【ケーキショップKARIN】 バレンタインを彩る限定スイーツ「フォンダンキュブ ショコラ」が今年も登場
信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営するケーキショップ「KARIN」は、1月21日（水）からバレンタイン限定スイーツを販売いたします。
大切な方へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめの、KARINならではのチョコレートスイーツをお届けします。
■バレンタイン限定スイーツ「フォンダンキュブ ショコラ」
とろりとあふれる、なめらかな口どけ。
キューブ型に焼き上げたチョコレートのシュー生地の中に、口どけなめらかなチョコレートクリームをたっぷりと詰め込みました。
温めると、濃厚なチョコレートクリームがとろりとあふれ出し、より一層贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
テイクアウトはもちろん、イートインではケーキセットとしてもご提供いたします。
「 温めると、さらにおいしく 」
そのままでもおいしくお召し上がりいただけますが、オーブン（180℃ 約8分）で焼くと、シュー生地の中から濃厚チョコレートクリームがとろけて、さらに絶品に。
電子レンジ（500w 約30秒）で温めても、同じように、とろ～りチョコレートをお楽しみいただけます。
■1月21日（水）～2月15日（日）まで限定販売
■テイクアウト1個 ／ 1,000円（税込）
■オンラインショップ限定セット
KARINオンラインショップでは、バレンタイン限定の3個セットを2パターンご用意しております。
冷凍便でお届けするため、遠方の方へのギフトにもおすすめです。
KARIN オンラインショップ： https://karinkobe.official.ec/
※別途送料が発生いたします。
「バレンタインセットA」 3,300円（税込）
・フォンダン キュブ ショコラ
・モデルヌキュブ ショコラ
クーベルチュールチョコレートに、希少なカカオパルプピューレを合わせました。爽やかな酸味と深みあるカカオの余韻が織りなす、濃厚で口どけなめらかな逸品です。
・デニッシュキュブ フランボワーズ
甘酸っぱいフランボワーズクリームを詰め込み、フランボワーズチョコレートとココナッツでコーティング。軽い食感のデニッシュとの相性は抜群。発酵バターの芳醇な香りと上品な甘さが堪能できます。
「バレンタインセットB」 3,500円（税込）
・カトルカール アールグレイ
アールグレイ茶葉を贅沢に練り込んだ香り豊かなパウンドケーキに、アールグレイ紅茶に漬け込んだ、白イチジクとクルミがアクセント。さらにアールグレイ紅茶を混ぜ込んだ、ミルクチョコレートでコーティングした上品な味わいです。
・モデルヌキュブ イチゴ
イチゴチョコレートとイチゴパウダーをミックス。さらに果肉入りのイチゴジャムがアクセント。甘みと酸味のバランスが絶妙な味わいです。
・フォンダン キュブ ショコラ
■店頭販売について
1個ずつ入れられる無料のギフト箱をご用意しておりますので、1点からギフトとしてもお渡しいただけます。また、3個セット用の無料ギフト箱もご用意。
店頭では、お好きなケーキやプリンを自由に組み合わせて、オリジナルのバレンタインギフトをお作りいただけます。
■店舗概要
〈 KARINホテルプラザ神戸店 〉
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号 ホテルプラザ神戸3階（六甲アイランド内）
TEL：078-846-5409 定休日：月・火曜日 ※祝日は除く
TAKE OUT：10:00～18:00 EAT IN：10：30～18:00（LO17:30）
アクセス：
〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、六甲ライナーマリンパーク行
「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分
〈 車 〉阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分
※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分
神戸店のご予約：https://x.gd/W9HD2
〈 KARIN北新地店 〉
〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1階
TEL：06-6147-9627 定休日：月・火曜日 ※祝日は除く
TAKE OUT：11:30～22:00
EAT IN：11:30～14:30（LO14：00）／ 17:30～22:00（LO21：00）
北新地店のご予約：https://x.gd/zt9Zg
※写真はイメージです。
※気候や食材の仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます。
ケーキショップ KARIN
■KARIN 公式サイト
https://karin-hotelplazakobe.com
■KARIN オンラインショップ
https://karinkobe.official.ec/
お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5409
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）