TVアニメ放送中！「多聞くん今どっち!?」が表紙とふろくで登場！『ザ花とゆめトップアイドル』1月27日（火）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ザ花とゆめトップアイドル』を1月27日（火）に発売しました。
今号のふろくは、「『多聞くん今どっち!?』F/ACE ポストカードセット by師走ゆき＆夏雲うず」がついてくる！
【少女漫画誌『ザ花とゆめ』】https://www.hanayume.com/thehana/
『ザ花とトップアイドル』3/1号
ふろくは「『多聞くん今どっち!?』F/ACE ポストカードセット by師走ゆき＆夏雲うず」つき！
ふろく「『多聞くん今どっち!?』F/ACE ポストカードセット by師走ゆき＆夏雲うず」
トップアイドルへ駆け上がるF/ACEのポストカードセット！
師走ゆき先生2枚、夏雲うず先生2枚の計4枚セット♪
夏雲うず先生イラスト描きおろし！
「多聞くん今どっち!? F/ACE オフステージ！」（原作／師走ゆき まんが／夏雲うず）最新話掲載！
「多聞くん今どっち!? F/ACE オフステージ！」（原作／師走ゆき まんが／夏雲うず）
F/ACEの新たなお仕事は…？
出張掲載「多聞くん今どっち!? 似顔絵編」（師走ゆき）も掲載！
HC最新13巻「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）は好評発売中！
HC「多聞くん今どっち!?」（師走ゆき）13巻
「多聞くん今どっち！？」 13巻
■著者名： 師走ゆき
■ISBNコード：9784592225560
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
「結局俺はこいつと目が合うだけでたまらなく嬉しいんだ」
ハプニングはあったものの、うたげの誕生日をお祝いできた多聞。
一方、完全に出遅れてしまった桜利はうたげを家に招いて…？
敬人の実家訪問回やナツキ＆飛鳥回、倫太郎in大学回も収録！
「木下さん…おれ…木下さんのことが――…」
F/ACE盛りだくさん＆うたげと多聞も進展（!?）な13巻♪
KEY TO LIT・中村嶺亜さんグラビア＆インタビュー&両面ピンナップで登場！！
ファンから絶大な人気を誇る、KEY TO LITの中村嶺亜さんが、ついに『ザ花とゆめ』に初登場！
圧倒的な存在感を放つ彼の、美しさ溢れるグラビアをお届けします♪
「ゆらゆらQ」（雨隠ギド）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「ゆらゆらQ」（雨隠ギド）
無事でこチューできたきゅーこと春人だけど…？
HCS最新5巻が好評発売中！
HCS「ゆらゆらQ」（雨隠ギド）5巻
「ゆらゆらＱ」 5巻
■著者名： 雨隠ギド
■ISBNコード：9784592231134
■シリーズ名：花とゆめコミックススペシャル
■定価：770円（本体700円＋税10%）
記憶喪失になった春人を元に戻すため、魂を捕らえられるという伝説の「投網」を探しに四国へ訪れたきゅーこ一行。
しかし、そこは狐の最大のライバル(!?)狸が治める地で…!?
カップル編、大人気御礼！「なつかないで虎くん」（藍澤さつき）がカラーつきで登場！
カラーつき「なつかないで虎くん」（藍澤さつき）
付き合って初めてのクリスマスは…？
待望のHC1巻、できたてほやほや発売中！
HC「なつかないで虎くん」（藍澤さつき）1巻
「なつかないで虎くん」 1巻
■著者名： 藍澤さつき
■ISBNコード：9784592225638
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
めちゃくちゃ惚れっぽい志乃は、祖父母の喫茶店「陽だまり」を継ぐために勉強中。
夢を叶えるため、もう恋愛はしないと決意していた。
そんなある日、「陽だまり」の新しいアルバイトとして、どう見ても不良な虎くんが入ってきた！
最初は緊張していた志乃だけど、年下の虎くんはピュアで可愛い一面もあって…!?
「志乃さん 覚悟してね」
喫茶店で始まる、年下男子との等身大ラブコメ☆
10/17～開催のコラボカフェでバイトすることになった音士は…!?
『ザ花とゆめ姫』
【『ザ花とゆめトップアイドル』】
●発売日：2026年1月27日（火）発売
●判型：B5判
●定価：760円（税込）
