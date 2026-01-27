エブリデイとってき屋に台湾キャッチャーコーナーが登場！来店体験をさらに楽しめる新たなチャレンジ空間が誕生

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、 「エブリデイとってき屋」 に、新しく「台湾キャッチャーコーナー」が登場いたします。





本コーナーは、「遊ぶ楽しさ」「取れるワクワク」「思わず挑戦したくなる体験」をテーマに、 これまで以上に幅広いお客様にお楽しみいただける内容となっております。


■台湾式クレーンゲームとは


台湾式クレーンゲームは、景品を「掴んで投げる」のが特徴で、景品を穴に落とす日本のUFOキャッチャーとは異なり、アームが豪快に景品を放り投げたり、転がしたりして、最終的に落とすという新感覚のクレーンゲームです。











■ 新コーナー概要


コーナー名：台湾キャッチャーコーナー


プレオープン期間：2026年1月19日(月)～2026年2月6日(金)


※プレオープン期間中はメディア、インフルエンサー優先の期間になります。撮影がなければ一般のお客様にも楽しんでいただくことが可能です。


開始日：2026年2月7日（土）



設置店舗：エブリデイとってき屋東京本店
住所：埼玉県八潮市上馬場460－1
営業時間：10:00～22:00


■ 開発背景


エブリデイとってき屋では、「初めての方でも楽しめること」「何度来ても新鮮な体験があること」を大切にしています。


今回のオリジナル台湾キャッチャーの開発及び台湾キャッチャーコーナーは、今流行りの台湾キャッチャーをエブリデイにも展開してほしいというお客様の要望から当社オリジナルの台湾キャッチャーを開発し、この度当社オリジナルの台湾キャッチャーが誕生しました。


エブリデイオリジナル台湾キャッチャーは当社が運営するクレーンゲームのテーマパーク「エブリデイ」に設置されます。


■ 今後の展開


今回の台湾キャッチャーコーナーはエブリデイとってき屋以外の店舗でも順次展開予定となっています。


【会社概要】


会社名：株式会社東洋
本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階
電話番号：048-593-2525
コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)


≪クレーンゲーム・カンパニー≫


・エブリデイ　公式サイト


https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)


・『エブリデイ行田店』
公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)






・『エブリデイとってき屋 東京本店』
公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)





・『エブリデイ多摩ノ国店』
公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)





・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』


公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)







【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】


クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋


運営会社 株式会社東洋
広報担当・責任者 五十嵐・金井
広報直通電話番号


070-3607-2852（五十嵐直通）


080-5936-1256（金井直通）


広報専用メールアドレス


toyo-press@toyo-egroup.jp