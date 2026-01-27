チョコの次は「特別な体験」をプレゼント。札幌で叶える“大人なバレンタイン”、一生もののバングルやネックレスを二人で手作りする贅沢な1日を｜工房Smith札幌本店にて2月限定プランを開催
株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する手作り結婚指輪・婚約指輪の「工房Smith札幌本店」は、2026年2月1日から2月28日までの期間限定で、「2月限定 Smithオリジナル制作プラン」を販売いたします。
本プランは、工房Smith札幌本店限定の手作りネックレス・バングルで絆を深めたいカップルに向けた、2月限定の特別制作パッケージです。 今年のバレンタインは、既製品を贈るのではなく「共にジュエリーを仕立てる思い出」という、心に残る体験を提案いたします。
■ 「体験を贈る」バレンタイン。こだわりの2大プラン
バレンタインの贈り物として、日常的に身に着けやすいネックレスとバングルの2つのコースをご用意しました。
1. ペアネックレス制作プラン
基本料金にトップ（3～4mm）や強化加工（ロウ付4箇所）が含まれた、日常使いに安心な本格仕様です。
価格：特別価格 55,000円（税込・ペア）
※通常価格 87,780円より約37％OFF
2. ペアバングル制作プラン
メンズ（4mm幅）、レディース（3mm幅）のバングルを制作。手元のアクセントとして長く愛用できるデザインです。
価格：特別価格 75,000円（税込・ペア）
※通常価格 104,280円より約28％OFF
■ すべての制作に含まれる豪華特典
どちらのプランを選んでも、二人のこだわりを詰め込める豪華なセッティングが含まれています。
ダイヤモンド： カラーレスダイヤまたはカラーダイヤ（1.5mm）をお一人につき1石。
誕生石： お好きな誕生石（4,000円分まで）をプレゼント。
刻印： 二人の想いや日付を刻むレーザー刻印（合わせ刻印可）。
自由なセレクト： デザインや宝石の内容は、当日相談しながらお選びいただけます。
■ ご予約
工房Smith札幌本店
住所：
〒060-0062
北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル １F
営業時間：
10:00～19:00
（レイトコース 19:00～22:00）
ご予約：
完全ご予約制
https://sapporo-smith.jp/reserve/
工房Smith札幌について
工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。
手作りベビーリングも制作可能
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]
赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。
ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。
＜札幌本店＞
手作り結婚指輪・婚約指輪専門店
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]
アクセス：
地下鉄西11丁目駅３番出口より徒歩3分
結婚指輪・婚約指輪ご制作のお客様限定で駐車料金補助有
URL
https://sapporo-smith.jp/
YouTube
https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw
TikTok
https://www.tiktok.com/@smith_sapporo
https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/
GoogleMap
https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8
＜京王プラザホテル札幌＞
手作りペアリング専門店
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]
住所：
〒060-0005
北海道札幌市中央区北５条西７丁目２－１ 京王プラザホテル札幌 １F
営業時間：
9:00～19:00（レイトコース 19:00～21:00）
ご予約：
完全ご予約制
https://sapporo-smith.jp/reserve/
アクセス：
JR札幌駅徒歩5分／札幌市営地下鉄さっぽろ駅徒歩7分
京王プラザホテル札幌専用駐車場有
TiKTok
https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla
https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla
GoogleMap
https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA
■会社概要
会社名：
株式会社 一宝
所在地：
〒060-0062
北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ
創設：
2009年4月1日
コーポレートサイト
https://ippoo-japan.com/
ジュエリー修理加工・リフォーム専門店
「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」
https://www.sapporo-housekisyuuri.com/
「札幌宝石買取.com」
https://sapporo-housekikaitori.com