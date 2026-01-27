【伍福軒】グランドメニューがパワーアップ！

写真拡大 (全8枚)

株式会社エムピーキッチンホールディングス


　株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO　鹿中 一志）が展開する「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」では、2026年1月27日（火）より、グランドメニューを刷新いたします。


　今回のグランドメニュー変更では、伍福軒の味の要となる「スープ」をはじめとする素材・製法・バランスを見直し、“おいしくリニューアル”。これまで以上に満足度の高い一杯へと進化いたしました。


　さらに、新たなラインナップとして「スタミナラーメン」が仲間入り。
しっかりとした旨みと食べ応えで、日常の食事に満足感を添える一杯をご提供いたします。


伍福軒は、背脂と醤油の持ち味を丁寧に引き出した一杯を通じて、より多くのお客様に愛されるブランドを目指し、今後も挑戦を続けてまいります。


■ 新商品「スタミナラーメン」

ガツンと食べたい気分の日に

伍福軒の新たな定番として、「スタミナラーメン」が今回のグランドメニュー刷新にあわせて提供。


食べ応え抜群の中太麺に合わせるのは、伍福軒自慢のコク深い黒醤油。


たっぷりのもやし、豪快なチャーシュー、背脂、刻みニンニクを盛り込み、一口目から満足感全開の、パンチある一杯に仕上げました。


背脂のコクと黒醤油のキレが中太麺にしっかり絡み、「今日はしっかり食べたい」そんな気分に応えるスタミナ系ラーメンです。


さらに、生卵（＋150円）をプラスすれば、麺を絡めて楽しむすき焼き風アレンジもおすすめ。


味変しながら、最後までガツンと楽しめます。


卓上のニンニクおろしと合わせて、自分好みに仕上げられる一杯です。





スタミナラーメン 販売価格（税込）


- 並：990円
- 大：1,140円
- 生卵トッピング：150円

■ リニューアルした「油そば」

伍福軒の人気メニュー「油そば」が、さらに美味しくリニューアルしました。


もちもち食感の中太麺に、香ばしい特製ダレがしっかりと絡む一杯です。


さらに、青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を使用することで、タレとの一体感とコクがアップ。卓上のニンニクおろしやラー油での味変も楽しめ、最後は追い飯で締めるなど、最後まで楽しめる一杯です。




販売価格（税込）


- 並：860円
- 大：1,010円
- 追い飯：100円

■ 定番商品のリニューアルについて

今回のリニューアルでは、伍福軒の定番商品を対象に、味わいの完成度をさらに高めました。


■スープ
今回のリニューアルでは、スープの製法を改め、店舗で生の豚肉を使用し、丁寧に炊き上げる製法へと進化。
肉の旨みをじっくりと引き出すことで、素材の味が重なり合った、コク深い味わいに仕上げました。


■チャーシュー
毎日店舗仕込みすることにより、更に美味しく・満足感のある仕上がりに。


■玉子
青森県産のブランド玉子「十六代真っ赤卵」を新たに採用。


濃い黄身のコクと優れた味の染み込みで、スープと一体感のある味わいを実現しました。


■油そば
中太麺にすることで、タレと油の一体感を高め、麺の旨みを存分に楽しめる味わいへ。



■ グランドメニュー変更 概要


■ グランドメニュー変更 概要


グランドメニュー変更実施日
2026年1月27日（火）より


対象店舗
東京背脂黒醤油ラーメン 伍福軒 全店舗




最新情報やお得なクーポン配信中

伍福軒公式アプリでは、ご来店時にQRコードを読み込むとスタンプを貯めることができ、スタンプが10個貯まるとお得なクーポンと交換可能です。
さらに、期間限定クーポンやお誕生日クーポンなど、多彩な特典もご用意しております。


ぜひアプリをダウンロードして、スタンプや特典をお楽しみください。








伍福軒公式アプリ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mpkitchen.app.gofukuken&hl=ja
機能その1：来店スタンプ機能搭載機能その2：各種クーポンを不定期配布その他の機能▶かんたん店舗検索（現在地からお近くの店舗検索も可能）やキャンペーン情報など、耳寄りな話題をいち早くお知らせいたします。





■株式会社エムピーキッチンホールディングス
■株式会社エムピーキッチンホールディングス

■会社概要

設立　　　 ： 1994年7月
本社所在地 ： 150-0021東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2Ｆ
従業員数　 ： 1,500名(正社員200名、パートナー1,300名)　※2026年1月時点
代表 　　　： 代表取締役CEO　鹿中 一志
事業内容 　： 飲食店の総合開発及び運営
URL　　　 ： http://www.mpkitchen.co.jp/
Tel　　　　： 03‐3770-0077

【公式サイト・SNS】
伍福軒公式サイト： https://gofukuken.com
X（旧Twitter）　： https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg(https://x.com/gofukuken?s=21&t=fHbyb6JwSWE5IcVWP2IQcg)
Instagram：https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gofukuken_official?igsh=MWlsbTA4NjN1bHRwZg%3D%3D&utm_source=qr)