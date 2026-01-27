アイスマイリーが「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD 2026」主要12部門のグランプリを発表！

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年1月27日（火）、「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD 2026」のグランプリを発表いたしました。本グランプリは、メディア運営における問い合わせ実績等の独自データを指標とし、優れたAIプロダクトを部門別に選定したものです。

■AIプロダクト部門別グランプリを発表！

2026年、AIはもはや「先端技術」として語られる段階を終え、電気やインターネットと同様の「不可視なインフラ」として、社会に溶け込みつつあります。「AIをどう使うか」という議論は過去のものとなり、あらゆるソフトウェアやデバイスの裏側でAIが常時稼働するようになりました。ユーザーが意識せずとも、最適なプロセスが自動的に実行される世界が到来しています。「AIを導入しているか」ではなく、「AIが自律的に動くことで、仕事が自動的に進んでいく」――企業のAI活用は、そんなビジネスの「透明なエンジン」として機能するフェーズへの移行が加速しています。

各業界における特化型ソリューションも、特別なツールではなく標準機能として実装されつつあります。製造、物流、医療などの現場では、人間とAIの境界線がシームレスになり、業務フローそのものがAI前提で再構築されています。

■AI PRODUCTS AWARD 2026 AIプロダクト部門別グランプリ

AIsmileyで今、最も注目されている製品を発表する「AIsmiley AI PRODUCTS AWARD」。2025年に最も人気があった製品をAIプロダクト部門別形式で発表します。こちらのグランプリは、2025年1月～2025年12月までの期間に、編集部がメディア運営による問い合わせなどの独自のデータにもとに選定し決定したものです。最も人気があった製品には以下のバッジを付与いたしました。

本記事では、一部抜粋して各部門のグランプリをご紹介します。

AIエージェント 部門

JAPAN AI株式会社 JAPAN AI AGENT

JAPAN AI AGENTは、日本企業の業務に特化した多彩なエージェントを標準搭載しています。事務から営業まで、現場の課題に合わせてすぐに活用できる点が大きな魅力です。専任の担当者が無料で導入を支える伴走体制も整っており、自社のフローに合わせた柔軟なカスタマイズ性が、選出へと結びつきました。

生成AI 部門

CLINKS株式会社 法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」

ナレフルチャットは、プロンプト支援や初心者向け教材、ナレッジ共有など、AIを組織に定着させる機能が凝縮されています。未経験者でも使いこなせる親切な設計と、チーム全体で知見を循環させる仕組みが評価されました。組織全体のAI活用能力を底上げし、文化として根付かせる盤石な体制が、選出の決め手です。

RAG 部門

ソフトバンク株式会社 RAGデータ作成ツール

RAG導入の壁となる「データの前処理」と「精度評価」をワンストップで自動化・効率化できる点が最大の強みです。複雑な図表もテンプレートで簡単に構造化でき、回答精度のPDCAを迅速に回せます。作業負荷を大幅に軽減しつつ、高品質な社内AI環境を構築できる実用性が高く支持され、選ばれることとなりました。

画像認識 部門

アステリア株式会社 Asteria AIoT Suite｜Gravio - 画像認識AI活用サービス

画像認識AIとIoTを、ノーコードで統合管理できる点が最大の強みです。専門知識がなくても、現場のニーズに合わせたAIモデルの構築や60種類以上の機器・サービスとの連携が容易に行えます。現場主導で迅速にAI実装を進められる即戦力性の高さや、業務の自動化を直感的に実現できる操作性が決め手となりました。

外観検査 部門

株式会社Phoxter StellaController 2.0

AIとルールベースのハイブリッド処理により、過検知を抑えた高精度な検査が可能です。少量のデータで学習でき、アノテーション作業も不要なため、専門知識がなくても短期間で導入できる点が強みです。現場の状況に合わせた柔軟なカスタマイズ性と、実運用までの迅速な立ち上げ支援が決め手となり選出されました。

AI-OCR 部門

AI inside 株式会社 DX Suite

AI-OCR市場で長年選ばれ続けているDX Suiteは、誰でも使いやすい操作性と圧倒的な読み取り精度が大きな魅力です。最新のAIエージェント機能も備わっており、紙書類のデータ化だけでなく幅広い業務をサポートしてくれます。確かな実績に裏打ちされた安心感と、進化し続ける利便性が高く評価されました。

チャットボット 部門

ネオス株式会社 OfficeBot

OfficeBotは、社内ドキュメントをアップロードするだけで高精度な回答を生成するRAGサービスです。独自の画像認識技術により、複雑な表やグラフも正確に読み取れる点が強みです。専門知識不要で導入可能な操作性の高さに加え、業界最安水準の料金体系で高い投資対効果を期待できることが評価に繋がりました。

AI受託開発 部門

株式会社アラヤ アラヤのオーダーメイド型AI開発

アラヤのオーダーメイド型AI開発は、画像解析から将来予測まで幅広い分野に対応しており、専門チームが実装から運用まで一気通貫で支えてくれます。どんな悩みも確かな技術で形にする柔軟さと、現場に寄り添う手厚いサポートが大きな魅力です。実用化まで親身に伴走してくれる信頼感の高さが、選出のポイントです。

