『紅ほっぺのフレンチトースト』が1月27日（火）より期間限定で販売！名古屋でしか食べられない“いちご沼”が誕生。提供開始から3年で25万食を突破した「飲めるフレンチトースト」が紅ほっぺで進化！

株式会社ＨＵＧＥ

季節限定メニュー「紅ほっぺのフレンチトースト ホイップバターとバニラシロップ」

東京・横浜を中心に、京都・沖縄など国内外に47店舗のレストランを展開する株式会社HUGE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：新川 義弘）は、枠にとらわれない“ニューアメリカン”料理を提供するThe TOWER TAVERN BAR & GRILLにて、季節限定メニュー「紅ほっぺのフレンチトースト ホイップバターとバニラシロップ」の提供を1月27日（火）より開始いたします。

本商品は、東京・丸の内の系列店THE FRONT ROOMにて提供開始からわずか3年で累計提供数25万食を突破した大人気スイーツ「飲めるフレンチトースト」をベースに、名古屋エリアの旬を感じる“いちご仕立て”として開発しました。

■提供開始から3年で25万食突破。東京・丸の内で圧倒的な支持を集めた「飲めるフレンチトースト」とは？

東京・丸の内 THE FRONT ROOMはThe TOWER TAVERNの系列店。飲めるフレンチトーストが看板メニューの、毎日行列が絶えないカフェ。

「飲めるフレンチトースト」は、5秒で恋して、気づけば沼る。そんな声が後を絶たない、HUGEを代表するスイーツで、最大の特徴はスプーンが沈み込むほどのふわとろ食感です。

１. “飲める”ほどの、ふわとろ食感の秘密は「ブリオッシュ」

フレンチトースト ホイップバターとメープルシロップ 1,550円（税込1,705円）

主役のパンには、フレンチトーストのために独自開発したオリジナルのブリオッシュを使用しています。「ブリオッシュ」とは、フランス発祥のパンで、ふんわりとした食感とほんのりとした甘みが特徴。バターや卵をたっぷり使った、リッチな味わいが魅力です。私たちのブリオッシュは、北海道産の小麦粉を2種類ブレンドし、もちもちとした弾力のある食感と自然な甘みを引き出しました。

さらに、フレンチトースト専用ブリオッシュのポイントは「ヨーグルト」。生地にヨーグルトを練り込むことで、乳酸の働きにより、ふわふわとした軽やかな食感に仕上がります。

２. アパレイユ(卵液)にじっくり12時間浸すので、中までトロトロ！

オリジナルのブリオッシュを超厚切りにカットをしてから、アパレイユ(卵液)に漬け込む時間は12時間！厚切りブリオッシュの中までしっかりしみ込ませるために、アパレイユにじっくり漬け込みながら

冷蔵庫で寝かせるこの時間が“飲める”食感を生み出すために重要な工程です。

３.じゅわっととろける、ホイップバター

鉄板で表面を香ばしく焼いてから、オーブンで中までトロトロ状態のまま焼き上げたフレンチトーストの仕上げに乗せるのは、じゅわっととろける「ホイップバター」。ほんのりしょっぱい塩っけが、メープルシロップと相性抜群です！

■名古屋限定・春の主役スイーツ 「紅ほっぺのフレンチトースト」について

紅ほっぺのフレンチトースト ホイップバターとバニラシロップ 2,200円（税込2,420円）

【商品名】

紅ほっぺのフレンチトースト

ホイップバターとバニラシロップ

【価格】

2,200円（税込2,420円）

フレッシュないちご「紅ほっぺ」を贅沢に使用した、今だけの季節限定フレンチトーストです。主役となる紅ほっぺは、バニラの香りをまとわせた特製シロップで軽くマリネ。いちご本来の甘みとほどよい酸味を引き立て、ひと口目から華やかな香りが広がります。

ベースとなるフレンチトーストは、12時間じっくりと卵液を染み込ませた超厚切りブリオッシュを使用。表面は香ばしく、中はスプーンが沈み込むほどの“飲める”ふわとろ食感に焼き上げました。

仕上げには、生クリームではなく、じゅわっと溶け出すホイップバターをたっぷりと。その上から、マリネした紅ほっぺを惜しみなく重ねることで、バターのコクといちごの瑞々しさが一体となった、最後の一口まで満足感の続く一皿に仕上げています。

※本商品はシャンティ（生クリーム）ではなく、ホイップバターを使用しています。

■名古屋の食シーンを更新する、進化系ニューアメリカン「The TOWER TAVERN BAR & GRILL」

店舗入口店内

躍動感溢れるバーカウンター、炎のオブジェが印象的なメインダイニング、そして約10mに及ぶオープンキッチン 全155席の大空間で味わう、クラフトビール＆ワイン、そしてダイナミックに表現したニューアメリカン～名古屋名駅のレストランシーンに新しい風を吹き込んでいるThe TOWER TAVERN BAR & GRILL。ラテン・アメリカとラテン・ヨーロッパ、二つのラテン圏の食文化の融合をテーマに、枠にとらわれない多様な調理技法を取り入れ、ダイナミックなお料理をご提供するオールデイダイニングです。

店舗名：The TOWER TAVERN BAR & GRILL / ザ・タワー タヴァン バー＆グリル

所在地：〒450-6012 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズタワーズプラザ レストラン街12階

電話番号：052-990-1200

営業時間：11:00-22:00

席数：155席 (1個室15名)

WEB：http://www.thetowertavern.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/thetowertavern/

【会社概要】

会社名：株式会社HUGE

代表者：新川 義弘

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-10-37 CASCAFE HARAJUKU3F

WEB：https://www.huge.co.jp

公式instagram：https://www.instagram.com/huge_restaurant

「街の資産となる」という想いの元、2005年に創業。2025年9月には創立20周年を迎えた。RIGOLETTO（リゴレット）やHacienda del cielo（アシエンダ デル シエロ）など国内外に47店舗を展開。その街に求められているものは何なのかを考え、チェーン展開ではなく一つ一つ丁寧に街に合わせたレストラン創りをしています。また「スパニッシュイタリアン」や「モダンメキシカン」、「モダンアジアン」など独自の食のジャンルを確立し、レストランを通して新しい文化を創る役割も担っています。HUGEのレストランだからこそ体験できる、‟日常の中の非日常”をお楽しみください。