喉の乾燥対策に、マイクロミストで気道までうるおう「のどらくミスト」新発売

株式会社 惣田製作所

健康機器の企画・開発を手掛ける株式会社惣田製作所（本社：滋賀県彦根市、代表取締役社長：惣田 亘）は、自社のオリジナルブランドであるMedi Labo（メディラボ）より、秋冬の喉の乾燥対策に向けた、超小型のミスト吸入器「のどらくミスト」の販売を開始しました。微細なマイクロミストが乾燥や不快感をやわらげ、喉の防御力をサポートします。

管理医療機器として認められた「家庭用超音波吸入器」ですので、安心してご利用いただけます。

楽天市場 ：https://item.rakuten.co.jp/souda-1959/ihc-0402/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/souda-1959/ihc-0402.html

Amazon ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0G5XNTLGL

「のどらくミスト」の特徴

のどらくミストの特徴は次のとおりです。

コンパクト設計だから持ち運びも楽々

のどらくミストは、手のひらにすっぽり入るコンパクト設計。外出先でも気軽に使える携帯型ミスト吸入器です。充電式なのでかさばらず、バッグやポーチにすっと入るサイズで、乾燥が気になった瞬間にすぐ取り出して使えます。

子どもから大人まで使えるモード調整と吸入パーツ

ご利用の方のお好みや喉の状態に応じて５つのモードをご用意。小さなお子さまや敏感なのどにはソフトモードでやさしくケア、乾燥が気になる方にはブーストモードで満足感のあるうるおいなど、気分や状態に応じて適したモードをお選びいただけます。

- ソフトモード・・・噴霧少な目。就寝前のケア、吸入が苦手な高齢者やお子様に。- ノーマルモード・・・噴霧適量。ほどよいミストで日常的なケアに効果的。- ブーストモード・・・噴霧多め。乾燥やアレルギー、ウイルスが気になる時期に。- リズムモード・・・一定のリズムで噴霧。自然な呼吸で吸い込みをサポート。- 洗浄モード・・・60秒のセルフクリーニングモード。

また、お化粧が崩れにくく眼鏡が曇らない「マウスピース型」と、吸入力が弱いお子様や高齢者でも吸入しやすい「マスク型」の吸入パーツを付属した、「トータルケアセット」もご用意しました。老若男女問わず、最適な方法でご利用いただけます。

マウスピース型（左）とマスク型（右）マイクロミストで気道まですっきり

うがいは口の中や喉の表面を清潔に保つための効果的な方法ですが、実はうがい時は気道が閉じるため、喉の奥までしっかりとケアすることはできません。

のどらくミストは、約5～25マイクロメートルの極微細なミストが、うがいでは届かない喉の奥までしっかりアプローチ。繊毛の働きを守り、乾燥や不快感をやわらげることで、のど本来の防御力をサポートします。

喉の乾燥は、異物やウイルスを絡め取って排出する「繊毛」の働きを鈍らせ、防御力の低下を招きます。喉をしっかり保湿することで、風邪やインフルエンザなどの呼吸器感染症のリスクを減らす効果も期待できます。

ぜひ手洗い、マスクと合わせて、のどらくミストで喉の乾燥による防御力低下を防ぎましょう。

商品概要

商品名 ： のどらくミスト・のどらくミスト（トータルケアセット）

医療機器認証番号：307AGBZX00079000

一般的名称 ：家庭用超音波吸入器(JMDNコード:71020000)

型番 ： IHC-0402・IHC-0402 T

発売日 ： 2025年1月

販売価格 ： \5,980（のどらくミスト／税込）

\6,980（トータルケアセット／税込）

商品のその他特徴や付属品、使い方は、オンラインショップの商品ページをご覧ください。

Medi Labo（メディラボ）について

Medi Laboは、毎日の疲れや不調をすっきりと整え、心もからだもリセットできる“からだリペア”をお届けする健康家電ブランドです。長年にわたり大手メーカー向けにマッサージ機器を開発・製造してきた惣田製作所が、企画から開発、製造に至るまでのすべての工程を担い、こだわりの商品を提供しています。2025年には、シリーズ累計販売台数10万台を突破しました。

惣田製作所について

1959年創業。「顧客に寄り添ったモノづくり」を強みに、お客様の「いいなあ」をカタチにするモノづくりに取り組んでいます。

製作会社として長年培ってきたモノづくり経験をベースにした設計品質、製造品質で、大手家電メーカーの健康グッズを多数OEM提供しています。

発表者

株式会社 惣田製作所

URL ：https://souda-ss.com/

業種 ：製造業

本社所在地 ：〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町492

電話番号 ：0749-22-5984

代表者名 ：代表取締役社長 惣田 亘

資本金 ：1,000万円

設立 ：昭和34年6月