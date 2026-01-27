¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ú°ìÉ÷Æ²¡Û¤¬ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¤Ë½é¿Ê½Ð¡ª
2/6(¶â)¤Ë¸©Æâ4Å¹ÊÞÌÜ¡¢°ìÉ÷Æ² ¾®¾¾Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹Ì¾¡¡¡¡¡§°ìÉ÷Æ² ¾®¾¾Å¹¡Ê¥¤¥Ã¥×¥¦¥É¥¦ ¥³¥Þ¥Ä¥Æ¥ó¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡§2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©923-0854¡¡ÀÐÀî¸©¾®¾¾»ÔÂçÎÎÄ®¥í59-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á22:00¡Ê21:30 L.O.¡Ë
ÀÊ¿ô¡¡¡¡¡§38ÀÊ
ÀêÍÌÌÀÑ¡§98.64Ö¡Ê29.84ÄÚ¡Ë
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§22Âæ
Å¹ÊÞ¥Ú¡¼¥¸URL¡§https://stores.ippudo.com/1169
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÃ´Åö ¾®·ª¡ÊMail¡§pr@chikaranomoto.com¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
°ìÉ÷Æ²¥µ¥¤¥È
https://www.ippudo.com
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬ ÃÒÇ·¡Ë»±²¼¤Î¡ÖÎÏ¤Î¸»¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÇîÂ¿È¯¾Í¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Î¿·Å¹¡Ö°ìÉ÷Æ² ¾®¾¾Å¹¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÅ¹¤ÏÀÐÀî¸©Æâ4Å¹ÊÞÌÜ¡¢¾®¾¾»ÔÆâ½é¤Î°ìÉ÷Æ²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤Ï¶âÂô»Ô¤Ë2Å¹ÊÞ¡¢Çò»³»Ô¤Ë1Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢ºÇ´ó¤êÅ¹ÊÞ¤Ï¼Ö¤ÇÌó30Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¡Ö°ìÉ÷Æ² Çò»³Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÅöÅ¹¤Ï¹ñÆ»305¹æÀþ¡Ê¸©Æ»4¹æÀþ¡Ë±è¤¤¡¢¾¾ÍÛÃæ³ØÁ°¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£20Âæ°Ê¾åÄä¤á¤é¤ì¤ëÃó¼Ö¾ì¤ò´°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤Î¤´ÍèÅ¹¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¾®¾¾¶õ¹Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥é¡¼¥á¥ó¡ÖÇò´Ý¸µÌ£¡×¡ÖÀÖ´Ý¿·Ì£¡×¡Ö¤«¤é¤«ÌÍ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÇîÂ¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡×¡ÖÌÀÂÀ»Ò¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤ª»Ò¤µ¤ÞÏ¢¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ò¤·¤¤¡Ö¤ª»Ò¤µ¤Þ¥é¡¼¥á¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉ÷Æ²¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å°ìÉ÷Æ²¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¹ÊÞÅ¸³«¡¢¾¦·÷¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¹ÊÞÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÏ¤Î¸»¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿©¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¡¦¾¦·÷¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¡×¤ÎÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡Ö°ìÉ÷Æ² ¾®¾¾Å¹¡×³°´Ñ¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¼ç¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡¡¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¿©Á´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç·×308Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ167Å¹ÊÞ¡¢³¤³°141Å¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¹ñÆâ¡§2025Ç¯9·îËö¡¢³¤³°¡§2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë¡£¡Ö°ìÉ÷Æ²¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÊ¡²¬¤ÎÂçÌ¾¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºßÀ¤³¦16¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÅ¸³«¡£½¤ß¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤È¡¢»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤ºÙÌÍ¤ÎÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤ë´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ëÎÁÍýÂÎ¸³¶µ¼¼¡ÖChild Kitchen¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿©°é³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤òÍÑ¤¤¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×»²²Ã¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤100%¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÎÏ¤Î¸»¡Ê¥Á¥«¥é¥Î¥â¥È¡Ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡¡¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3561¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1986Ç¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©810-0041¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-13-14 4F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»³º¬ ÃÒÇ·
URL ¡¡¡¡¡¡¡§http://www.chikaranomoto.com
