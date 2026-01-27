【塩尻ワイン大集結！】　塩尻ワイナリーフェスタ2026

塩尻ワイナリーフェスタ実行委員会(実行委員長：林修一)は、「塩尻ワイナリーフェスタ2026」を開催します。ワインのまち・塩尻のおいしいワインが大集結！！自分好みの「お気に入り塩尻ワイン」を見つけよう。





































公式サイト：https://www.shiojiri-winery-fes.jp/

☆イベント概要

開催日　　2026年5月23日（土）・24日（日）　雨天決行

開催時間　【ワイナリーめぐり】　9：00〜16：00

　　　　　【ワインピクニック】　10：00〜17：00

受付場所　塩尻駅前広場（JR塩尻駅 東口近く）https://maps.app.goo.gl/WCfgaNQcgk3rN8vr5

会場　　　平出遺跡公園（塩尻市宗賀388-2）、市内ワイナリー







☆塩尻ワイナリーフェスタの楽しみ方

■CONTENTS 01　行って！見て！肌で実感　「ワイナリーめぐり」

専用の循環バスに乗って、市内に点在するワイナリーをめぐります。普段見ることのできないワイン醸造過程や貯蔵庫、ぶどう園などを見学しながら味わうワインは、きっと格別です！

※ご参加には「ワイナリーめぐりチケット」が必要です。



















■CONTENTS 02　開放感ある場所でゆったりと　「ワインピクニック」

テントやピクニックシートの持ち込みOK！思い思いのスタイルでお楽しみください。

様々なジャンルのキッチンカーや飲食店が出店していますので、ワインとペアリングをお楽しみください。







☆チケットについて

【前売り券】

◎ワイナリーめぐりチケット　料金5,500円（税込）

　実際にワイナリーに足を運び、塩尻ワインの魅力を体感したい方に。ワインピクニックも併せてお楽しみいただけます。※見学ワイナリー・林農園（五一わいん）・井筒ワイン・サントリー塩尻ワイナリー・シャトーメルシャン桔梗ヶ原ワイナリー・サンサンワイナリーの5つ

◎漆グラス付きワインピクニックチケット　　料金3,500円（税込）

塩尻の伝統工芸品「木曽漆器」をワインと一緒に楽しみたい方に

◎お気軽ワインピクニックチケット　　　料金：1,500円(税込)

自然豊かな空間で、気軽にワインを楽しみたい方に

【当日券】　　料金：2,000円(税込)

平出遺跡公園でワインピクニックをお楽しみいただけます。

※決済方法：現金のみ

【チケット販売について】

販売日：2026年 3月 7日(土) 10:00〜

販売方法：WEB(インターネット)でのオンライン販売

販売サイト：TIGET(チゲット) https://tiget.net/events/447654




※先着販売となります。予定販売枚数に達し次第販売を終了します。






＜長野県塩尻市について＞


塩尻市は、長野県中部に位置する人口6万5千人（2025年12月現在）の地方都市です。

特産のぶどうが生み出すワインは世界にその名を知られ、日本随一の品質を誇るワイン用ぶどうとそのぶどうを使ってワインを作る市内17（2025年8月現在）のワイナリー、江戸時代の街並みを色濃く残す奈良井宿、漆器の町として知られる木曽平沢漆工町、日本三大遺跡の一つである平出遺跡、近年はアニメやドラマの聖地として名が知られる高ボッチ高原、テレビ番組で度々紹介されるローカルグルメ「山賊焼」など、豊かな観光資源を抱えるまちです。







本件に関するお問合わせ先

塩尻ワイナリーフェスタ実行委員会　

TEL：0263-52-0886（平日10:00〜17:00)

実行委員会事務局（塩尻市観光プロモーション課内）

担当：今井

