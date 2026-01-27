ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」／「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」

期間限定スペシャルメニューが登場

販売期間：2026年2月1日（日）〜28日（土）

ニューヨークレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿※・品川・東京・表参道・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、サラベスの看板メニューのひとつであるパンケーキをコーヒー風味にアレンジした「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」と、肉の旨味とトマトの酸味が絶妙なパスタメニュー「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」を、2月1日（日）から28日（土）の期間、販売します。

※ルミネ新宿店での「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」の販売はございません。

　







モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ








　

「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」は、ヴァローナのココアパウダーを生地に加えた、優しくコーヒー香るふわふわモカパンケーキに、マスカルポーネホイップ、ブラックベリーソースをたっぷりかけたパンケーキ。パンケーキとマスカルポーネホイップを一緒にお召し上がりいただくと、まるでティラミスのような味わいに。口の中でシュワっと溶ける、サクサクのメレンゲと一緒にお召し上がりください。

　

また自家製サルシッチャで仕立てたジューシーなミートに、フレッシュなマリナーラソースを合わせ、存在感のあるリガトーニで仕上げたアメリカンスタイルのパスタ「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」をご用意しました。白ワインの軽やかな香りとバターのコクを加えることで、トマトの酸味と肉の旨みが引き立ち、ソースに奥行きのある味わいを与えています。サルシッチャの食感とソースのフレッシュさを楽しめる、満足感のある一皿となっています。

　





自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ






　

これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NOG Coffee Roasters焙煎のサラベスオリジナルブレンドコーヒーに自家製キャラメルソースとを合わせた「キャラメルラテ」。甘さの中に感じるほろ苦さが、やさしいミルクと溶け合う、コクのあるカフェラテをどうぞ。　

　





キャラメルラテ






　

「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要

◇ 販売メニュー：

　「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」　2,200円（税込）

　「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」　2,500円（税込）

　「キャラメルラテ」　990円（税込）

◇ 販売期間：

　2026年2月1日（日）〜28日（土）

◇ 販売店舗：

　「サラベス」 ルミネ新宿店(※)／品川店／東京店／表参道店／名古屋店

　※ルミネ新宿店においては「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」の販売はございません。

　





「サラベス」 について​

　

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。

日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。

　

【国内店舗】

ルミネ新宿店

　東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F　（JR新宿駅 南口 徒歩1分）

　TEL.03-5357-7535

品川店

　東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F　（JR品川駅 港南口 徒歩3分）

　TEL.03-6717-0931

東京店

　東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F　（JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）

　TEL.03-6206-3551

表参道店

　東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

　TEL.03-6450-6474

名古屋店

　愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

　TEL. 052-566-6102

・公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

・公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

・Facebook

https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/

・Instagram

http://instagram.com/sarabethsjapan

本件に関するお問合わせ先

株式会社 WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL：03-3470-5307

広報：大林　 ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

サラベス　公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

WDI

https://www.wdi.co.jp/

WDI 広報お問合せフォーム

https://www.wdi.co.jp/contact/press