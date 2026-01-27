Minimalのガーナ産カカオを使用したチョコレートフレーバーアイスをyumrichが発売決定

プラントベースアイスブランド「yumrich（ヤムリッチ）」は、スペシャルティチョコレートブランド「Minimal - Bean to Bar Chocolate - （ミニマル）」のガーナ産カカオを使用した、チョコレートフレーバーの新作アイスを発売します。



Minimalがカカオ豆と真摯に向き合い続けてきた知見をもとに、ガーナ産カカオの個性を活かしたチョコレートフレーバーを、yumrichのアイスづくりによって表現しました。

本商品は、主に飲食事業者向けの業務用アイスとしての展開を先行し、現在お取り扱い希望店舗からの問い合わせを受け付けています。


コラボレーション背景

Minimalは、カカオ豆の選定から製造までを一貫して行うBean to Barチョコレートブランドとして、産地ごとのカカオの個性を最大限に引き出すものづくりを行ってきました。



yumrichは、100%植物性原材料のみを使用したプラントベースアイスクリームブランドとして、誰もが一緒に楽しめるアイスづくりに取り組んでいます。



今回のコラボレーションでは、Minimalのガーナ産カカオの魅力を、yumrichのアイスづくりの技術によってチョコレートフレーバーとして再構築しています。


使用するカカオについて｜ガーナ産カカオ



本商品には、Minimalがこれまでチョコレートづくりを通して向き合ってきた、ガーナ産カカオを用いたココアパウダーとカカオマスを使用しています。



ガーナ産カカオは、


・クリアで力強いカカオ感


・バランスの取れた苦味


・幅広い素材と調和する安定感


といった特徴を持ち、チョコレートフレーバーのベースとして高いポテンシャルを備えています。



本アイスでは、そのカカオの風味を活かし、濃厚さの中にも後味の軽やかさを感じられる味わいに仕上げました。


プロダクト概要



※掲載している商品写真は旧容器のものです。実際の商品とは容器仕様が一部異なります。


商品名：yumrich チョコレートアイス


フレーバー：チョコレート
特徴：
・Minimalのガーナ産カカオを使用
・100％プラントベース
・yumrich独自開発のプラントベースミルクを使用
・カカオの風味を活かした、バランスの取れた味わい
・日常的に楽しめる一方で、素材の背景も感じられるチョコレートアイス
発売日：26年2月中旬頃を予定
展開：飲食事業者向け業務用を先行展開
※なお、今後、カップアイスとしての展開も予定しています。


お取り扱い・導入のご相談はこちら :
https://yumrich.com/pages/contact
※飲食事業者様向け／発売前の事前相談も承ります

コメント


Minimal - Bean to Bar Chocolate - 代表　山下貴嗣 様 コメント

ガーナ産カカオは、王道のチョコレートフレーバーで、バランスの良い素材です。今回はyumrichさんのアイスづくりによって、カカオの魅力が表現され、唯一無二のものとなったと感じています。






yumrich 代表　柳父 コメント

Minimalさんが選び抜いてきたカカオを使って、チョコレートフレーバーのアイスをつくることができたことに大きな喜びを感じます。日常の中で楽しめる一方で、素材の良さも感じてもらえるアイスになっています。





ブランド紹介

Minimal - Bean to Bar Chocolate -（ミニマル）
世界各地のカカオ産地を訪れ、良質なカカオ豆から、職人が一つひとつ手仕事でチョコレートを製造しています。カカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、生産地への技術支援や、フェアでエシカルな取引を実践。素材を活かす「引き算」の思想と独自製法により、国際品評会において10年連続・通算103賞を受賞しています。

ホームページ：https://mini-mal.tokyo/


Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate/



yumrich（ヤムリッチ）
「贅沢なひとくちを、すべてのひとに。」
牛乳・卵・動物性原材料・白砂糖を一切使用せず、国産の米などの穀物をベースとした自社開発の植物性ミルクを使用したプラントベースアイス。アレルギー体質の方からヴィーガンやベジタリアンの方まで、誰もが安心して一緒に楽しめます。



ホームページ：https://yumrich.com/


Instagram：https://www.instagram.com/yumrichfoods/


【お取り扱い・卸販売について】

本商品は、カフェ・レストラン・ホテルなどの飲食事業者様向けに、業務用バルクアイス（2L）でのお取り扱いが可能です。



デザートメニューの一品としてはもちろん、ドリンクアレンジやコースデザートなど、さまざまな提供シーンでご活用いただけます。



お取り扱い条件やロット、テスト導入のご相談につきましては、下記お問い合わせ先よりお気軽にご連絡ください。


お取り扱い・導入のご相談はこちら :
https://yumrich.com/pages/contact
※飲食事業者様向け／発売前の事前相談も承ります

【会社概要】


会社名：株式会社YUMRICH（YUMRICH Co., Ltd.）


代表者：代表取締役 柳父 豊


設立：2022年9月5日
事業拠点：
　東京都渋谷区代官山町20-23
　フォレストゲート代官山 2F（製造工房）


事業内容：
　・植物性ミルクおよび代替乳製品の開発・製造・販売
　・プラントベースアイス「yumrich」の企画・製造・販売
　・業務用アイスの卸販売およびケータリング事業
　・飲食・食品事業者向けのOEM開発・製造


Webサイト：https://yumrich.com


Instagram：@yumrichfoods(https://www.instagram.com/yumrichfoods/)


【お問い合わせ先】


株式会社YUMRICH（広報担当）
Email：info@yumrich.com