【DXで会社を変える】属人化・人手不足を解消し攻めの経営へ。穴吹ソフトプラスが、現場目線の「本当に必要な仕組み」と「伴走支援」で企業の変革をわかりやすく伝えるコンテンツに全面リニューアル。

株式会社穴吹カレッジサービス

【リニューアルしたコンテンツ】https://anabuki-cs.jp/service/soft-account/?id-tp=pr4

【背景】中四国の中小企業が直面する「現状の壁」

現在、中四国地方の多くの企業では、以下のような深刻な課題に直面し、IT投資の決定を躊躇されている現状があります。

- 慢性的な人手不足: 労働力不足が加速し、既存業務の維持すら困難になっている。- 業務の属人化: 現場の業務が特定の担当者にしか分からず、組織としての継続性に不安がある。- システムの中身が分からない: 過去に導入したシステムが、担当者の退職やシステム会社の廃業などによってどう動いているのか分からない状態になっている。- アナログ業務の限界: 紙やExcel中心の管理により、転記作業やミスが多く、非効率が常態化している。- DXの壁: 「何から始めればよいか」「自社がどう変わるのか」のイメージが持てない。

穴吹ソフトプラスは、こうした経営者様の悩みに寄り添い、IT導入によって「会社がどう変わるのか」を明確に伝えるため、サイト内のシステム開発コンテンツを全面リニューアルしました。

【変革後の姿】穴吹ソフトプラスの支援により、貴社はこう変わります

穴吹ソフトプラスのシステム開発は、単なるツール導入ではなく、経営者様と共に企業の未来を創ります。

「誰でもできる業務」への転換で、人手不足を解消

属人化していたプロセスをデジタル化し、新入社員でも即戦力として働ける環境を整えます。「誰が何をしているか」がリアルタイムで見える化され、迅速な経営判断が可能になります。

過去の遺産が、利益を生む「攻めの資産」に進化

中身が分からなくなった古いシステムを、最新技術で再構築します。メンテナンスや拡張が容易になり、将来の変化に柔軟に対応できる強い経営基盤へと蘇ります。

現場の疲弊をなくし、「生産的な仕事」に集中できる

貴社に合った使いやすい仕組みづくりにより、無駄な転記や事務作業が大幅に削減されます。社員が本来取り組むべき、付加価値の高い業務や新規事業への挑戦に時間を割けるようになります。

DXの壁から解放され、「頼れるパートナー」が常に隣にいる安心感

導入して終わりではなく、経営環境の変化に合わせて長期的に相談できるサポート体制を提供します。

【リニューアルのポイント】経営課題にフォーカスした情報発信

ITに詳しくない経営者様でも、自社の課題と解決策を結びつけやすいよう、業種ごとにシステム化事例をわかりやすく選択でるようにしました。

■ 地域社会への貢献を目指して

- 業種別ノウハウ: 製造業、建設業、その他サービス業など、地域の主要産業に特化したシステム化事例の提示。- 課題別支援メニュー: 販売管理、工程管理、業務効率化など、現場の悩みに直結するメニューの紹介。- 「まず相談」を促す窓口: 漠然とした不安を成長の確信に変えるための、無料相談プロセスの明確化。

穴吹カレッジグループの理念である「地域社会に貢献する」に基づき、穴吹ソフトプラスはITを通じて地域企業の経営基盤を強化することを目指しています。香川・徳島をはじめとする中四国の経営者様にとって、「最初に相談したい」「長く付き合える」DXの伴走者であり続けます。

◇ 穴吹ソフトプラスについて

穴吹ソフトプラスは、株式会社穴吹カレッジサービス ソフト開発事業部の愛称です。

- https://anabuki-cs.jp/service/soft-account/?id-tp=pr4

【会社概要】

- 会社名: 株式会社穴吹カレッジサービス- 所在地: 香川県高松市西内町5-11 アルカディア西内町 3F- 代表者: 大平 康喜- 設立: 1999年2月- 事業内容: システム開発、業務システム導入支援、DX推進支援 ほか- Webサイト: https://anabuki-cs.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

- 担当部署: ソフト開発事業部 営業部 溝渕- 電話番号: 087-822-3700- メールアドレス: info_eigyo@acs.anabuki.gr.jp