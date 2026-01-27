ロバテック、新型PURホットメルトメルター『Canduro 2』 を発表

ロバテックジャパン株式会社

接着剤塗布装置メーカーRobatech AG（本社：スイス, Muri CEO:イブ・オッティガー)は新製品【Canduro 2】を正式に発表し販売を開始致しました。

また、Robatech AGの日本法人であるロバテックジャパン株式会社（本社：大阪府大阪市北区 代表取締役社長：竹内孝仁、以下ロバテック）も2026年1月8日より日本国内で【Canduro 2】の販売を開始いたしました。

左：クラシックタンク 右：MOD (メルトオンデマンド)

2/2.5kgキャンドル形状のPURのために開発された、新世代PUR接着剤メルター

オンデマンド溶融用途に特化し、優れたメンテナンス性と最新のRCS電子制御システムを搭載しています。本製品は、従来モデルであるRobaPUR 2 MODの後継機種として、より高い信頼性と操作性を実現しています。モジュール設計のため、多様なアプリケーションや生産ラインに柔軟に対応します。

メンテナンス箇所に素早くアクセスで可能な設計

Canduro 2 は、多様なプロセスに対応する高い柔軟性を備えています。

ロールコーター充填用プリメルター、ビード・ドット塗布用のPUR接着剤メルター、連続／間欠コーティング塗布、さらには手動塗布機やロボットを用いた各種アプリケーションまで、幅広い用途に対応可能です。

オンデマンド溶融技術（MOD）により、必要な量の接着剤のみを溶融するため、PUR接着剤の劣化を抑制するとともに、材料ロスの削減とコスト低減に貢献します。

MOD溶融ユニットの採用により、溶融能力は5kg/hまたは8kg/hを実現。

さらに、エッジバンディングや製本の背張り用途に最適化した、プロセス特化型の構成もラインアップしています。

連続的な接着剤消費が求められる用途には、クラッシックタンクバージョンも用意されています。

モバイルデバイスでのメルター制御

快適なPUR接着剤塗布

Canduro 2の開発では、直感的な操作性とメンテナンス性に特に重点を置きました。関連するすべてのコンポーネントへ容易にアクセス可能で、清掃や保守作業も簡単に行えます。本機はホストマシン、タッチディスプレイ、またはモバイルデバイスから操作できます。さらにRobatechは木工プロセスのためのエッジバンディング専用のアプリケーションソフトウェアも提供しています。

「Canduro 2はPUR接着剤の快適なプロセスにおいて新たな基準を確立します。モジュール設計、優れたメンテナンス製、インテリジェントなRCS電子制御の組み合わせにより、このメルターはお客様にとって将来を見据えたソリューションとなります」

木工用エッジバンディング専用ソフトウェア

Robatechグループ

ロバテックは持続可能で革新的な接着剤塗布システムによって、工業用ホットメルトお よびコールドルー塗布を最適化します。1975年以来、ロバテックは、接着プロセス を環境にやさしく、より安全で簡単にするような高品質のコントローラー、塗布ヘッ ド、メルトおよびドージングシステムを開発・生産し います。スイス、ムリ（アールガウ州）に本拠を置くロバテック・グループは80か国以上に展開し世界 中で670人以上の従業員が、様々な産業分野において迅速でそれぞれの顧客に合わせたカスタマーケアを行っています。

ロバテックジャパン株式会社

2001年の創立以来、日本市場においてRobatechの接着剤塗布機器の販売・サービスを提供しています。ホットメルトやコールドグルーによる塗布ソリューションを通じて、生産効率と品質向上をサポート。接着剤塗布プロセスのプロフェッショナルとして、豊富な知識と技術力でお客様の生産現場を支えています。

所在地 : 大阪市北区長柄西2丁目9-20

【ホームページ】https://www.robatech.com/ja-jp/japan

TEL : 06-4801-4481

Email : info@robatech.jp