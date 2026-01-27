第101回東京ギフトショー(2月4日～6日)出展のお知らせ｜横寝に特化したまくら「YOKONEGU」を展開中のcocochi factoryが、現行のラインナップに加え、開発中の新商品も初公開！

富士ベッド工業株式会社

cocochi factoryは2026年2月4日（水）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第101回 東京インターナショナル・ギフト・ショー 春2026」に出展いたします。

今回で4回目の出展となる本展示会では、横寝に特化したまくら「YOKONEGU」シリーズの現行ラインアップに加え、YOKONEGUとは異なるコンセプトで開発を進めている新ジャンルのまくらを初公開。主力商品と新規開発商品の両軸展示により、売場提案やシリーズ展開の幅を広げる構成とし、睡眠環境における新たな提案を行います。

出展アイテムのご紹介

■横寝に特化したまくら「YOKONEGU」シリーズをはじめとする定番まくらなど

横向き寝の際に生じやすい首・肩への負担に着目し、安定感と心地良さを追求して開発された二階建構造装備のYOKONEGUシリーズ。継続的な改良を重ね、定番商品として展開します。実際の使用感や構造を是非会場でご確認ください。

まくらのどこで寝ても快適な横寝が出来る横寝専用まくらのベーシックモデル”YOKONEGU”YOKONEGUに”仰向け寝”機能をプラスしたワンランク上のまくら”YOKONEGU Premium”いつもの横寝を旅先でも。コンパクトに収納でき、使い方も色々なマルチ横寝まくら”YOKONEGUポータブル”寝返りのし易さを追求した超ワイドサイズ(75cmX35cm)まくら”macolom”パウダービーズ＋TPEシートで蒸れ感を低減。専用カバーとの組み合わせでQ-MAX0.429の接触冷感まくら”Lupo”80cmX80cmのロングワイド。中央部のスローブ構造により大きく深い呼吸で熟眠をいざなうまくら”T-Fine”抱きしめる安心感と離れない安定感を。抱きまくら＋まくらのハイブリッドタイプ”HUG NEGU”女性スタッフが開発した女性のためのまくら。優しい触感で頬を包み込みます”YOKONEGU beauty Luna”※2/6販売開始調温ウレタンの採用により入眠時の温度を安定化！ウレタンも洗濯可能で衛生的”YOKONEGU premium ℃”※2/13販売開始抱きかかえてGAMEやスマホで遊んだり、上部クッションを抜いてまくらとして使用したり”YOKONEGU GAME”※3月末販売開始予定握り続けたくなるモッチリ感とツボ押し、スマホスタンド、リストレストなど多機能な「デスクの相棒」”Baquu”江戸時代の箱まくらを現代に再現。現代ならではの拘りも詰め込んだ純日本製”江戸まくら”オブジェとしても。

■初公開｜開発中の新ジャンルまくらなど

YOKONEGUとは異なる発想から開発を進めている新コンセプトのまくらを試作段階で展示。新たな需要創出を見据えた商品として、本展示会にて初公開いたします。

その他にも先日イメージキャラクターに就任した”YOKONEGUくん”のキャラアイテムも初公開！

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140619/table/80_1_960b32e8c57a6cc9a5b185f0fa599005.jpg?v=202601271051 ]お問合せ :https://fujibed.com/inquiry/富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：http://cocochifactory.com/shop

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/