¶Ë¾å¥µ¥¦¥Ê¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¼«Ëý¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¡¡¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤È¥µ¥¦¥Ê¤È¡¢¤µ¤È¤Õ¤ëin¹âÎØSAUNAS¡×¤ò³«ºÅ
¡Á¤µ¤È¤Õ¤ë²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤¬ÃêÁª¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¡Á
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¡Êhttps://www.satofull.jp/¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Æ£°æ ¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡õ¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥µÆ»¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Ê¥«¥«¥Ä¥»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤¿ÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿¶Ë¾å¤Î¥µ¥¦¥ÊÂÎ¸³¤Î¤¢¤È¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤ªÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë²ñ°÷¤´¾·ÂÔDAY¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤µ¤È¤Õ¤ë²ñ°÷¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç50ÁÈ100Ì¾¤Ë¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×Æþ¾ìÎÁ¤È¥Õ¥§¥¢ÂÐ¾Ý¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¤Ê¤É¡¢¤µ¤È¤Õ¤ë²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥µ³è¡É¡Ê¥µ¥¦¥Ê³èÆ°¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤äÃÏ°è¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤¬¸¶Â§¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï´óÉÕ¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢º£¸å¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡Á2026Ç¯3·î13Æü¡¡11:00¡Á26:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¹âÎØSAUNAS¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØÆóÃúÌÜ21ÈÖ1¹æ¡¡¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡North 5F¡Ë
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÈÎÇä
¢¨ ³«ºÅ»þ´Ö¤Ï»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨ »ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¸åÆüÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤ËÍ¥ÂÔ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
±þÊç¤·¤¿¤µ¤È¤Õ¤ë²ñ°÷Á´°÷¤Ë¡¢¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤Ë¤ªÆÀ¤ËÆþ´Û¤Ç¤¤ëÍ¥ÂÔ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê300±ßÁêÅö¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡Á2026Ç¯3·î31Æü
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×Í¥ÂÔ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡Ê300±ßÁêÅö¡Ë
¢¨ Í¥ÂÔ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¸å¡¢¥Õ¥§¥¢½éÆü¡Ê2026Ç¯2·î28Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SAUNAS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
SAUNAS¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥ó¥¬ ¥µÆ»¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ò·ë¤Ö¥µ¥¦¥ÊÂç»È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥Þ¥ó¥¬²È¡¡¥¿¥Ê¥«¥«¥Ä¥»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹âÎØSAUNAS¡×¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö½ÂÃ«SAUNAS¡×¤ËÂ³¤¡¢2026Ç¯2·î9Æü¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¹ç·×9¤Ä¤Î¥µ¥¦¥Ê¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¦¥Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹Ô¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤ÎÃê½Ð¤ò¹Ô¤¦¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¾øÎ±½ê¡¢Àº¿ÊÎÁÍý¡ÖÂé¸ï¡×´Æ½¤¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ù¡¼¥¹¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ê¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Æ¥ì¥«¥ó¥Ö¡¼¥¹¡¦²ñµÄ¼¼¡¢¿ÈÂÎ¤ò¤è¤êµÙ¤á¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ê¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¿È¤òµÙÂ©¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¹âÎØSAUNAS¡Êhttps://saunas-saunas.com/takanawa/¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¸µµ¤¤ò¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë ¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´óÉÕ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¤ªÎéÉÊ¤ÎÁªÄê¡¢´óÉÕ¤Î¿½¹þ¤ß¡¢´óÉÕ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Ï´óÉÕ¤ÎÊç½¸¤ä¿½¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´óÉÕ¶â¤Î¼ýÇ¼¡¢¤ªÎéÉÊ¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤äÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò°ì³çÂå¹Ô¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤³¤Å¤Á¡×¡Êhttps://www.satofull.jp/koduchi/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡ü¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢À½ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¡Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¡¡·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ºä¾å¡¦°æÅÄ¡¦ºäÊ¿¡¦Ã«¸ý
Tel¡§03-6262-6148¡¡E-mail¡§pr@satofull.co.jp
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ä¤µ¤È¤Õ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¡E-mail¡§ask@satofull.co.jp
Tel¡§0570-048-325¡¡¼õÉÕ»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊÅÚ¡¦ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×
https://www.satofull.jp/
¥Ó¡¼¥ë¤È¥µ¥¦¥Ê¤È¡¢¤µ¤È¤Õ¤ëin¹âÎØSAUNAS
https://www.satofull.jp/static/event/beer_sauna2026.php
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.satofull.jp/static/event/beer_sauna2026.php
¡Ú¤µ¤È¤Õ¤ë²ñ°÷¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
