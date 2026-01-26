日本リミニストリート株式会社

ラスベガス - 2025年12月3日 -Software Support and Agentic AI ERP Company(TM)であり、Oracle、SAP、VMwareソフトウェアに対する第三者保守サービスの主要なプロバイダーであるRimini Street, Inc.(https://www.riministreet.com/jp/)(Nasdaq: RMNI)は、新たなグローバル調査「経営幹部の課題：変化する環境下でのイノベーション加速」の結果を発表しました。本調査はCensuswideとの提携により実施され、世界中のCFO、CIO、CEO、CISO計約4,300名を対象に、経営陣レベルの技術的決定に影響を与える圧力と、投資戦略を形作る優先事項を検証しています。

調査によれば、取締役会がより迅速なイノベーションと明確なビジネス成果を要求する中、経営陣はAI、自動化、レジリエンスを軸に戦略を見直しています。多くの組織が予算縮小とサイバーセキュリティ懸念の高まりに対処し続ける一方で、リーダーたちは人材不足の拡大や、変革努力を遅らせる可能性のあるベンダー主導のERPロードマップへの不満の高まりも指摘しています。実際、経営幹部の97%が「現行ERPシステムは概ね業務要件を満たしている」と認識する一方で、従業員の労働時間の23%が既存システムの維持管理に費やされています。

注目すべきポイント #1：経営幹部はAIと自動化を軸に長期戦略を調整している

リーダーの44％が、短期および長期のITイニシアチブの両方を支援するために必要な最優先の能力として、AIと自動化を挙げています。

自動化とAIは今後5か年における経営幹部の最優先事項であり、CIOの46％、CEOの43％がこれらを最優先課題と位置付けています。サイバーセキュリティ、コンプライアンス、コスト最適化が依然として短期的な取り組みの中心を占める一方、リーダー層は強化された事業継続計画と拡充されたスキル開発に支えられた、インテリジェントな業務運営のための信頼性の高い基盤構築への注力が拡大していると報告しています。回答者の3分の1以上（35%）が、この期間中に組織をデータ駆動型ビジネスへ変革することを目指すと回答。経営陣は、依然として高い価値を持つERPの高額なアップグレード費用を削減し、自動化やAIといった意義あるイノベーションへの投資を増やすことで利益を得られると考えています。

注目すべきポイント #2：ROI重視、経営陣は「成果の見える化」を要求

経営幹部は、IT施策において最も頻繁にCIO（31％）やCEO（27％）と連携しており、ROIへの期待が高まる中で、より早期のCFO関与が必要であることが浮き彫りになっています。

経営幹部は投資成果をより厳しく精査しており、CIO、CEO、CFOはROIの主要指標として利益実現を挙げています。経営陣は投資の約27％を1～2年以内に、37％を3～5年以内に、そして6年を超える期間で総期待ROIのほぼ半数（48％）を回収することを期待しています。CISOも同様の期待を示すが、直接的な財務的利益をわずかに重視する傾向がある。これらの調査結果は、コストの予測可能性を維持しながら、持続的なインパクトを生み出すテクノロジー施策を優先する必要性が高まっていることを示しています。ERPの将来像については見解が分かれるものの、経営幹部の約70％が従来のERPを将来像に含めておらず、33％がAI駆動の意思決定を備えた自律型「エージェント型ERP」が未来だと考えています。

「経済的・業務上のプレッシャーが強まる中、経営陣は技術投資に対してはるかに規律あるアプローチを取っています。調査結果は、組織が測定可能な成果、より迅速な投資回収サイクル、そして予算配分方法における大幅な柔軟性を求めていることを明確に示しています」とリミニストリートのCFO、マイケル・ペリカは述べています。「ベンダー主導ではなくビジネス主導のエンタープライズソフトウェア戦略により、経営陣は投資のタイミングと対象を自ら決定できます。これにより、高コストでROIの低い活動からリソースを再配分し、効率性向上・回復力強化・長期的な成長とイノベーションを支える能動的AIなどの取り組みに注力できるのです」

注目すべきポイント #3：人材不足とシステム支援に対する需要がイノベーションを遅らせている

経営幹部の36％が、スキルの不足が成長機会の追求を妨げていると回答し、さらに23％が、人材不足によりプロジェクトの遅延が懸念事項になっていると述べています。

経営幹部のほぼ全員にあたる98％が、IT人材不足が自社の技術ビジョン達成能力に影響を与えていると報告しており、68％はその影響が重大だと述べています。97％が現在のERPシステムは概ねビジネスニーズを満たしていると回答する一方、ベンダーサポートの制限により社内チームは保守作業に多くの時間を割かざるを得ず、戦略的な取り組みが遅れています。その結果、回答者の99％が、内部キャパシティを補完し運用リスクを低減するために、特にサイバーセキュリティ、インフラ、アプリケーションサポートといった主要なITサービスをアウトソーシングしています。

さらに、最適化は、企業がエンタープライズソフトウェア投資からより大きな価値を引き出し、プロジェクトの遅延やイノベーションの停滞を解消するもう一つの手段となります。

注目すべきポイント #4：経営陣はリスクの高まりとベンダー制約の中でレジリエンスを優先している

経営者の69%が、自社のERP投資において近い将来に大きな変化が起きると予測している。

回答者全員（100%）が、今年の最優先課題として事業リスクの低減を挙げ、サイバーセキュリティ脅威、サプライチェーンの混乱、経済変動への懸念が継続していることを強調しています。事業のアジリティとレジリエンスを高めるため、経営陣は事業継続計画への投資（45%）、代替調達先サプライヤーの確保（45%）、人材の拡充（44%）に取り組んでいます。ベンダーロックインは、経営陣にとって依然として一貫した不満の種（35%）であり、強制的なアップグレード、柔軟性の欠如、高コストが長期的な技術目標達成の障壁として挙げられています。

「従来のERPモデルは、エージェントAIのような新しいテクノロジーによって、スピード、柔軟性、インテリジェンスに対する期待が再定義され、再構築されています」と、リミニストリートのグローバルCIO、ジョー・ロカンドロは述べています。「経営陣は、予算を消費するだけで比例した価値を提供しないベンダー主導のアップグレードサイクルに縛られることなく、自分たちの条件でモダナイズとイノベーションを進める自由を求めています。既存のERP基盤を安定化し最大化することで、組織は時間とリソースを戦略的なAI主導の取り組みに振り向け、より意味のある成果を生み出すことができます。」

完全版レポートはこちらからダウンロード可能です：『経営陣の課題：変化する環境下でのイノベーション加速』(https://www.riministreet.com/jp/resources/research-report/global-censuswide-report/)

【調査概要】

・調査期間：2025年4月29日～5月22日

・調査機関：Censuswide社（リミニストリート協力）

・調査対象：米国、日本を含むグローバルのCFO／CIO／CEO／CISO（25歳以上の経営幹部）

・有効回答数：約4,300名

・調査方法：アンケート調査（複数回答形式の設問を含み、割合は四捨五入により算出）

リミニストリートについて

ラッセル 2000(R) カンパニーであるリミニストリート（Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)）は、業務遂行に必要不可欠な、エンドツーエンドのエンタープライズソフトウェアサポート、マネージドサービス、革新的なエージェント型AI ERPソリューションの、信頼できる実績あるグローバルプロバイダーであり、Oracle、SAP、VMwareのソフトウェア製品に対する第三者保守サービスにおいて業界をリードする企業でもあります。Fortune Global 100、Fortune 500、中堅企業、公共機関、政府系組織などの数千件の顧客がリミニストリートを採用しており、Rimini Smart Path(TM)を活用して、より優れた運用成果を達成し、数十億ドルのコスト削減を実現し、AIやその他のイノベーション投資に資金を振り向けています。

詳細は、https://www.riministreet.com をご覧ください。またX、Facebook、Instagram、LinkedInでのフォローもお待ちしております。

