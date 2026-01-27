世界の農業用トラクター市場：2032年までに1076億米ドル、年平均成長率5.6%（CAGR）
市場概要
世界の農業用トラクター市場は、2023年から2032年にかけて着実な成長が見込まれており、2023年の市場規模は659億米ドルから、2032年には1076億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2024年から2032年）における年平均成長率（CAGR）は5.6％となり、農業分野での機械化の進展や効率的な生産活動が市場成長の重要な要因となります。
市場の動向と成長要因
農業用トラクターは、耕うんや耕起、植え付け、耕作など、様々な農業活動に欠かせない機械であり、農業生産の効率化を支えています。特に、20HP（馬力）未満から60HP（馬力）以上のトラクターは、規模や用途に応じて多くの農業従事者に利用されています。また、ガーデニングや連作作物の栽培においても広く使用されており、農業の生産性向上に寄与しています。
市場の成長を促進する主な要因は、技術革新とトラクターの高度化です。自動運転技術やGPS技術の導入が進み、農業用トラクターはますます効率的で精度高く作業を行うことができるようになっています。これにより、農業従事者は生産コストの削減と作業の効率化を実現しています。
市場の競争環境
農業用トラクター市場には、多くの主要メーカーが競争しています。特に、John Deere、Caterpillar、Kubota、New Holland、Massey Fergusonなどの企業は、技術革新と製品ラインの多様化に注力しており、競争が激化しています。これらの企業は、新たな市場ニーズに対応するため、電動トラクターや自動運転技術を導入するなど、製品の進化を続けています。
主要な企業:
Eicher Tractors
Standard Tractors
Sonalika Tractors
Solectrac
Captain Tractors
Mahindra Tractors
New Holland Tractors
Escorts Tractors
Monarch Tractor Electric Tractor
JCB
Force Tractors
SDF
Kubota Tractor
Gromax Agri Equipment Limited
AGCO
Swaraj Tractors
John Deere Tractors
地域別市場分析
地域別に見ると、北米やヨーロッパは先進的な農業技術と設備の普及が進んでおり、市場規模が大きいです。一方、アジア太平洋地域では、特にインドや中国などの新興市場において農業の機械化が進んでおり、市場成長が期待されています。これらの地域では、農業用トラクターの需要が急増しており、予測期間中において高い成長率が見込まれています。
セグメンテーションの概要
世界の農業用トラクター市場は、出力、駆動タイプ、推進力、操作、地域に焦点を当てて分類されています。
出力別
30 HP未満
30～50 HP
51～100HP
100HP以上
駆動タイプ別
4輪駆動
2輪駆動
推進力別
ICE
電気及びハイブリッド
操作別
手動
自律
地域別
北アメリカ
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ（MEA）
南アメリカ
未来の展望
2032年に向けて、農業用トラクター市場は引き続き成長が期待されます。特に、持続可能な農業や環境配慮型技術の導入が進む中で、効率性を追求したトラクターの需要が高まると予想されます。また、農業のデジタル化やIoT技術の活用により、農業従事者は作業の精度と効率を一層向上させることができるようになります。
