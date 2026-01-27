【ケーキショップKARIN】 バレンタインを彩る限定スイーツ「フォンダンキュブ ショコラ」が今年も登場

信和建設株式会社

信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営するケーキショップ「KARIN」は、1月21日（水）からバレンタイン限定スイーツを販売いたします。

大切な方へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめの、KARINならではのチョコレートスイーツをお届けします。

■バレンタイン限定スイーツ「フォンダンキュブ ショコラ」

とろりとあふれる、なめらかな口どけ。

キューブ型に焼き上げたチョコレートのシュー生地の中に、口どけなめらかなチョコレートクリームをたっぷりと詰め込みました。

温めると、濃厚なチョコレートクリームがとろりとあふれ出し、より一層贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

テイクアウトはもちろん、イートインではケーキセットとしてもご提供いたします。

「 温めると、さらにおいしく 」

そのままでもおいしくお召し上がりいただけますが、オーブン（180℃ 約8分）で焼くと、シュー生地の中から濃厚チョコレートクリームがとろけて、さらに絶品に。

電子レンジ（500w 約30秒）で温めても、同じように、とろ～りチョコレートをお楽しみいただけます。

■1月21日（水）～2月15日（日）まで限定販売

■テイクアウト1個 ／ 1,000円（税込）

■オンラインショップ限定セット

KARINオンラインショップでは、バレンタイン限定の3個セットを2パターンご用意しております。

冷凍便でお届けするため、遠方の方へのギフトにもおすすめです。

KARIN オンラインショップ： https://karinkobe.official.ec/

※別途送料が発生いたします。

「バレンタインセットA」 3,300円（税込）

・フォンダン キュブ ショコラ

・モデルヌキュブ ショコラ

クーベルチュールチョコレートに、希少なカカオパルプピューレを合わせました。爽やかな酸味と深みあるカカオの余韻が織りなす、濃厚で口どけなめらかな逸品です。

・デニッシュキュブ フランボワーズ

甘酸っぱいフランボワーズクリームを詰め込み、フランボワーズチョコレートとココナッツでコーティング。軽い食感のデニッシュとの相性は抜群。発酵バターの芳醇な香りと上品な甘さが堪能できます。

「バレンタインセットB」 3,500円（税込）

・カトルカール アールグレイ

アールグレイ茶葉を贅沢に練り込んだ香り豊かなパウンドケーキに、アールグレイ紅茶に漬け込んだ、白イチジクとクルミがアクセント。さらにアールグレイ紅茶を混ぜ込んだ、ミルクチョコレートでコーティングした上品な味わいです。

・モデルヌキュブ イチゴ

イチゴチョコレートとイチゴパウダーをミックス。さらに果肉入りのイチゴジャムがアクセント。甘みと酸味のバランスが絶妙な味わいです。

・フォンダン キュブ ショコラ

■店頭販売について

1個ずつ入れられる無料のギフト箱をご用意しておりますので、1点からギフトとしてもお渡しいただけます。また、3個セット用の無料ギフト箱もご用意。

店頭では、お好きなケーキやプリンを自由に組み合わせて、オリジナルのバレンタインギフトをお作りいただけます。

■店舗概要

〈 KARINホテルプラザ神戸店 〉

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号 ホテルプラザ神戸3階（六甲アイランド内）

TEL：078-846-5409 定休日：月・火曜日 ※祝日は除く

TAKE OUT：10:00～18:00 EAT IN：10：30～18:00（LO17:30）

アクセス：

〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、六甲ライナーマリンパーク行

「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分

〈 車 〉阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分

※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分

神戸店のご予約：https://x.gd/W9HD2

〈 KARIN北新地店 〉

〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号 ライズホテル大阪北新地1階

TEL：06-6147-9627 定休日：月・火曜日 ※祝日は除く

TAKE OUT：11:30～22:00

EAT IN：11:30～14:30（LO14：00）／ 17:30～22:00（LO21：00）

北新地店のご予約：https://x.gd/zt9Zg

※写真はイメージです。

※気候や食材の仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます。

ケーキショップ KARIN

■KARIN 公式サイト

https://karin-hotelplazakobe.com



■KARIN オンラインショップ

https://karinkobe.official.ec/



お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5409

本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）