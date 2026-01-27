会津発酵珈琲株式会社、福島県ハイテクプラザと共同研究を開始

会津発酵珈琲株式会社

会津発酵珈琲株式会社は、福島県ハイテクプラザと発酵技術を活用した珈琲に関する共同研究を開始しました。当社はFukushima Tech Create採択を契機に創業し、研究成果の社会実装を通じて、新しい珈琲文化の創出を目指しています。

会津発酵珈琲株式会社（本社：福島県双葉郡大熊町、代表取締役：藤原多聞）は、福島県ハイテクプラザと、福島県の発酵技術を活かした新しい珈琲の開発に関する共同研究を開始しました。

本研究では、これまで原産国や現地の精製工程に大きく依存してきた珈琲の品質特性に対し、発酵工程を制御することによって、新たな差別化価値の創出可能性を検証します。

当社は、福島県と福島イノベーション・コースト構想推進機構主催の「Fukushima Tech Create」への採択を契機に、研究成果を事業として社会実装することを目的に設立されました。

福島県ハイテクプラザとは

福島県ハイテクプラザは、工業振興を目的として様々な技術支援を行う県立の試験研究機関です。

県内のものづくり企業に役立つ研究開発に取り組み、その成果を企業へ移転しています。また、技術相談、依頼試験・設備使用、企業訪問などを通じて、企業が抱える技術課題の解決を支援するとともに、各分野の新技術やトレンドを、企業目線で分かりやすく発信しています。さらに、技術セミナーや研修の開催、講師派遣の実施により、企業技術者の技術力向上を支援しています。

各分野における先導的な研究や、企業の課題解決につながる技術開発を推進するとともに、県の重点政策や企業ニーズに沿った研究開発を行うことで、県内のものづくり企業の新技術開発や新分野への進出を強力にサポートします。

福島県ハイテクプラザの詳しくはこちら（https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/hightech/）

「Fukushima Tech Create（FTC）の詳しい情報はこちら（https://www.fipo.or.jp/ftc）」

会社概要

法人名：会津発酵珈琲株式会社

本社：〒979-1308 福島県双葉郡大字大熊町字下野上清水230

代表取締役：藤原多聞

事業内容：発酵技術を活用した珈琲の研究・開発・製造・販売

公式サイト： https://aizu-coffee.com

公式Instagram： https://www.instagram.com/aizu_hakko_coffee/

公式：Facebook： https://www.facebook.com/aizuhakkocoffee

詳細を見る :https://aizu-coffee.com

本件についてのお問い合わせ

会津発酵珈琲株式会社 担当：貞包みゆき（info@aizu-coffee.com）