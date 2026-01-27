IDカード発行システム「ID Maker」開発元のアイアンドディ、創業30周年特設サイトを公開

株式会社アイアンドディ

IDカード発行システム「ID Maker」の開発・販売を手がける株式会社アイアンドディ（代表取締役：井原 明大、本社：大阪市中央区瓦町2-2-7）は、2026年2月に創業30周年を迎えます。

これを記念し、これまでの感謝と今後の挑戦を伝える「30周年特設サイト」を先行公開しました。

【30年の感謝と、IDの未来への挑戦を伝える特設サイト】

株式会社アイアンドディ 30周年メインビジュアル

本特設サイトでは、創業以来支えていただいたお客様、パートナー企業様、クライアント企業様への「感謝の想い」と、次の時代を見据えた「未来への挑戦」をメッセージとして発信しています。

メインビジュアルには、「新たな未来の扉へ向かい、挑戦を続ける企業姿勢」を表現し、30周年という節目を象徴的に表現しています。

▼30周年特設サイト

https://www.aidi.co.jp/30th

【日本のIDカード発展とともに歩んだ30年】

1996年2月に創業しました。

同年、IDカード発行システム「ID Maker」を開発・販売開始。

その後、交通系ICカードの普及や個人情報保護法の施行を背景に、ICカードを活用したIDカード（社員証・学生証・会員証など）の需要が急速に拡大。

当社はIDカード関連に特化した専門メーカーとして、日本国内でも数少ないポジションを確立し、時代のニーズに応える製品・サービスを提供してきました。

【HISTORY｜「ID Maker」シリーズと製品開発の歩み】

1996年に「ID Maker for Windows95」を発売し、事業をスタート。

現在販売中の「ID Maker Ver.6⁺」に至るまで、「ID Makerシリーズ」は大企業・大学を中心に累計5,000システム以上を導入いただいており、2026年にはシリーズとしても30周年を迎えます。

30周年特設サイト HISTORY―歴史と挑戦の記録ー

また、カードプリンタについても、初期モデル「DCP-101」から、ICカードの印刷とICエンコードに対応した再転写型カードプリンタ「DCP-7650」まで、時代に合わせた製品を展開してきました。

さらに、

・ICカードの再利用を可能にする「ID Sheet」

・顔写真を効率的に収集する「撮影BOX」「Phototouch」

・1枚から大量発行まで対応可能なカード発行受託サービス

など、IDカード発行を支える周辺商品・サービスも幅広く提供してきました。

【さらなるIDの未来へ】

株式会社アイアンドディは、新たなID関連製品として、市場ニーズである「オフライン対応」「二要素認証」「なりすまし防止」に応えるべく、顔情報を活用した認証エンジンを搭載した「なりすまし防止」ソリューション「KAOKEY（カオキー）」を開発し、販売を開始しました。

今後も当社は、IDの持つ可能性を追求し続け、社会に求められる新たな価値を創出する製品・サービスの開発に挑戦してまいります。

■このリリースに関するお問い合わせは下記まで

株式会社アイアンドディ 市場戦略室 販売促進課

住所・電話番号

〒541-0048 大阪市中央区瓦町2-2-7 山陽染工瓦町ビル4F

TEL: 06-6229-0033 FAX: 06-6229-0222

＜コーポレートサイト＞

https://www.aidi.co.jp

＜30周年特設サイト＞

https://www.aidi.co.jp/30th