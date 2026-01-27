【塩尻ワイン大集結！】　塩尻ワイナリーフェスタ2026

☆塩尻ワイナリーフェスタの楽しみ方 ■CONTENTS 01 行って！見て！肌で実感 「ワイナリーめぐり」 専用の循環バスに乗って、市内に点在するワイナリーをめぐります。普段見ることのできないワイン醸造過程や貯蔵庫、ぶどう園などを見学しながら味わうワインは、きっと格別です！ ※ご参加には「ワイナリーめぐりチケット」が必要です。





☆チケットについて



【前売り券】



◎ワイナリーめぐりチケット 料金5,500円（税込）



実際にワイナリーに足を運び、塩尻ワインの魅力を体感したい方に。ワインピクニックも併せてお楽しみいただけます。※見学ワイナリー・林農園（五一わいん）・井筒ワイン・サントリー塩尻ワイナリー・シャトーメルシャン桔梗ヶ原ワイナリー・サンサンワイナリーの5つ



◎漆グラス付きワインピクニックチケット 料金3,500円（税込）



塩尻の伝統工芸品「木曽漆器」をワインと一緒に楽しみたい方に



◎お気軽ワインピクニックチケット 料金：1,500円(税込)



自然豊かな空間で、気軽にワインを楽しみたい方に



【当日券】 料金：2,000円(税込)



平出遺跡公園でワインピクニックをお楽しみいただけます。



※決済方法：現金のみ



【チケット販売について】



販売日：2026年 3月 7日(土) 10:00〜



販売方法：WEB(インターネット)でのオンライン販売



販売サイト：TIGET(チゲット) https://tiget.net/events/447654

※先着販売となります。予定販売枚数に達し次第販売を終了します。