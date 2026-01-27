垂水PA下り線（第二神明道路/兵庫県神戸市）内たるみ食堂が、季節限定（冬）２種の鍋焼きうどんを新発売！！2026年1月～2月末（予定）提供。

ユーアールエー株式会社


兵庫県神戸市垂水区の第二神明自動車道上に立地する、垂水パーキングエリア下り線内たるみ食堂(運営受託：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)では、冬季限定の新メニューとして「鍋焼きうどん」と「鍋焼きカレーうどん」を2026年1月より２月末（予定）まで販売いたします。


寒さが厳しくなる季節、旅の途中に身体の芯から温まる“できたて熱々”の一杯をお楽しみいただけます。



冬の定番　鍋焼きうどん
冬の定番　鍋焼きうどん　840円

出汁の香りが立ちのぼる、冬にぴったりの鍋焼きうどん。具材には、海老天、かまぼこ、野菜、卵などをバランスよく盛り込み、食べ応えのある一品に仕上げました。寒い屋外から戻ったお客様に、ほっとする温かさをお届けします。





スパイス香る　鍋焼きカレーうどん　1000円

人気のカレーうどんを、鍋焼きスタイルでさらに熱々に。コクのあるカレー出汁ともちもちのうどんが絡み合い、身体の内側から温まる冬限定の味わいです。辛さは控えめで、お子様から大人まで幅広くお楽しみいただけます。





スパイス香る　鍋焼きカレーうどん　



２月～おすすめメニューをリニューアル


ジャンボチキンカツ定食
２月よりリニューアル　　　　　　　人気ナンバーワン「ジャンボチキンカツ定食」1250円

このたび、人気メニュー「ジャンボチキンカツ定食」につきまして、 より良い品質と満足感のある味わいを維持するため、 内容を見直させていただくこととなりました。


当店では、チキンの厚みや揚げたての食感など、 “ジャンボ”の名にふさわしいおいしさにこだわり続けています。 その品質をこれからも変わらずお届けするためのリニューアルです。






垂水パーキングエリア（下り線）たるみ食堂について

たるみ食堂では、地元・神戸の味わいを存分に楽しめる多彩なメニューをご用意しています。


名物の「豚そばめし」は、神戸ならではのソウルフードとして多くのお客様に親しまれており、旅の途中で“地元の味”を気軽に堪能できる人気の一品です。さらに、食べ応え抜群の「ジャンボチキンカツ」をはじめ、ボリューム満点のメニューも豊富に取り揃えており、しっかり食べたいドライバーやご家族連れにもご満足いただけるラインアップとなっています。


高速道路のパーキングエリアという特性を活かし、地域の魅力を伝える料理から、長距離移動の疲れを癒す満腹メニューまで、幅広いニーズにお応えする“旅の食堂”として、多くのお客様にご利用いただいています。









たるみ食堂　所在地など

所 在 地 ：兵庫県神戸市垂水区下畑町鎌谷552-5　　　　　　垂水PA下り線内


電 話 　：078-798-7431


営業時間：７時～23時







　　　　　ホテルアナガ