【スタートアップワールドカップ2026】世界を目指す日本企業の挑戦を共に盛り上げるメディアスポンサー募集開始！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米・カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」において、世界に挑戦するスタートアップを共に応援していただくメディアスポンサーの募集を開始いたします。本スポンサーは、無料でご参画いただけます。

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が行われ、優勝投資賞金約1億5千万円を誇る、世界最大級のビジネス・ピッチコンテストです。2026年の日本予選は、名古屋・東京・九州の３都市で開催され、会場およびオンライン配信を含め、8,000名以上の来場・視聴者を見込んでおります。

スタートアップワールドカップでは、次世代を担う起業家たちの挑戦や、世界に挑む日本発イノベーションの物語が数多く生まれています。これらのストーリーをより多くの方々へ届け、日本のスタートアップエコシステムをさらに活性化させるべく、大会の趣旨に賛同いただけるメディアスポンサーを広く募集いたします。なお、本メディアスポンサーは金銭的な協賛費用を一切伴わない形でご参画いただけます。昨年は、朝日新聞GLOBE＋様をはじめ、日経CNBC様、PIVOT様など、36のメディアの皆様にご協力いただきました。大会で生まれるイノベーションや挑戦の物語を発信いただくことで、日本のスタートアップエコシステムの活性化を共に後押ししていただけますと幸いです。

メディアスポンサーのメリット

昨年の東京予選におけるバナー掲載の例

・日本最大級のイノベーションイベントにおける「公式メディアスポンサー」としてのブランディング

大会公式サイトおよび会場のスクリーンや、バナー等へロゴを掲出させていただくことによって、

「公式メディアスポンサー」としてのイノベーション業界での認知向上にご活用いただけます。

・予選に応募した全スタートアップの情報のご紹介

次世代ユニコーン企業の早期発掘につながる、貴重なデータベースとしてご活用いただけます。

・ネットワーキング機会の最大化

本大会には無料で最前列の良席へご招待させていただくほか、イベント終了後に開催される

ネットワーキングパーティーにもフリーパスでご参加いただけます。

普段は出会えないような、著名な投資家、事業会社、起業家など業界のキーマンとの交流機会に

ご活用いただけます。

・登壇ゲスト・注目スタートアップへの取材調整を事務局がサポート

メディアスポンサー様の独自取材を歓迎しております。より深掘りした情報発信を行っていただく

ため、事務局では可能な限り登壇者との接点をコーディネートいたします。

※ゲストのスケジュールや意向により、ご希望の取材・インタビューにお応えできない場合がござい

ます。予めご了承ください。

過去のイベントの様子

下記メールアドレスまでお問い合わせいただいた企業様には、メディアスポンサーの詳細資料をお送りするとともに、担当者よりご説明のためのご面談をご案内いたします。なお、スポンサーの募集枠には限りがございます。お申し込みが予定数に達し次第、受付を締め切らせていただく場合がございますので、お早めにご連絡ください。

【メディアスポンサーご応募・お問い合わせ先】

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当者：宮川(swcjse@pegasusventures.com)

TEL:03-6417-4570

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570