン」ガツンと食べたい気分の日に
伍福軒の新たな定番として、「スタミナラーメン」が今回のグランドメニュー刷新にあわせて提供。
食べ応え抜群の中太麺に合わせるのは、伍福軒自慢のコク深い黒醤油。
たっぷりのもやし、豪快なチャーシュー、背脂、刻みニンニクを盛り込み、一口目から満足感全開の、パンチある一杯に仕上げました。
背脂のコクと黒醤油のキレが中太麺にしっかり絡み、「今日はしっかり食べたい」そんな気分に応えるスタミナ系ラーメンです。
さらに、生卵（＋150円）をプラスすれば、麺を絡めて楽しむすき焼き風アレンジもおすすめ。
味変しながら、最後までガツンと楽しめます。
卓上のニンニクおろしと合わせて、自分好みに仕上げられる一杯です。
スタミナラーメン 販売価格（税込）
- 並：990円
- 大：1,140円
- 生卵トッピング：150円
■ リニューアルした「油そば」
伍福軒の人気メニュー「油そば」が、さらに美味しくリニューアルしました。
もちもち食感の中太麺に、香ばしい特製ダレがしっかりと絡む一杯です。
さらに、青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を使用することで、タレとの一体感とコクがアップ。卓上のニンニクおろしやラー油での味変も楽しめ、最後は追い飯で締めるなど、最後まで楽しめる一杯です。
販売価格（税込）
- 並：860円
- 大：1,010円
- 追い飯：100円
■ 定番商品のリニューアルについて
今回のリニューアルでは、伍福軒の定番商品を対象に、味わいの完成度をさらに高めました。
■スープ
今回のリニューアルでは、スープの製法を改め、店舗で生の豚肉を使用し、丁寧に炊き上げる製法へと進化。
肉の旨みをじっくりと引き出すことで、素材の味が重なり合った、コク深い味わいに仕上げました。
■チャーシュー
毎日店舗仕込みすることにより、更に美味しく・満足感のある仕上がりに。
■玉子
青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を新たに採用。
濃い黄身のコクと優れた味の染み込みで、スープと一体感のある味わいを実現しました。
■油そば
中太麺にすることで、タレと油の一体感を高め、麺の旨みを存分に楽しめる味わいへ。
■ グランドメニュー変更 概要
グランドメニュー変更実施日
2026年1月27日（火）より
対象店舗
東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒 全店舗
最新情報やお得なクーポン配信中
伍福軒公式アプリでは、ご来店時にQRコードを読み込むとスタンプを貯めることができ、スタンプが10個貯まるとお得なクーポンと交換可能です。
さらに、期間限定クーポンやお誕生日クーポンなど、多彩な特典もご用意しております。
ぜひアプリをダウンロードして、スタンプや特典をお楽しみください。
伍福軒公式アプリ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mpkitchen.app.gofukuken&hl=ja
機能その1：来店スタンプ機能搭載機能その2：各種クーポンを不定期配布その他の機能▶かんたん店舗検索（現在地からお近くの店舗検索も可能）やキャンペーン情報など、耳寄りな話題をいち早くお知らせいたします。
■株式会社エムピーキッチンホールディングス
■会社概要
設立 ： 1994年7月
本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ
従業員数 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名) ※2026年1月時点
代表 ： 代表取締役CEO 鹿中 一志
事業内容 ： 飲食店の総合開発及び運営
URL ： http://www.mpkitchen.co.jp/
Tel ： 03‐3770-0077
【公式サイト・SNS】
伍福軒公式サイト： https://gofukuken.com
X（旧Twitter） ： https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg(https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg)
Instagram：https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr)