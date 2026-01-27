こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニューヨークレストラン「サラベス」ルミネ新宿店 期間限定スペシャルメニュー「ベリーストロベリーパンケーキ」
華やかなイチゴのパンケーキが登場
販売期間：2026年2月1日（日）〜28日（土）
ニューヨークレストラン「サラベス」のルミネ新宿では、期間限定スペシャルとして、旬のイチゴで仕上げた、華やかなプレゼンテーションも魅力の「ベリーストロベリーパンケーキ」を2月1日（日）から28日（土）の期間、販売します。
「ベリーストロベリーパンケーキ」は、ふわふわのバターミルクパンケーキに、フレッシュストロベリーと果実感たっぷりの自家製ストロベリーソースを贅沢にトッピングした期間限定スペシャルメニュー。軽やかなギリシャヨーグルトとともにお召し上がりください。苺ファンにはたまらない、華やかな一皿に仕上げました。
「サラベス」ルミネ新宿店 期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売商品：
「ベリーストロベリーパンケーキ」
◇ 販売価格：
2,400円（税込）
◇ 販売期間：
2026年2月1日（日）〜28日（土）
◇ 販売店舗：
「サラベス」 ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ミネ2 2F／TEL.03-5357-7535
「サラベス」 について
「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。
日本国内においては5店舗（新宿／品川／東京／表参道／名古屋）を展開しています。
【国内店舗】
ルミネ新宿店
東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F （JR新宿駅 南口 徒歩1分）
TEL.03-5357-7535
品川店
東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F （JR品川駅 港南口 徒歩3分）
TEL.03-6717-0931
東京店
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F （JR東京駅 八重洲北口 徒歩2分）
TEL.03-6206-3551
表参道店
東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階
TEL.03-6450-6474
名古屋店
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F
TEL. 052-566-6102
本件に関するお問合わせ先
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
