こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニューヨークレストラン「サラベス」期間限定スペシャルメニュー「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」／「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」
期間限定スペシャルメニューが登場
販売期間：2026年2月1日（日）〜28日（土）
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿※・品川・東京・表参道・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、サラベスの看板メニューのひとつであるパンケーキをコーヒー風味にアレンジした「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」と、肉の旨味とトマトの酸味が絶妙なパスタメニュー「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」を、2月1日（日）から28日（土）の期間、販売します。
※ルミネ新宿店での「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」の販売はございません。
「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」は、ヴァローナのココアパウダーを生地に加えた、優しくコーヒー香るふわふわモカパンケーキに、マスカルポーネホイップ、ブラックベリーソースをたっぷりかけたパンケーキ。パンケーキとマスカルポーネホイップを一緒にお召し上がりいただくと、まるでティラミスのような味わいに。口の中でシュワっと溶ける、サクサクのメレンゲと一緒にお召し上がりください。
また自家製サルシッチャで仕立てたジューシーなミートに、フレッシュなマリナーラソースを合わせ、存在感のあるリガトーニで仕上げたアメリカンスタイルのパスタ「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」をご用意しました。白ワインの軽やかな香りとバターのコクを加えることで、トマトの酸味と肉の旨みが引き立ち、ソースに奥行きのある味わいを与えています。サルシッチャの食感とソースのフレッシュさを楽しめる、満足感のある一皿となっています。
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NOG Coffee Roasters焙煎のサラベスオリジナルブレンドコーヒーに自家製キャラメルソースとを合わせた「キャラメルラテ」。甘さの中に感じるほろ苦さが、やさしいミルクと溶け合う、コクのあるカフェラテをどうぞ。
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」 2,200円（税込）
「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」 2,500円（税込）
「キャラメルラテ」 990円（税込）
◇ 販売期間：
2026年2月1日（日）〜28日（土）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店(※)／品川店／東京店／表参道店／名古屋店
※ルミネ新宿店においては「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」の販売はございません。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
・Facebook
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
・Instagram
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
販売期間：2026年2月1日（日）〜28日（土）
ニューヨークレストラン「サラベス」の国内全店（ルミネ新宿※・品川・東京・表参道・名古屋）では、期間限定スペシャルとして、サラベスの看板メニューのひとつであるパンケーキをコーヒー風味にアレンジした「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」と、肉の旨味とトマトの酸味が絶妙なパスタメニュー「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」を、2月1日（日）から28日（土）の期間、販売します。
「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」は、ヴァローナのココアパウダーを生地に加えた、優しくコーヒー香るふわふわモカパンケーキに、マスカルポーネホイップ、ブラックベリーソースをたっぷりかけたパンケーキ。パンケーキとマスカルポーネホイップを一緒にお召し上がりいただくと、まるでティラミスのような味わいに。口の中でシュワっと溶ける、サクサクのメレンゲと一緒にお召し上がりください。
また自家製サルシッチャで仕立てたジューシーなミートに、フレッシュなマリナーラソースを合わせ、存在感のあるリガトーニで仕上げたアメリカンスタイルのパスタ「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」をご用意しました。白ワインの軽やかな香りとバターのコクを加えることで、トマトの酸味と肉の旨みが引き立ち、ソースに奥行きのある味わいを与えています。サルシッチャの食感とソースのフレッシュさを楽しめる、満足感のある一皿となっています。
これらメニューに合わせるドリンクとしてお薦めなのが、NOG Coffee Roasters焙煎のサラベスオリジナルブレンドコーヒーに自家製キャラメルソースとを合わせた「キャラメルラテ」。甘さの中に感じるほろ苦さが、やさしいミルクと溶け合う、コクのあるカフェラテをどうぞ。
「サラベス」期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売メニュー：
「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」 2,200円（税込）
「自家製サルシッチャのマリナーラリガトーニ」 2,500円（税込）
「キャラメルラテ」 990円（税込）
◇ 販売期間：
2026年2月1日（日）〜28日（土）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店(※)／品川店／東京店／表参道店／名古屋店
※ルミネ新宿店においては「モカパンケーキ with コーヒーマスカルポーネホイップ」の販売はございません。
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
・公式HP
https://www.sarabethsrestaurants.jp/
・公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
https://www.facebook.com/sarabethsrestaurants/
http://instagram.com/sarabethsjapan
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
サラベス 公式オンラインショップ
https://store.sarabethsrestaurants.jp/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press