垂水PA下り線（第二神明道路/兵庫県神戸市）内たるみ食堂が、季節限定（冬）２種の鍋焼きうどんを新発売！！2026年1月～2月末（予定）提供。

ユーアールエー株式会社

兵庫県神戸市垂水区の第二神明自動車道上に立地する、垂水パーキングエリア下り線内たるみ食堂(運営受託：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)では、冬季限定の新メニューとして「鍋焼きうどん」と「鍋焼きカレーうどん」を2026年1月より２月末（予定）まで販売いたします。

寒さが厳しくなる季節、旅の途中に身体の芯から温まる“できたて熱々”の一杯をお楽しみいただけます。

冬の定番 鍋焼きうどん冬の定番 鍋焼きうどん 840円

出汁の香りが立ちのぼる、冬にぴったりの鍋焼きうどん。具材には、海老天、かまぼこ、野菜、卵などをバランスよく盛り込み、食べ応えのある一品に仕上げました。寒い屋外から戻ったお客様に、ほっとする温かさをお届けします。

スパイス香る 鍋焼きカレーうどん 1000円

人気のカレーうどんを、鍋焼きスタイルでさらに熱々に。コクのあるカレー出汁ともちもちのうどんが絡み合い、身体の内側から温まる冬限定の味わいです。辛さは控えめで、お子様から大人まで幅広くお楽しみいただけます。

スパイス香る 鍋焼きカレーうどん

２月～おすすめメニューをリニューアルジャンボチキンカツ定食２月よりリニューアル 人気ナンバーワン「ジャンボチキンカツ定食」1250円

このたび、人気メニュー「ジャンボチキンカツ定食」につきまして、 より良い品質と満足感のある味わいを維持するため、 内容を見直させていただくこととなりました。

当店では、チキンの厚みや揚げたての食感など、 “ジャンボ”の名にふさわしいおいしさにこだわり続けています。 その品質をこれからも変わらずお届けするためのリニューアルです。

垂水パーキングエリア（下り線）たるみ食堂について

たるみ食堂では、地元・神戸の味わいを存分に楽しめる多彩なメニューをご用意しています。

名物の「豚そばめし」は、神戸ならではのソウルフードとして多くのお客様に親しまれており、旅の途中で“地元の味”を気軽に堪能できる人気の一品です。さらに、食べ応え抜群の「ジャンボチキンカツ」をはじめ、ボリューム満点のメニューも豊富に取り揃えており、しっかり食べたいドライバーやご家族連れにもご満足いただけるラインアップとなっています。

高速道路のパーキングエリアという特性を活かし、地域の魅力を伝える料理から、長距離移動の疲れを癒す満腹メニューまで、幅広いニーズにお応えする“旅の食堂”として、多くのお客様にご利用いただいています。

たるみ食堂 所在地など

所 在 地 ：兵庫県神戸市垂水区下畑町鎌谷552-5 垂水PA下り線内

電 話 ：078-798-7431

営業時間：７時～23時

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp(http://www.ura.co.jp)

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、クラフトビール(淡路ビール)他

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）

塩屋土地（株）

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ