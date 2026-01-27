アングルクリエイト、AIO支援体制強化を目的にOwnedと連携

株式会社アングルクリエイト

株式会社アングルクリエイト（本社：東京都港区、代表取締役：飯島隼人、以下「アングルクリエイト」）は、オウンドメディア運営支援を手がけるOwned株式会社（東京都港区、代表取締役社長、石井翔、以下「Owned」）と連携し、AIO（AI Optimization）パッケージの提供を2026年1月27日より開始しました。

本パッケージは、ChatGPTやGemini、GoogleのAI Overview（AI検索）など、生成AIが情報収集・意思決定の起点となる時代において、企業のオウンドメディアを「AIに参照・推奨される情報源」へと進化させることを目的とした新しい支援サービスです。

生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。従来の検索エンジンで複数サイトを比較する行動に代わり、AIに直接質問し、その回答で意思決定を完結させるケースが増えています。

この変化により、企業の情報発信においては、

- SEOだけでは不十分になりつつある- AIに正しく理解・評価される情報構造が必要- 客観性・一次性・専門性を備えたコンテンツ設計が不可欠

といった新たな課題が顕在化しています。

アングルクリエイトでは、こうした環境の変化を受けて、AI検索に最適化された認知獲得・情報発信戦略であるAIO（AI Optimization）を軸とした支援モデルを構築してまいりました。

■協業の概要

本取り組みでは、アングルクリエイトとOwnedがそれぞれの強みを活かし、AI検索時代に通用するオウンドメディアの設計・運用・成長を一体で支援します。

◎アングルクリエイトの役割- ビジネスメディア「BUSINESS JOURNAL」運営で培った編集知見の提供- 第三者性・社会性・文脈を重視したコンテンツ設計- オウンドメディアの戦略設計・運用支援- テーマ設計、記事構成、編集体制の構築◎Ownedの役割- AIに参照されやすい情報発信・認知構造の設計- 中長期で資産となるコンテンツグロース支援

この連携により、 「作って終わり」ではなく、「AIにどう評価・参照されるか」を前提としたオウンドメディア運営を実現します。

- AIに理解・引用されやすいコンテンツ設計見出し構造、情報の粒度、文脈設計を最適化し、 AIが文脈を正しく把握しやすい記事・メディア構造を構築します。- SEOに依存しない新しい認知獲得モデル検索順位だけを追うのではなく、AIの回答や要約に参照される情報源となることを目指します。- オウンドメディアを「AI時代の企業資産」へ短期的な集客ではなく、中長期で信頼と想起を獲得するストック型メディア運営を支援します。- AI検索経由での新たな認知・流入機会の創出- オウンドメディアの中長期的な資産価値向上- 指名検索・問い合わせにつながる信頼性の高い情報発信

アングルクリエイトは、Ownedとの連携を通じて、AI検索時代におけるオウンドメディア運営の新しいスタンダードの確立を目指します。今後は、業界別テンプレートの拡充や、調査・一次情報を活用したコンテンツ設計などを通じ、 AIに“選ばれ続ける企業”を支援していく予定です。

【株式会社アングルクリエイト 会社概要】

会社名：株式会社アングルクリエイト

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 飯島隼人

事業内容：ビジネスメディア運営、コンテンツ制作、PR支援

URL：https://angle-create.co.jp

アングルクリエイトは、挑戦・進化し続けるビジネスメディアのアセットを活かし、パワフルでユニークなマーケティングソリューションを提供するマーケティングソリューションカンパニーです。成長意欲が高い企業・ビジネスパーソンの挑戦を勝たせるべく、オウンドメディアや動画、展示会といった複数チャネルを横断したコンテンツ設計により、単なる露出にとどまらない成果創出を実現。さらに、生成AI時代の検索・情報流通を見据えたAIO（AI Optimization）支援にも対応し、企業の専門性や価値が正しく選ばれ、長期的な成長につながるマーケティングを提供します。

【Owned株式会社 会社概要】

会社名 ：Owned株式会社

住所 ：東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ13F

代表取締役 ：石井翔

事業内容 ：デジタルマーケティング支援事業、システム開発支援事業

URL ：https://Owned.co.jp/

2020年創業。東京都品川区。代表取締役、石井 翔。大学在学中に株式会社終活ねっとにジョインし、わずか2年半で月間1,000万PVを叩き出したメディアの幹部として運営に携わる。株式会社終活ねっとがDMMにジョインするタイミングで、Owned株式会社を立ち上げ「デジタルの力で企業活動を一歩前に」「DXで健康のアンフェアがない世界を創る」というビジョンを見据え、「DXコンサルティング事業」を展開。2023年7月に、アジアを代表するPR会社ベクトルグループに参画。