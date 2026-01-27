東電設計 パワーソリューション本部・電気本部、ワンビの情報漏洩対策製品「TRUST DELETE Zero」を導入

ワンビ株式会社

遠隔データ消去のリーダー企業であるワンビ株式会社(東京都新宿区、代表取締役：加藤 貴、以下「ワンビ」という)は、東電設計株式会社 パワーソリューション本部様・電気本部様に導入いただいたパソコンの盗難・紛失時の情報漏洩対策製品「TRUST DELETE Zero」の事例記事を公開いたしました。

■東電設計 パワーソリューション本部様・電気本部様 導入背景

導入製品：TRUST DELETE Zero（クライアントプログラム：TRUST DELETE Biz）

東電設計ではコロナ禍以降、在宅勤務が浸透したことでノートPCの持ち出しが急増しました。パワーソリューション本部・電気本部では、部門独自で業務要件に応じたPCを調達しており、社内規程により「持ち出しPCには遠隔でロック・消去できる仕組みの導入」が定められていたこと、また、部門の責任でセキュリティ対策を実施する体制となっていたことから、盗難・紛失による情報漏洩リスクがより現実的な課題となりました。

こうした背景から、「リモートワイプ」「盗難 紛失 PC」といったキーワードで製品を検索する中で「TRUST DELETE Biz」にたどり着き、デモ製品で操作性などを確認。機能と使いやすさ、さらに、部門予算でも導入可能なコスト感といったバランスが良く、「これなら運用できる」と感じたことが導入の決め手となりました。

■「TRUST DELETE Zero」について

東電設計様 TRUST DELETE 利用イメージ事例記事はこちら :https://www.onebe.co.jp/casestudy/case_tepsco.html※こちらのページから事例カタログのダウンロードが可能です。

TRUST DELETE Zeroは、モバイルパソコンへ遠隔から強力なロックとワイプで、情報漏洩を“ゼロ”にするエンドポイントセキュリティ製品です。通信環境や利用方法にとらわれることなく、パソコンにデータを保存したまま安心・快適に仕事をすることができます。盗難・紛失対策では、遠隔命令とタイマー機能の2つの機能によって、ネットワークの接続状況に関わらず強力なロックと消去を実行、不正利用防止機能では、利用ルールに違反した際にセキュリティアクションが自動発動するような設定が可能です。

※選択するクライアントプログラムによって一部機能が異なります。詳しくは下記サービス紹介サイトをご確認ください。

■東電設計株式会社について

サービス紹介サイト :https://www.onebe.co.jp/product/tdzero.html

東電設計は、東京電力グループの一員として、土木、建築、電気、機械設備の設計、監理を主たる事業に、国内外で活動を展開しています。近年では、環境や防災分野にも力を入れ、長年培ってきた高度な技術力と豊富な経験によって事業を拡大し、より多くのお客さまの期待に応え、社会に貢献し続けています。

■ワンビ株式会社について

会社名 ：ワンビ株式会社

本社 ：東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 3階

代表 ：代表取締役 加藤 貴

創立 ：2006年（平成18年）5月

ホームページ ：https://www.onebe.co.jp/



ワンビはデータ消去技術で企業の情報漏洩を守るセキュリティソフトウェアの開発企業です。ワークスタイルの変革に伴い、企業においても働く場所や形態、デバイスの活用方法、そしてセキュリティの在り方も変わりつつあります。ワンビはその中でも、盗難・紛失したデバイスの情報漏洩対策として多くの企業で採用されている遠隔データ消去ソリューション「TRUST DELETE Zero(R)（トラストデリート ゼロ）」で、いつでもどこでも安心してデータを活用できる環境を提供しています。詳細については、https://www.onebe.co.jp/をご覧ください。



※ 記載されている社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※ 記載の内容は発表日時点のものです。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。