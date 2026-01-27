生きものの力×産業のあり方を考えるー 公開シンポジウム「バイオものづくりで次世代産業をひらく | 東京大学＜共生型新産業創出コロキウム＞講座 第1期成果発表」を開催

東京大学 One Earth Guardians育成機構

東京大学 大学院農学生命科学研究科 One Earth Guardians 育成機構（機構長：東原和成、東京都文京区）は、2月17日(火)に公開シンポジウム「バイオものづくりで次世代産業をひらく」を開催いたします。

なお本シンポジウムは、2024年秋より新たに開講した講座「共生型新産業創出コロキウム」の第1期成果報告会として開催するものです。講座受講者による発表のほか、「バイオものづくり」と産業化への道すじについて、産官学の立場を交えて考えます。

イベントの詳細

開催に寄せて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140735/table/14_1_ab88d8d0ffdcff57c6603eaed8d28a03.jpg?v=202601271051 ]

気候変動や生物多様性の喪失をはじめとする地球規模課題を背景に、プラネタリーヘルスの実現は現代社会における重要な命題となっています。環境調和的かつ持続可能であることに加え、人間のwell-beingをいかに実現するか──産業のあり方そのものが、いま問い直されています。そうした文脈の中で注目を集めているのが、生物の特性や機能を活かした「バイオものづくり」です。

本シンポジウムでは、微細藻類をはじめとする生物の力の活用が、環境・エネルギー・材料・食料といった分野にどのような可能性をもたらすのか、そしてサイエンスと産業をいかにつなげていきうるのか、産官学の視点を交え考えます。また、東京大学で2024-2025年度に実施された講座〈共生型新産業創出コロキウム〉第1期の締めくくりとして、受講者による実践的な報告を通じ、共生型新産業創出に向けた新たな視座と協創の可能性を探ります。

学生、社会人、企業、団体、自治体の方など、どなたでもご参加いただけるシンポジウムです。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。

プログラム・内容

15:00-15:15 オープニング

中西 もも /東京大学大学院農学生命科学研究科 One Earth Guardians育成機構

准教授・ アドミニストレーター



15:20-16:00 基調講演 | NEDOにおけるバイオものづくり関連事業について

矢追 克郎 氏 /国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO)

バイオ・材料部 バイオプロセスユニット 参事

16:00-16:45 講演1 | 事業化・産業化とは

藤田 朋宏 氏 /ちとせグループ Founder & Chief Executive Officer

講演2 | 微細藻類による有価物生産 -多様性は多用性?-

岡田 茂 /東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授

16:45-16:55 休憩

16:55-17:35 「共生型新産業創出コロキウム」第1期受講者からの報告

講座受講者(社会人・学生)

17:35-17:50 講演3 | イノベーションに繋がる「場」としてのコロキウムへの期待

筧 一彦 氏 /東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大IPC）

協創推進部 部長・パートナー

17:50-18:00 クロージング

東原 和成 /東京大学 大学院農学生命科学研究科長

共生型新産業創出コロキウム

社会人・学生を受講対象として、2024年10月に開講。微細藻類を基点に、環境と調和し共生しながら人々の多様なwell-being を叶える「共生型新産業」の創出に資する人材の育成を目指します。

WEBサイト：https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/colloquium/

＊本シンポジウムを含む「共生型新産業創出コロキウム」講座 第1期は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）助成事業 NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開／「環境と共生する新産業創出に向けた人材育成講座-微細藻類の基点に-」に係る特別講座として実施されています。

東京大学 One Earth Guardians育成機構

東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部において2017年に設立。「100年後も地球上のあらゆるものと共生しながら生きていける世界」を実現するべく、他者を巻き込みながら課題解決のために行動し、新しい価値を創造できる科学者たち “One Earth Guardians＝地球医” を、社会と連携して育成する「One Earth Guardians育成プログラム」を推進しています。

WEBサイト：https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/

