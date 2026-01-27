カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」ヘーゼルナッツ・スプレッド「ヌテラ®」のスペシャルデザートが勢ぞろい「フェスタdeヌテラ®」

期間 ： 2026年2月3日（火）〜3月15日（日）

カプリチョーザ国内店舗（一部店舗除く）

カジュアルイタリアン「カプリチョーザ」では、バレンタインデー、ホワイトデーに向け、イタリア生まれのヘーゼルナッツ入りチョコレート風味スプレッド「ヌテラ®」で創作したスぺシャルデザートを期間限定販売するキャンペーン「フェスタdeヌテラ®」を2月3日（火）より開始します。

　







　

「フェスタdeヌテラ®」では、チョコレートとは異なり、ヘーゼルナッツの香ばしい風味とココアの濃厚でクリーミーな味わいが楽しめるヌテラ®の特徴を活かしながら、カプリチョーザのオリジナリティを盛り込んだ、見た目も華やかなイタリアン・スペシャルデザート4品を用意しました。


　

カプリチョーザ 「フェスタdeヌテラ®」　概要

　

◇ 販売期間：

　2026年2月3日（火）〜3月15日（日）

◇ 販売商品：

　・　「アフォガートwithヌテラ」　390円（税込）

　・　「セミフレッドwithヌテラ」　660円（税込）

　・　「ドルチェピザwithヌテラ」　1,180円（税込）

　・　「パンナコッタwithヌテラ」　820円（税込）

　※店舗により取扱商品のラインナップが異なります。

◇ 販売店舗：

　カプリチョーザ国内店舗（一部店舗除く）

　※実施店舗についてはオフィシャルホームページをご確認ください。

◇ホームページ：

　https://www.capricciosa.com/

　





カプリチョーザについて

　

「カプリチョーザ／Capricciosa」とは、イタリア語で“きまぐれ”という意味の言葉。

イタリア料理は大勢でワイワイ言いながら食べるのが楽しい。そんな陽気で明るい南イタリアのトラットリア（大衆食堂）タイプのレストラン、それが「カプリチョーザ」です。

1978年渋谷に誕生。2023年に創業45周年を迎えました。現在では日本、グアム、ベトナムに100店舗以上を展開し、多くのお客様にご利用いただいています。

　　

カプリチョーザ代表メニュー

「カプリチョーザ」のメニューは全店共通のレシピによって調理され、いずれも本場・南イタリアの手作りの美味しさをお楽しみいただける逸品ばかり。特にイタリア産のトマトを使用して仕込むトマトソースは、まろやかでコクがあり、これをベースに作り出される料理の数々は、多くのファンを惹きつけて離さない、「カプリチョーザ」自慢の代表メニューです。

中でも一番人気があるのがスパゲティをはじめとするパスタメニュー。

創業以来の定番商品“トマトとニンニクのスパゲティ”ほか、“カルボナーラ”、“揚げ茄子とほうれん草のミートソース田舎風”など、自慢のメニューをお楽しみいただけます。

　

★ トマトとニンニクのスパゲティ

創業以来、不動のNo.1！

カプリチョーザ自慢の甘みとコクのあるトマトソースをベースに、ニンニクの香ばしい香りをしっかり溶け込ませたオイルで仕上げたシンプルながらもパンチの効いた一品。

イタリアのマンマの味を思い出させるこの味を求めて、3世代で通うファンもいるほどの、40年以上愛されている看板メニューをぜひ堪能ください。

　





トマトとニンニクのスパゲティ








　　






本件に関するお問合わせ先

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307

担当：大林　ohbayashi@wdi.co.jp

