TVアニメ放送中！「多聞くん今どっち!?」が表紙とふろくで登場！『ザ花とゆめトップアイドル』1月27日（火）発売！

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ザ花とゆめトップアイドル』を1月27日（火）に発売しました。

今号のふろくは、「『多聞くん今どっち!?』F/ACE ポストカードセット by師走ゆき＆夏雲うず」がついてくる！

ふろくは「『多聞くん今どっち!?』F/ACE ポストカードセット by師走ゆき＆夏雲うず」つき！

『ザ花とトップアイドル』3/1号ふろく「『多聞くん今どっち!?』F/ACE ポストカードセット by師走ゆき＆夏雲うず」

トップアイドルへ駆け上がるF/ACEのポストカードセット！

師走ゆき先生2枚、夏雲うず先生2枚の計4枚セット♪

夏雲うず先生イラスト描きおろし！

「多聞くん今どっち!? F/ACE オフステージ！」（原作／師走ゆき まんが／夏雲うず）最新話掲載！

「多聞くん今どっち!? F/ACE オフステージ！」（原作／師走ゆき まんが／夏雲うず）

F/ACEの新たなお仕事は…？

出張掲載「多聞くん今どっち!? 似顔絵編」（師走ゆき）も掲載！

HC最新13巻「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）は好評発売中！

HC「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）13巻

「多聞くん今どっち！？」 13巻

■著者名： 師走ゆき

■ISBNコード：9784592225560

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

「結局俺はこいつと目が合うだけでたまらなく嬉しいんだ」

ハプニングはあったものの、うたげの誕生日をお祝いできた多聞。

一方、完全に出遅れてしまった桜利はうたげを家に招いて…？

敬人の実家訪問回やナツキ＆飛鳥回、倫太郎in大学回も収録！

「木下さん…おれ…木下さんのことが――…」

F/ACE盛りだくさん＆うたげと多聞も進展（!?）な13巻♪

KEY TO LIT・中村嶺亜さんグラビア＆インタビュー&両面ピンナップで登場！！

ファンから絶大な人気を誇る、KEY TO LITの中村嶺亜さんが、ついに『ザ花とゆめ』に初登場！

圧倒的な存在感を放つ彼の、美しさ溢れるグラビアをお届けします♪

「ゆらゆらQ」（雨隠ギド）が巻頭カラーで登場！

巻頭カラー「ゆらゆらQ」（雨隠ギド）

無事でこチューできたきゅーこと春人だけど…？

HCS最新5巻が好評発売中！

HCS「ゆらゆらQ」（雨隠ギド）5巻

「ゆらゆらＱ」 5巻

■著者名： 雨隠ギド

■ISBNコード：9784592231134

■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル

■定価：770円（本体700円＋税10%）

記憶喪失になった春人を元に戻すため、魂を捕らえられるという伝説の「投網」を探しに四国へ訪れたきゅーこ一行。

しかし、そこは狐の最大のライバル(!?)狸が治める地で…!?

カップル編、大人気御礼！「なつかないで虎くん」（藍澤さつき）がカラーつきで登場！

カラーつき「なつかないで虎くん」（藍澤さつき）

付き合って初めてのクリスマスは…？

待望のHC1巻、できたてほやほや発売中！

HC「なつかないで虎くん」（藍澤さつき）1巻

「なつかないで虎くん」 1巻

■著者名： 藍澤さつき

■ISBNコード：9784592225638

■シリーズ名：花とゆめコミックス

■定価：594円（本体540円＋税10%）

めちゃくちゃ惚れっぽい志乃は、祖父母の喫茶店「陽だまり」を継ぐために勉強中。

夢を叶えるため、もう恋愛はしないと決意していた。

そんなある日、「陽だまり」の新しいアルバイトとして、どう見ても不良な虎くんが入ってきた！

最初は緊張していた志乃だけど、年下の虎くんはピュアで可愛い一面もあって…!?

「志乃さん 覚悟してね」

喫茶店で始まる、年下男子との等身大ラブコメ☆

10/17～開催のコラボカフェでバイトすることになった音士は…!?

『ザ花とゆめ姫』

【『ザ花とゆめトップアイドル』】

●発売日：2026年1月27日（火）発売

●判型：B5判

●定価：760円（税込）

