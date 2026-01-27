こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【塩尻ワイン大集結！】 塩尻ワイナリーフェスタ2026
塩尻ワイナリーフェスタ実行委員会(実行委員長：林修一)は、「塩尻ワイナリーフェスタ2026」を開催します。ワインのまち・塩尻のおいしいワインが大集結！！自分好みの「お気に入り塩尻ワイン」を見つけよう。
公式サイト：https://www.shiojiri-winery-fes.jp/
☆イベント概要
開催日 2026年5月23日（土）・24日（日） 雨天決行
開催時間 【ワイナリーめぐり】 9：00〜16：00
【ワインピクニック】 10：00〜17：00
受付場所 塩尻駅前広場（JR塩尻駅 東口近く）https://maps.app.goo.gl/WCfgaNQcgk3rN8vr5
会場 平出遺跡公園（塩尻市宗賀388-2）、市内ワイナリー
■CONTENTS 02 開放感ある場所でゆったりと 「ワインピクニック」
テントやピクニックシートの持ち込みOK！思い思いのスタイルでお楽しみください。
様々なジャンルのキッチンカーや飲食店が出店していますので、ワインとペアリングをお楽しみください。
☆チケットについて
【前売り券】
◎ワイナリーめぐりチケット 料金5,500円（税込）
実際にワイナリーに足を運び、塩尻ワインの魅力を体感したい方に。ワインピクニックも併せてお楽しみいただけます。※見学ワイナリー・林農園（五一わいん）・井筒ワイン・サントリー塩尻ワイナリー・シャトーメルシャン桔梗ヶ原ワイナリー・サンサンワイナリーの5つ
◎漆グラス付きワインピクニックチケット 料金3,500円（税込）
塩尻の伝統工芸品「木曽漆器」をワインと一緒に楽しみたい方に
◎お気軽ワインピクニックチケット 料金：1,500円(税込)
自然豊かな空間で、気軽にワインを楽しみたい方に
【当日券】 料金：2,000円(税込)
平出遺跡公園でワインピクニックをお楽しみいただけます。
※決済方法：現金のみ
【チケット販売について】
販売日：2026年 3月 7日(土) 10:00〜
販売方法：WEB(インターネット)でのオンライン販売
販売サイト：TIGET(チゲット) https://tiget.net/events/447654
本件に関するお問合わせ先
塩尻ワイナリーフェスタ実行委員会
TEL：0263-52-0886（平日10:00〜17:00)
実行委員会事務局（塩尻市観光プロモーション課内）
担当：今井
関連リンク
塩尻ワイナリーフェスタWebサイト
https://www.shiojiri-winery-fes.jp/
塩尻市観光協会公式Facebookページ
https://www.facebook.com/tokimeguri/
塩尻市観光協会公式Twitter
https://twitter.com/info40430583
塩尻市観光情報Instgram
https://www.instagram.com/shiojiri_kanko/
塩尻市公式YouTubeチャンネル SHIOJIRICITY
https://www.youtube.com/user/SHIOJIRICITY
塩尻市公式ホームページ
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/31/59288.html
※先着販売となります。予定販売枚数に達し次第販売を終了します。
＜長野県塩尻市について＞
塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2025年12月現在）の地方都市です。
特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ、日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内17（2025年8月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。
