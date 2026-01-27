「Mico Engage AI(ミコエンゲージAI)」が「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」に出展

株式会社Mico

LINEを活用したマーケティングプラットフォーム「Mico Engage AI（ミコエンゲージAI）」を提供する株式会社Mico(本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修)は、2026年2月4日（水）～6日（金）の3日間、幕張メッセで開催される「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」に出展いたします。

当日は展示ブース内にて「Mico Engage AI」の業界・業種別活用事例のご紹介や導入のご相談をお受けしております。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo

出展サービスのご紹介

LINEを活用したマーケティングサービス「Mico Engage AI（ミコ エンゲージ AI）」

「Mico Engage AI」は企業と顧客のコミュニケーションを最適化し、「売上最大化・運用コスト削減」を実現するLINEマーケティングツールです。

AI技術をセグメント配信に採り入れ、これまで人の手では難しかった高度な最適化配信を実現しパフォーマンスを最大化します。

施策立案や戦略設計などのコンサルティングから運用まで、経験豊富なスタッフが手厚くサポートし、成果創出に貢献します。

「Mico Engage AI」サービスサイトTOP：https://mico-inc.com/engage/

ご導入事例の紹介：https://mico-inc.com/engage/case/

「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」開催概要

株式会社Micoについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40834/table/153_1_edeaf38850125969efb514e35928d8e2.jpg?v=202601271051 ]

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

公式HP：https://mico-inc.com

Mico Engage AI：https://mico-inc.com/engage/

Mico Message：https://mico-inc.com/message/

Mico Voice AI：https://mico-inc.com/voice/

BizClo：https://mico-inc.com/bizclo/

Mico SMS/RCS：https://mico-inc.com/sms-rcs/

ミコミー：https://micomii.com