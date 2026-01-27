こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ネクシーズZERO」取り扱いの金融機関、10,000店舗突破 脱炭素・コスト削減・設備導入を初期投資0円で
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）は、エンベデッド・ファイナンス事業の設備導入支援サービス「ネクシーズZERO」の提供窓口として、業務提携する金融機関の店舗数が合計1万店を突破したことをお知らせします。
当社は、創業来のビジネスコンセプトである「ZERO」を核に、社会課題の解決を事業の主軸として取り組んでまいりました。中でも、エンベデッド・ファイナンス事業として展開する設備導入支援サービス「ネクシーズ ZERO」は、中小企業や自治体が省エネ設備導入やGX（グリーントランスフォーメーション）を進める上で障壁となる、費用・専門人材の不足、導入プロセスの複雑さといった課題に対応する独自のサービスです。
2018年からは、地域に根差し、企業の経営課題に日々寄り添っている金融機関の行員とともに、事業者の課題解決を支援するラストワンマイルの営業活動を推進すべく、銀行・信用金庫・信用組合との業務提携を本格的に進めてまいりました。
このたびグループ子会社、株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）の業務提携金融機関は44都道府県を網羅する145社に達し、取扱店舗の総数は10,169店舗となりました。
今後も、金融機関との提携をより凝固にし、初期投資0円による設備導入という選択肢を、より多くの事業者に届けられる体制を拡大し、地域経済の持続的な発展および脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
▼「ネクシーズZERO」沿革
2012年 LED照明レンタル事業を開始
2015年 初期投資0円で設備導入が可能なファイナンスサービス「ネクシーズ ZERO」を商品化
2018年 1社目の福邦銀行を皮切りに金融機関との業務提携を本格化
2020年 LED照明・空調設備に加え、冷蔵庫、キュービクルなど取扱設備を拡充
2020年 環境大臣により「エコ・ファースト企業」に認定
2021年 「ネクシィーズ・ゼロ Green Finance」世界初証券化 ムーディーズ格付け「Aaa（sf）」
取得（最高ランク）
2022年 導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量として可視化するレポート提供を開始
2023年 農業ハウスやIOT機器を扱うアグリ推進部を新設し農業分野に参入
2024年 業務提携金融機関数が100社を突破
2025年 導入件数12万件、CO₂排出削減量が240万tに達する
2026年 業務提携金融機関が44都道府県・145社に拡大し、取扱店舗数が1万店を突破
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
当社は、創業来のビジネスコンセプトである「ZERO」を核に、社会課題の解決を事業の主軸として取り組んでまいりました。中でも、エンベデッド・ファイナンス事業として展開する設備導入支援サービス「ネクシーズ ZERO」は、中小企業や自治体が省エネ設備導入やGX（グリーントランスフォーメーション）を進める上で障壁となる、費用・専門人材の不足、導入プロセスの複雑さといった課題に対応する独自のサービスです。
このたびグループ子会社、株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）の業務提携金融機関は44都道府県を網羅する145社に達し、取扱店舗の総数は10,169店舗となりました。
今後も、金融機関との提携をより凝固にし、初期投資0円による設備導入という選択肢を、より多くの事業者に届けられる体制を拡大し、地域経済の持続的な発展および脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
▼「ネクシーズZERO」沿革
2012年 LED照明レンタル事業を開始
2015年 初期投資0円で設備導入が可能なファイナンスサービス「ネクシーズ ZERO」を商品化
2018年 1社目の福邦銀行を皮切りに金融機関との業務提携を本格化
2020年 LED照明・空調設備に加え、冷蔵庫、キュービクルなど取扱設備を拡充
2020年 環境大臣により「エコ・ファースト企業」に認定
2021年 「ネクシィーズ・ゼロ Green Finance」世界初証券化 ムーディーズ格付け「Aaa（sf）」
取得（最高ランク）
2022年 導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量として可視化するレポート提供を開始
2023年 農業ハウスやIOT機器を扱うアグリ推進部を新設し農業分野に参入
2024年 業務提携金融機関数が100社を突破
2025年 導入件数12万件、CO₂排出削減量が240万tに達する
2026年 業務提携金融機関が44都道府県・145社に拡大し、取扱店舗数が1万店を突破
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/