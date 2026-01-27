株式会社プラザクリエイト、DIYクラフトキット約9,000個を寄付　北陸・新潟のひとり親家庭を支援するCSR活動として被災地支援を実施

株式会社プラザホールディングス

株式会社プラザホールディングスの連結子会社である株式会社プラザクリエイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：新谷隼人）は、特定非営利活動法人 北陸フードバンク推進協議会および新潟県内ライオンズクラブを通じ、2025年12月にDIYクラフトキット『つくるんです(R)』約9,000個を寄付しました。

本取り組みは、北陸4県（新潟・富山・石川・福井）で実施されている「あしながサンタ X’masプロジェクト2025」への参画によるもので、ひとり親家庭や生活困窮世帯の子どもたちに向けた企業のCSR活動・被災地支援の一環として実施しています。

倉庫に到着した「つくるんです(R)」を載せたトラック

■ CSR活動の背景｜被災地と子どもたちへの継続的な支援

長期化したコロナ禍や物価高騰に加え、2024年の能登半島地震および豪雨災害の影響により、北陸地域では経済的・心理的な困難を抱える家庭が増加しています。特に、ひとり親家庭では年末年始の支出負担が大きく、子どもたちが体験の機会を得にくい状況が続いています。

北陸フードバンク推進協議会では、食料支援にとどまらず、体験を通じた子どもの心のケアや成長支援を重視した活動を展開しています。「あしながサンタ X’masプロジェクト」はその象徴的な取り組みで、2025年は約14,000世帯への支援を予定しています。

当社はこの趣旨に賛同し、「親子で過ごす時間を生み出す体験型ギフト」としてDIYクラフトキットの提供を決定しました。

■ 寄付内容｜体験格差の解消を目指すクラフトキット支援

『つくるんです(R)』は、組み立てを楽しみながら創造力や集中力を育むDIYクラフトキットです。

完成までのプロセスそのものが、思い出づくりにつながることを特徴としています。今回寄付したのは『つくるんです(R)』のミニチュアハウスキット３種類です。

ミニチュアハウス組み立てキットの中身ミニチュアハウス完成イメージ

本寄付品は、

- クリスマスプレゼントとしての配布- 年末年始の長期休暇中における体験機会の創出

といった目的で活用され、子どもたちの体験格差解消に寄与します。

届いたミニチュアハウス組み立てキットを体験する子どもたちの様子

■ 代表者コメント｜企業としての社会的責任

株式会社プラザクリエイト 代表取締役社長 新谷 隼人

「被災地域の子どもたちやご家族に、少しでも前向きな時間を届けたいという思いから、本支援を実施しました。当社のものづくりが、家族の時間をつなぎ、子どもたちの心に残る体験となれば幸いです。」

■ 「あしながサンタ X’masプロジェクト」について

特定非営利活動法人 北陸フードバンク推進協議会が主体となり、自治体、社会福祉協議会、こども食堂、企業・団体が連携して実施する広域支援プロジェクト。ホールケーキ、新品書籍、体験ギフトなどを通じ、子どもたちに社会からの応援を届けることを目的としています。

■ 『つくるんです(R)』について

『つくるんです(R)』は、シリーズ累計出荷数300万個を突破した「つくることを趣味にして楽しむ」をコンセプトに生まれたDIYキットブランド。



ご自身の手で完成させる「ミニチュアハウスキット」や、工具・接着剤不要の「３Dウッドパズル」などを展開しています。同梱されている日本語説明書の通りにつくるのもよし。

パーツの色を塗り替える・お好きな紙や布に貼り替えるなど、自分好みにカスタマイズして“アイデア一つで世界に一つ”をつくるもよし。また、完成したあとはインテリアとしてもお楽しみいただけます。

『つくるんです(R)』公式サイト https://www.tukurundesu.com/

■ 株式会社プラザクリエイト 会社概要

会社名：株式会社プラザクリエイト

本社所在地：〒104-6027 東京都中央区晴海一丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワー X棟 27階

代表：代表取締役社長 新谷 隼人

事業内容：写真・映像・通信に関する事業

URL： https://www.plazacreate.co.jp/

プラザクリエイトは、こどもから大人までワクワクでつながれる「みんなの広場」をつくる企画集団として、豊かな人と人のつながりを増やしていきます。

オウンドメディアも始めました！『マガプラ』 https://www.magapla.com/