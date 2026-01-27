【ソフトテニス】ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会の会場で『BREAK BACK』展や『ラブ・フラット』展など各種企画を実施
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が特別協賛する大型ソフトテニス大会「ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」が2026年1月18日（日）に東京体育館で開催されました。
大会当日は開場前から長蛇の列ができて、3階席までほぼ満員となる4,500人が来場。観戦した皆さまが、トップ選手の力強いプレーや卓越した技術を各試合で楽しんだほか、ルーセントや協力企業が会場内で実施したお楽しみ企画や各種展示企画を満喫いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339976/images/bodyimage1】
＜お楽しみ企画コーナー 内容＞
●和菓子の配布（協力：明日香野）
ルーセントのグループ企業で和菓子メーカーの『明日香野』（明日香食品株式会社）が、皆さまがお帰りになられる際に和菓子を配布いたしました。配布したのは「ちょっと大きめごまとくるみの大福」「THE草餅・道明寺」の2種類。約3?,000パックをご用意いただきましたが、またたく間に配布が終了するほどの盛況ぶりでした。
●本格テニス漫画『BREAK BACK』特別展（協力：株式会社ウェッジホールディングス／KASA、株式会社秋田書店）
ルーセントのグループ企業で、漫画やアニメ、カードゲームなどのコンテンツを取り扱う「株式会社ウェッジホールディングス」が会場入口付近に特設ブースを設け、本格テニス漫画『BREAK BACK』特別展を開催しました。
『BREAK BACK』(C)KASA(秋田書店)2018は月刊少年チャンピオンで長期連載中の人気漫画。作中に登場するキャラクターで、ルーセント契約選手の百瀬拓真の大型パネルなどが設置され、多くの人の目を引きました。
●『ラブ・フラット』特別展＆『顧問など！』特別展（協力：株式会社ウェッジホールディングス、株式会社マンガボックス）
幅5メートル超えの大型パネルでは、車いすテニスを題材にした漫画『ラブ・フラット』とソフトテニス漫画『顧問など！』のしのと先生が手掛ける作品を紹介いたしました。
『ラブ・フラット』の主人公・朝霧凪のキャラクターパネルと競技用車いすを使ったフォトスポットが設置され、オリジナルグッズやコラボアカエムの販売も行われました。
●車いすテニスを知ろう＆体験してみよう！（協力：一般社団法人日本車いすテニス協会）
しのと先生が描く車いすテニスを題材にした漫画『ラブ・フラット』がご縁になり、実現した企画です。車いすテニスをもっと多くの方に知っていただくためにと、一般社団法人日本車いすテニス協会様に協力していただけました。
参加者は競技用車いすに乗り、ラケットを握って決められたコースを実際に走ってみることで車いすテニスの楽しみ方を体験。約200名が話題のパラスポーツに触れる機会となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339976/images/bodyimage2】
●豪華！クリエイターズブース
ソフトテニス漫画『顧問など！』でお馴染みのしのと先生をはじめ、しのと先生の呼びかけで集まった漫画家・イラストレーターさんたちが出展し、オリジナル作品の展示やグッズの販売、テニス・ソフトテニスを題材にした合同誌の配布などを行いました。
展示・販売以外では、東京体育館の会場内に隠された謎からキーワードを見つける「謎解きゲーム」、オリジナルグッズやルーセントが提供した大会記念グッズが抽選で当たる「作家くじ」、盤上でボールを転がしてボールが落ちた場所によって景品がもらえる「サービスエースゲーム」など、実際に体験できる企画が人気でした。大人から子供まで多くの方が訪れ、何度も繰り返し挑戦する子供たちも多くみられました。
