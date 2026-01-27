合同会社甲南キッチン、客室電話機不要のスマホ内線システム「asagotta call」をサービス開始

合同会社甲南キッチン

ホテル向けITソリューション「asagotta」シリーズを開発する合同会社甲南キッチン（兵庫県神戸市東灘区、代表社員:砂田祥平）は、新たにゲストのスマートフォンを活用した内線通話システム「asagotta call（アサゴッタ・コール）」を開発しました。クラウドPBXを利用することで、客室電話機や館内PBX等の機材が不要になり、初期費用や維持費を大幅に削減できます。

背景・課題

ホテル客室に設置されている固定電話機は、利用頻度が低い一方で、館内PBXや客室ごとの電話機本体の設置や電話用ルータなどが必要で本体代金や維持費が発生していました。また、フロントスタッフが電話対応のためフロントデスクに常駐する必要があり、人手不足が深刻化する昨今、業務効率化が求められていました。

asagotta callによる解決

使用イメージ

asagotta callは、ゲストのスマートフォンでQRコードを読み取るだけで、フロントと通話できる内線システムです。クラウドPBXを使用することで、客室電話機や電話用ルータ、館内PBX等の機材が不要になり、初期費用や設置・維持費を削減できます。

また、フロント電話機だけでなく、スタッフのスマートフォンやPCからも受電できるようになるため、フロントを離れていても対応が可能になり、業務効率化を図れます。

asagottaシリーズとの連携でより便利に

構成図 - 使用機材を削減できます

asagotta callは単体でもご利用いただけますが、「asagotta TV」や「asagotta mini」などと組み合わせることで、さらに利便性が向上します。

■QRコードを読み取って発信

ホテルインフォメーションシステム「asagotta TV」や電子ペーパーソリューション「asagotta carta」にQRコードを表示することで、QRコードの印刷・手渡が不要になります。

■NFCタグにかざして発信

NFCタグを用いれば、カメラの立ち上げ不要で、カードにかざすだけで発信できるようになります。

■スマホでインフォ「asagotta mini」から直接発信

ゲストのスマホを利用したインフォメーションシステム「asagotta mini」画面に組み込むことで、直接フロントへ発信できます。

ホテル全体のネットワークを構築することでスタッフ間の連絡も便利に

クラウドPBXを用いることで、ゲストからフロントへの通話だけでなく、スタッフ間や拠点間通話、外線通話システムまで構築することができます。この場合ももちろん、固定電話機だけでなくスマホでの受電も可能です。

料金

お問い合わせください。

asagottaについて

asagottaシリーズは、「VODをやめたい」というホテルからのご相談を受けて開発した、客室TVシステム「asagotta TV」と、同システムから派生したホテル向け総合ITソリューションです。フロント問い合わせの削減、業務効率化、ペーパーレス、インバウンド対応など、ホテルには業務効率化とコスト削減を、ゲストには快適な宿泊体験を提供します。



■どこよりも見やすい画面・軽快な操作感

最新のWEB技術を応用し、テレビに最適化したシステムをゼロベースで自社開発することで、サクサク動作を実現しました。

■ワンストップサービス

ヒアリングから開発・施工・ネットワーク調整・保守まで自社で行います。エンジニアが営業にも施工にも携わるため、現場での急な変更にも、その場で対応できます。

■オーダーメイド設計

ヒアリングを元にゼロベースで設計するので、ホテルの業務やオペレーションに合わせた最も快適なUI・UXを実現。必要に応じて新たなシステムの開発も行います。デザインも機能も自由自在。

■導入後は即・稼働開始

初期設定やコンテンツ作成・掲載情報入力を完了した状態で納品します。そのため、納品後は即・稼働開始可能。掲載内容に合わせて見やすいレイアウトで設計するのでゲストも快適。

■日々進化

システム導入後もホテルからのご相談を受けて、日々アップデートし、新しい機能が生まれています。ご要望やお困りごとをぜひご相談ください。無理難題も、大歓迎。

合同会社甲南キッチンについて

asagottaサービスサイト :https://kohnan-kitchen.net/asagotta

合同会社甲南キッチンは、ホテル向けITシステム開発を主力事業として、ITサービス・システム構築を行っています。

会社概要

会社名：合同会社甲南キッチン

所在地：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 神戸ファッションマート4E-05

代表者：砂田祥平

事業内容：ホテル向けITを中心とした各種システム開発、ネットワーク運用保守、サーバー・IT機器運用保守

設立：平成25年7月9日

取引先ホテル甲南キッチンウェブサイト :https://kohnan-kitchen.net/