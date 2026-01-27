想いを彩る、ときめくバレンタインぴよりん

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、バレンタインシーズンに合わせ、ラズベリーとホワイトチョコプリンを使った「バレンタインぴよりん」と、クッキー缶のバレンタイン限定商品を期間限定で販売します。甘酸っぱい「バレンタインぴよりん」と、贈り物にぴったりのクッキー缶で、大切な人へのギフトや自分へのごほうびに、バレンタインのひとときを彩ります。

バレンタイン限定商品「バレンタインぴよりん」

ラズベリーのババロアで、名古屋コーチン卵を使ったホワイトチョコプリンと甘酸っぱいいちごのジュレをやさしく包み込みました。クラムにはいちごを使い、ラズベリーの爽やかな酸味とホワイトチョコプリンのまろやかな甘さが重なり合います。

チョコレートの茶色が定番だったバレンタインも、近年は“写真映え”や“自分用・ギフト用の多様化”を背景に、色味や素材感にこだわった商品の展開が広がっています。そうした、表現の幅が広がる中で今シーズンのバレンタインぴよりんは、ラズベリーの甘酸っぱくフルーティーな魅力を、やさしいピンク色で表現。ひと目で今シーズンならではの世界観を感じていただける、季節限定のビジュアルに仕上げました。

ひよりの手作りクッキー缶（バレンタインVer）

厳選した素材を使用し、焼き上げまでひとつひとつ丁寧に手作りした7種類の本格クッキーを贅沢に詰め合わせました。サクッと軽い食感から、ほろりとほどける口あたりまで、7種類それぞれの風味が楽しめます。ぴよりんの愛らしさと感謝の気持ちを込め、バレンタインをイメージした華やかなデザイン缶に詰め合わせました。中身を味わった後も小物入れとして使える、贈り物にもぴったりな一品です。

１.苺ミルククッキー

ザクザクとした食感が楽しい、やさしく苺が香るミルクの味わい。

２.シュガーアーモンド

カリッと軽やかな食感と、砂糖の素朴な甘さが広がります。

３.ピスタチオと苺のクッキー

ハートの形をしたかわいらしい見た目に、苺とピスタチオがアクセントのクッキーです。

４.ディアマンダブルショコラ

宝石のように輝くグラニュー糖が特徴のディアマン。ココア生地にホワイトチョコチップを散りばめたクッキーです。

５.絞りショコラ

バターとチョコレートを使った生地を絞り、口どけよく焼き上げたショコラの絞り菓子。

６.バトン・マレショー

フランス語で「元帥の杖」を意味するフランス菓子。卵白生地に、アーモンドダイスをまぶして焼き上げています。

７.スノーボール（ショコラ）

バターと粉糖を使い、ほろりと口どける食感が魅力のクッキー。雪玉のような見た目も印象的です。

販売店舗について

ぴよりんshop

ぴよりんshopアトリエ店

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

「ぴよりん」公式 HP・SNS

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。