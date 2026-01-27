【新規登録で2週間無料】Power Point上で″理想の土台″をAIが即座に作成する「Biz Benrie」資料生成AI機能をリリース

株式会社余白

株式会社余⽩（東京都渋谷区）は、大手コンサルティング会社や金融機関などで導入され、法人契約リピート率100%を誇るPowerPoint資料作成アドイン「Biz Benrie(ビズベンリー)」において、新たにAI資料作成機能をリリースしました。

Biz Benrieは、整列・配色統一・テンプレート適用といったプロ仕様の編集機能を備えたPowerPointアドインです。今回のAI機能追加により、スライドの土台作成から最終仕上げまでを一気通貫でPowerPoint内で完結できるようになりました。「資料作成の手間」というビジネス現場の根深い課題に対し、もう他のツールを行き来する必要はありません。

背景：資料作成の「手間」は未だ解消されていない

「資料作成の工数を減らして、中身の検討により時間を使いたい」

多くのビジネスパーソンが抱えるこの思いに応えるように、最近ではスライドを自動で作るAIサービスが増えています。しかし、実際に業務で日常的に使いこなせているかというと、まだそこまでには至っていないのが現実ではないでしょうか。

当社が実施したアンケート調査（※1）では、日頃からPowerPointを使用するビジネスパーソンのうち、以下の場面で大きな負担を感じていることがわかりました。

- 約53％の方が、「頭の中にある複雑な構造を、分かりやすい図やフローに落とし込むのに時間がかかりすぎる」と回答しており、スケジュール・進め方のような複雑な内容をシンプルなガントチャートに落とし込むという作業にストレスを感じている可能性が高いことがわかりました。- 約47%の方が、「調査データや数値を見ながら、手作業でグラフや表を更新するのがとにかく面倒」と回答しており、デスクトップ調査・比較できる形での整理・パワーポイントへの落とし込みという一連の流れにストレスを感じている可能性が高いことがわかりました。

また、既存のAIサービスの多くはブラウザ上で動くため、「AIが作ったものをPowerPointに貼り直し、結局自分で体裁を整えることになる」「後から自分で編集しにくい形で出力される」といった、実務ならではの使い勝手の悪さが未だ残っている状況です。

機能のご紹介：「AIが土台を作り、ヒトが仕上げる。すべてをPowerPoint上で完結」

Biz Benrieは、こうした現場の「使いにくさ」を解消するため、「PowerPointアドイン」という形にこだわっています。ブラウザと行き来する必要はなく、いつものPowerPointの中で、必要な時だけAIの力を借りることができます。

今回のアップデートでは、「示したい内容をテキストで伝えるだけで、AIが面倒な土台を自動で作り、あとはBiz Benrieの機能で一気にスライドに仕上げる」という、実務で最も効率的なワークフローを実現しました。

【新しく追加されたAI機能】

特にユーザーからの要望が多かった、現場の負担を直接解消する以下の機能をリリースしました。

実績と信頼：プロフェッショナルたちが選ぶ理由

- 比較スライド生成（リサーチ連携）PowerPoint内のプロンプト（指示文）に「競合3社を○○という軸で比較して」と入力するだけで、AIがWeb上の情報をリサーチし、その結果をもとに最適な比較スライドを自動で生成します。調査からスライド化までがPowerPoint内で完結するため、ブラウザで検索してコピペする手間がなくなります。- スケジュールスライド生成（図解作成の効率化）日付や期間、各フェーズの概要を入力するだけで、すぐにスライドの土台となるスケジュール図が作成できます。複雑な矢印やボックスの整列に悩む時間をゼロにし、あとはBiz Benrieの既存機能で微調整するだけです。プロンプト入力生成スライドイメージ【Biz Benrie 既存機能（一部紹介）】- 画像・アイコン呼び出し: 膨大なフリー素材からお好みのものを即座に呼び出しできます- テンプレート: プロ品質のスライドテンプレートやカラーパレットを標準搭載しており、すぐに高品質なスライドを作成開始できます。- オリジナル整列・変形: PowerPointの標準機能では届かない、細かなオブジェクトの微調整をワンクリックで実現できます。(列幅揃え、等間隔化など)

Biz Benrieは、すでに多くのビジネスプロフェッショナルに導入されており、サービス開始から現在まで「法人契約リピート率100%」という高い支持を得ています。

価格

- 大手コンサルティング会社、金融機関、総合商社、広告代理店、メーカー等で導入済みです。

Biz Benrieでは、AI機能＋既存機能を合わせたStandardプラン、既存機能のみを提供するLiteプランを提供しております。（法人の方向けに別途Enterpriseプランもご用意しております）

・Standardプラン：990円(税込)/月(1ヶ月プラン)、4,980円(税込)/月(6ヶ月プラン)

⚪︎AIによる自動スライド生成機能 (月10枚前後を想定しておりますが、スライド作成の指示内容により前後する可能性があります)

⚪︎プロ品質のスライド編集ツール(テンプレート、オリジナル整列・変形、画像・アイコン呼び出し)

・Liteプラン：825円(税込)/月(1ヶ月プラン)、4,180円(税込)/月(6ヶ月プラン)

⚪︎プロ品質のスライド編集ツール(テンプレート、オリジナル整列・変形、画像・アイコン呼び出し)

期間限定特典

新プランリリースを記念し、新しくStandardプランを利用開始される方には特別に2週間無料でサービスをご提供いたします。この機会にぜひBiz Benrieを使い始めてください！

（※但し、既にBiz Benrieに契約されたことのある方、トライアルされたことのある方は対象外です）

利用者の声

Biz Benrieが大切にしていること

- 証券会社勤務 Aさん: 「工数が削減されただけでなく、クオリティも向上しました。お客様への提案を考える本質的な時間が増えました」- コンサルティングファーム Bさん: 「前は30分かかっていたスライドが5分で完成するようになりました。日本企業ならではの細やかな調整機能があるのが嬉しいです」- 総合商社勤務 Cさん: 「社内の様々な資料フォーマットが統一され、部署間でのナレッジ共有やコミュニケーションが格段にスムーズになりました」- 大手メーカー勤務 Dさん: 「テンプレートの活用で『0→1』の手間が減り、中身の検討に集中できます。PowerPoint上で全て完結するためストレスフリーです」

私たちが提供したいのは、単なる「効率化ツール」ではありません。「本来人間が考えるべきこと」に、もっと時間とエネルギーを使える環境です。

AIに「面倒な下地作り」を任せ、人間が「最終的な意思決定と仕上げ」を行う。この役割分担をPowerPointから離れずに実現することで、より納得感のある、質の高い資料作成をサポートしていきたいと考えています。

【Enterpriseプラン】組織全体の生産性を引き上げる

営業資料やコーポレートブランディングの品質をチーム全体で保つための、専用テンプレートやカラーパレットのカスタマイズが可能な「Enterpriseプラン」も提供しています。エンタープライズ企業様におけるカスタマイズ要件の整理や導入のご相談等については、「株式会社データインサイト」にてお受けします。チームでの資料作成にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら(https://benrie.jp/contact)

※1：当社調べ（PowerPoint利用実態に関するアンケート、2026年1月実施。週3時間以上PowerPointを使用するビジネスパーソン対象）