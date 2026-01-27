こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音声解析AI「MiiTel」、KDDI「通話録音機能」と直接連携を実現
株式会社RevComm（レブコム、本社：東京都千代田区、代表取締役：会田武史）が提供する音声解析AI「MiiTel」が、KDDIの提供するau携帯電話の「通話録音機能」と、直接のシステム連携を実現しました。本連携は、キャリアの通話録音サービスとAIプラットフォームがダイレクトに連携する先進的なモデルとなり、これにより、「通話録音機能」から通話録音ファイルデータを受け取り、「MiiTel」上で音声解析を行うことができます。
現在、KDDIの「通話録音機能」と直接連携可能なクラウド型音声解析AI企業として、KDDIサイトに掲載されているパートナー企業はRevCommのみとなります。（2026年1月時点）
レブコムは、電話解析AIを有するIP電話「MiiTel Phone」を開発・提供し、多くの企業の生産性向上に貢献しています。電話解析AI「MiiTel Phone」の活用が広がる中で、近年、フィールドセールス（外勤営業）においても、営業生産性向上やコンプライアンス強化の観点から、携帯電話の通話内容を可視化・解析したいというニーズが高まっています。そのため、レブコムでは他社に先駆けて、KDDI株式会社の「通話録音機能」との直接連携スキームを構築しました。この直接連携という独自のアプローチは、フィールドセールスの営業生産性向上、コンプライアンス強化を実現するソリューションとして高い関心を集めています。
■直接連携が選ばれる2つの理由
レブコムでは、080などの携帯電話番号を利用しながら、音声解析AI「MiiTel」のAI解析機能を活用できるよう、au携帯電話の「通話録音機能」と連携しました。本機能を利用して携帯電話で通話を行うと、音声ファイルデータが「MiiTel」に転送され、専用アプリを使用せずにスマートフォン上で解析機能を利用することができます。KDDI「通話録音機能」とレブコム「MiiTel」が直接データを連携する本システムは、以下の点で評価されています。
キャリアサービスとの直接連携による「高可用性の実現」
本連携は、キャリアのネットワーク網から直接音声データを受け取るシンプルな構成です。複雑な経路を辿らないためデータ転送における安定性が高く、大切な商談データを安全かつ確実に「MiiTel」へ蓄積し、解析できる点が、信頼性を重視する企業に支持されています。
システム構成のシンプル化による「導入・ランニングコストの適正化」
直接連携により、システム構成がシンプルになるため、導入までの期間短縮と運用コストの適正化が可能です。専用アプリのインストールも不要で、使い慣れた携帯電話の使用感をそのままに、コストパフォーマンス高く最新のAI解析を導入できる点が、大規模組織での導入検討に適しています。
本機能の活用により、架電先が個人のお客様の携帯電話となることが多い場合や、これまで使ってきた携帯電話番号を利用することによりお客様と築いた関係値を継続していきたいといった場合に、携帯電話を利用しながら、「MiiTel」のAI解析機能を取り入れて生産性向上に役立てることができます。「MiiTel」では、文字起こし、話者分離、話し方・感情・トレンド分析、議事録作成が可能となります。さらに、レブコムの独自AIである「MiiTel Synapse Copilot」を利用することで、電話（IP電話・携帯電話）・Web会議・対面など、あらゆるチャンネルの社内外の会話を自動で収集・蓄積し、AIがインサイトを抽出してナレッジ化することが可能となります。
レブコムは今後も「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」というミッションのもと「MiiTel」ブランドの提供価値向上に努め、企業の生産性向上に貢献します。
*au携帯電話の「通話録音機能」との連携利用には、電話解析AI「MiiTel Phone」のオプション機能ならびに「通話録音機能」の契約が必要です。
■株式会社RevComm 会社概要
「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う社会を創る。」という理念のもと、音声技術とAIにより、コミュニケーション課題を解決する企業です。
電話解析AI「MiiTel Phone」、コールセンター解析AI「MiiTel Call Center」、Web会議解析AI「MiiTel Meetings」、対面会話解析AI「MiiTel RecPod」の提供を通じ、コミュニケーションが発生するすべての場所における会話のビッグデータ化を実現します。
2023年4月にアジア企業で唯一、米国「Forbes AI 50 2023」に選出、2025年1月にCES® 2025 にてAI部門イノベーションアワードを受賞、2025年8月に「日本スタートアップ大賞2025」にて総務大臣賞を受賞しました。
・企業名 ： 株式会社RevComm
・所在地 ： 100-6328 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング28階
・代表者 ： 会田 武史
・事業内容 ： AI × 音声のソフトウェア・データベースの開発
・企業サイト：https://www.revcomm.com/ja/
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です
