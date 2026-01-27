株式会社SHO-SAN、2026年版「ベストベンチャー100」に選出

株式会社SHO-SAN

株式会社SHO-SAN（本社：東京都杉並区阿佐谷南1丁目18-6 第7スカイビル301、代表取締役社長：高谷 一起、以下SHOｰSAN）は、イシン株式会社が主催する、2026年度「ベストベンチャー100」に選出されましたことをお知らせいたします。

■ベストベンチャー100について

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

ベストベンチャー100について(https://best100.v-tsushin.jp/about/)

エントリーについて(https://best100.v-tsushin.jp/judge/)

■代表取締役社長 高谷 一起 コメント

この度は、2026年度「ベストベンチャー100」にご選出いただき、誠にありがとうございます。

日頃より当社を支えてくださっている住宅会社の皆様、パートナー企業の皆様、そしてSHO-SANの挑戦を体現してくれている社員・インターン一人ひとりに、心より感謝申し上げます。

私たちは、「マーケティング×AI×組織の力で住宅業界に“勝算”を示す」ことを使命に、業界が抱える人材不足やマーケティング格差といった課題に真正面から向き合ってきました。

仕事を楽しむ人が増えれば、組織が強くなり、事業が成長し、結果として社会が前に進む。

この信念を貫きながら、今回の選出に満足することなく、住宅業界、そしてその先の領域へと価値提供を拡張していきます。

2030年に100億円企業となることを目標に、

「最高の組織で人を幸せにし、最強の事業で日本を牽引する」

そのビジョンの実現に向け、これからも挑戦を続けてまいります。

■今後の展望

SHO-SANは今後、マーケティング・AIの提供価値をさらに深化させ、集客支援に留まらず、組織・人材・事業成長までを支えるパートナーとして住宅業界全体への貢献を強化していきます。

また、新規事業の創出にも積極的に取り組み、業界を越えて価値が連鎖していく企業文化を育ててまいります。

■SHOｰSANについて

当社は、住宅業界に特化したマーケティング支援およびAI活用コンサルティングを展開し、SNS運用、広告運用、Webサイト制作、動画制作、AI導入支援などを一気通貫で提供しています。

2025年現在、住宅会社300社超の支援実績を持ち、さらに100名以上のインターン生が活躍する独自の組織戦略を強みに、集客から業務効率化、成果創出までをスピーディーに実行できる体制を構築してきました。

「楽しむ人が社会を変える」という信念のもと、提案が即日実行されるスピード感と社員一人ひとりの挑戦を後押しする組織文化が特徴です。

■サービス概要

１.工務店のマーケティング支援

工務店・住宅会社向けに、マーケティング戦略の検討から各種クリエイティブ制作、運用までを一気通貫で支援するサービスです。課題整理や施策設計を行いながら、社内外の体制やご予算に合わせて、実行計画の策定と運用体制づくりをサポートします。

工務店領域での支援経験を持つメンバーが、投資判断のための情報整理、過去の支援事例を踏まえた進め方の提案、Webサイトの運用管理、ネット広告の運用支援、チラシ・パンフレット等の制作など、必要な領域を組み合わせてご提案します。

各社の状況に応じて、集客・採用・ブランディング等の目的に沿った施策運用を伴走します。

２.AI活用支援事業

住宅業界の業務課題に合わせて、AIの活用を段階的に支援するサービスです。初心者向けのレクチャーから、業務フローの整理、活用ルールの整備、ツール選定・運用設計、必要に応じた業務最適化ツールの企画・開発まで、目的と現場の運用に合わせて支援します。

AIの導入自体を目的化せず、業務効率化や情報整理、提案品質の平準化など、現場で継続して使える形を重視して設計・運用をサポートします。