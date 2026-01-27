【ケーキショップKARIN】 バレンタインを彩る限定スイーツ「フォンダンキュブ ショコラ」が今年も登場

信和グループ・信和ホテルズ株式会社が運営するケーキショップ「KARIN」は、1月21日（水）からバレンタイン限定スイーツを販売いたします。


大切な方へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめの、KARINならではのチョコレートスイーツをお届けします。





■バレンタイン限定スイーツ「フォンダンキュブ ショコラ」

とろりとあふれる、なめらかな口どけ。


キューブ型に焼き上げたチョコレートのシュー生地の中に、口どけなめらかなチョコレートクリームをたっぷりと詰め込みました。
温めると、濃厚なチョコレートクリームがとろりとあふれ出し、より一層贅沢な味わいをお楽しみいただけます。


テイクアウトはもちろん、イートインではケーキセットとしてもご提供いたします。





「 温めると、さらにおいしく 」


そのままでもおいしくお召し上がりいただけますが、オーブン（180℃ 約8分）で焼くと、シュー生地の中から濃厚チョコレートクリームがとろけて、さらに絶品に。


電子レンジ（500w 約30秒）で温めても、同じように、とろ～りチョコレートをお楽しみいただけます。



■1月21日（水）～2月15日（日）まで限定販売


■テイクアウト1個 ／ 1,000円（税込）







■オンラインショップ限定セット

KARINオンラインショップでは、バレンタイン限定の3個セットを2パターンご用意しております。
冷凍便でお届けするため、遠方の方へのギフトにもおすすめです。



KARIN オンラインショップ： https://karinkobe.official.ec/


※別途送料が発生いたします。


「バレンタインセットA」 3,300円（税込）


・フォンダン キュブ ショコラ



・モデルヌキュブ ショコラ


クーベルチュールチョコレートに、希少なカカオパルプピューレを合わせました。爽やかな酸味と深みあるカカオの余韻が織りなす、濃厚で口どけなめらかな逸品です。



・デニッシュキュブ フランボワーズ


甘酸っぱいフランボワーズクリームを詰め込み、フランボワーズチョコレートとココナッツでコーティング。軽い食感のデニッシュとの相性は抜群。発酵バターの芳醇な香りと上品な甘さが堪能できます。





「バレンタインセットB」 3,500円（税込）


・カトルカール アールグレイ


アールグレイ茶葉を贅沢に練り込んだ香り豊かなパウンドケーキに、アールグレイ紅茶に漬け込んだ、白イチジクとクルミがアクセント。さらにアールグレイ紅茶を混ぜ込んだ、ミルクチョコレートでコーティングした上品な味わいです。



・モデルヌキュブ イチゴ


イチゴチョコレートとイチゴパウダーをミックス。さらに果肉入りのイチゴジャムがアクセント。甘みと酸味のバランスが絶妙な味わいです。



・フォンダン キュブ ショコラ





■店頭販売について

1個ずつ入れられる無料のギフト箱をご用意しておりますので、1点からギフトとしてもお渡しいただけます。また、3個セット用の無料ギフト箱もご用意。
店頭では、お好きなケーキやプリンを自由に組み合わせて、オリジナルのバレンタインギフトをお作りいただけます。





■店舗概要

〈 KARINホテルプラザ神戸店 〉


〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目9番1号　ホテルプラザ神戸3階（六甲アイランド内）


TEL：078-846-5409　　定休日：月・火曜日 ※祝日は除く


TAKE OUT：10:00～18:00　　EAT IN：10：30～18:00（LO17:30）



アクセス：


〈 電車 〉JR神戸線「住吉駅」または 阪神本線「魚崎駅」より乗り換え、六甲ライナーマリンパーク行


「アイランドセンター駅」改札口左側 徒歩約3分
〈 車 〉阪神高速5号湾岸線「六甲アイランド北」出口約3分、阪神高速3号神戸線「魚崎」「摩耶」ランプ出口約10分
※空港や新神戸駅からはバスにてご来館いただけます。バス停より徒歩約3分



神戸店のご予約：https://x.gd/W9HD2






〈 KARIN北新地店 〉


〒530-0003 大阪市北区堂島1丁目1番13号　ライズホテル大阪北新地1階


TEL：06-6147-9627　　定休日：月・火曜日 ※祝日は除く


TAKE OUT：11:30～22:00　


EAT IN：11:30～14:30（LO14：00）／ 17:30～22:00（LO21：00）



北新地店のご予約：https://x.gd/zt9Zg






※写真はイメージです。


※気候や食材の仕入れ状況により、内容が変更となる場合がございます。




ケーキショップ KARIN
■KARIN 公式サイト
https://karin-hotelplazakobe.com

■KARIN オンラインショップ
https://karinkobe.official.ec/

お客様のご予約・お問い合わせ先：078-846-5409
本件に関する報道関係者からのお問合せ先：078-846-5405（信和ホテルズ株式会社 広報）