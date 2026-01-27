【第13回絵本出版賞審査員特別賞受賞作】ひとりぼっちの寝室で味わう、初めての孤独と安心――絵本『こわいこわくない』1月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『こわいこわくない』を2026年1月27日に発売いたします。
子どもの頃、ひとりぼっちの寝室に、いつもと違う空気を感じたことはありませんか？
見慣れた壁の模様も、毎日背負うランドセルも、なぜか襲いかかってきそうで、眠れなくなったこと。その怖さに我慢できずに、結局、家族のいる部屋に逃げ込んで、「自分は無敵だ！」というくらいに安心したこと。
二人の子どもの父親である著者が、子どもの等身大の視点で、孤独と安心感を対照的に描き出しました。
誰もが体験したことがある、はじめての「ひとりぼっち」を思い出しながら、ぜひ家族で読んでみてください。
創作系レーベル”keu”の絵本。デザインや仕上げにもこだわっています。
第13回絵本出版賞大賞受賞作。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35606/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339919/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339919/images/bodyimage2】
家族といっしょなら、なにが起きてもこわくない！
第13回絵本出版賞審査員特別賞受賞作
夜、はじめての「ひとりぼっち」を体験する男の子
一人で過ごすベッドの上は、なんだか想像以上に…こわい
ティッシュがおばけに見えてこわい！
カピカピの朝顔がこわい！
カーテンが襲ってきそうでこわい！！
好きなものを思い浮かべたり、楽しいことを考えたりするけれど、
何度も「こわい」が追いかけてくる。どうしよ～！
でも家族となら、不思議と恐ろしいことが起きてもこわくない
宇宙人にさらわれたって、鬼に食べられそうになったって、
どんなことがあっても、へっちゃらさ！
【著者について】
いしば しゅうすけ
1980年生まれ。千葉県在住。二児の父。
本作は第13回絵本出版賞審査員特別賞受賞作。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：こわいこわくない
作：いしばしゅうすけ
発売日：2026年1月27日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37101-1
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371010
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
子どもの頃、ひとりぼっちの寝室に、いつもと違う空気を感じたことはありませんか？
見慣れた壁の模様も、毎日背負うランドセルも、なぜか襲いかかってきそうで、眠れなくなったこと。その怖さに我慢できずに、結局、家族のいる部屋に逃げ込んで、「自分は無敵だ！」というくらいに安心したこと。
二人の子どもの父親である著者が、子どもの等身大の視点で、孤独と安心感を対照的に描き出しました。
誰もが体験したことがある、はじめての「ひとりぼっち」を思い出しながら、ぜひ家族で読んでみてください。
創作系レーベル”keu”の絵本。デザインや仕上げにもこだわっています。
第13回絵本出版賞大賞受賞作。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35606/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339919/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339919/images/bodyimage2】
家族といっしょなら、なにが起きてもこわくない！
第13回絵本出版賞審査員特別賞受賞作
夜、はじめての「ひとりぼっち」を体験する男の子
一人で過ごすベッドの上は、なんだか想像以上に…こわい
ティッシュがおばけに見えてこわい！
カピカピの朝顔がこわい！
カーテンが襲ってきそうでこわい！！
好きなものを思い浮かべたり、楽しいことを考えたりするけれど、
何度も「こわい」が追いかけてくる。どうしよ～！
でも家族となら、不思議と恐ろしいことが起きてもこわくない
宇宙人にさらわれたって、鬼に食べられそうになったって、
どんなことがあっても、へっちゃらさ！
【著者について】
いしば しゅうすけ
1980年生まれ。千葉県在住。二児の父。
本作は第13回絵本出版賞審査員特別賞受賞作。
【創作系レーベルkeu（ケウ）について】
稀有なる作家と協働で質のいい本をつくり
読者との新しい出会いにつなげていきます。
“のどかで、とがってる”
“飾りたくなる本”
“贈りものにしたい本”
そんなモノづくりを目指していきます。
その日の自分にとっていい本と出会える本屋さんは五感の宇宙。
keuでは、素敵な本屋さんとの信頼関係を築いていきます。
【書籍概要】
書名：こわいこわくない
作：いしばしゅうすけ
発売日：2026年1月27日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37101-1
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371010
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
プレスリリース詳細へ