【ジョー マローン ロンドン】春の訪れを祝して「サクラ チェリー ブロッサム」コレクションが今年も登場

ELCジャパン合同会社

希望に満ちた春のはじまりを告げる、ジョー マローン ロンドンの限定フレグランス「サクラ チェリー ブロッサム」が今年も登場します。

可憐で繊細なチェリー ブロッサムとローズのやわらかな香りに、きらめくベルガモットの明るさを重ねたライトフローラルの香り。日本の春を象徴する桜が、ひとときの美しさとともに咲き誇る情景を表現しました。軽やかでありながら印象に残る香りは、春の空気にそっと溶け込み、身に纏う人の一日をやさしく彩ります。

トップ: ベルガモット

ハート: チェリー ブロッサム

ベース: ローズウッド

サクラ チェリー ブロッサム コロン 100mL 24,750円（税込）サクラ チェリー ブロッサム コロン 30mL 12,430円（税込）

春の装いを完成させる、限定コレクション

今年の「サクラ チェリー ブロッサム」コレクションは、コロンに加え、アルガンカーネルオイル（アルガニアスピノサ核油）とプロビタミンB5（パンテノール）を配合したヘア ミストや、なめらかなテクスチャーで肌になじみ、うるおいを長時間キープするハンド クリームが揃います。

ふとした瞬間に春の香りを纏わせるコレクションは、外出先でも桜の香りを楽しめる、持ち運びに便利なラインアップです。

サクラ チェリー ブロッサム ヘア ミスト 30mL 9,350円（税込）サクラ チェリー ブロッサム ハンド クリーム 30mL 4,620円（税込）

今年は、新たにディフューザーが登場

香りを身に纏うひとときから、空間をやさしく満たす時間へと、「サクラ チェリー ブロッサム」の楽しみ方が広がります。

サクラ チェリー ブロッサム ディフューザー 165mL 17,930円（税込）

ボトルに描かれた繊細なグラデーションは、淡いピンクからクリアへと溶け合い、風に舞う桜の花びらが静かに地へと降りる、儚くも美しい瞬間を表現しています。

ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方への春のギフトにもおすすめです。

サクラ チェリー ブロッサム

2026年2月6日（金）数量限定全国発売予定

サクラ チェリー ブロッサム コロン 30mL 12,430円

サクラ チェリー ブロッサム コロン 100mL 24,750円

サクラ チェリー ブロッサム ヘア ミスト 30mL 9,350円

サクラ チェリー ブロッサム ハンド クリーム 30mL 4,620円

サクラ チェリー ブロッサム ディフューザー 165mL 17,930円

*すべて税込価格

ABOUT JO MALONE LONDON

1994年に誕生して以来、ジョー マローン ロンドンは、どんなシーンでも満足いただけるシンプルでエレガントな香りを創り出しています。

1999年にエスティ ローダー カンパニーズ の傘下に入り、現在では独創的な香りと英国スタイルを象徴するブランドとして世界的に知られています。

@JoMaloneLondon #JoMaloneLondonJapan #BrilliantBlossoms #ジョーマローンロンドン