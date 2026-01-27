たかーくたかーく積みあがったアイスクリームを縦長の製本で楽しく表現。読みきかせにぴったりの絵本『マカとロンとおおきなアイスクリーム』1月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『マカとロンとおおきなアイスクリーム』を2026年1月27日に発売いたします。
こどもたちが大好きな、いろんな色と味のアイスクリーム。
でも、はじめてアイスクリームをみた森の動物たちは、これがなんだか分かりません。
「おうちかな」「ロケットかな」とみんなで顔を寄せ合って、いろんな想像をめぐらせます。
ながーい縦長製本で、積みあがったアイスクリームの大きさや迫力を表現しました。
ページをめくるごとに「これ、アイスクリームだよ！」「ちがうってば！」と盛り上がることまちがいなし。読みきかせや対話にぴったりです。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/35599/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339913/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339913/images/bodyimage2】
カラフルな色にあまい香り、それから、ひんやりド～ロドロ？
この巨大なモノの正体は？！
森の中に、たかーーくそびえたつ巨大な“何か”を発見した
いぬのマカと、ねこのロン。
「これはいったい なんだろう？」
おおきな木？それともお家？
いやいや宇宙に飛び立つロケットかも！
森の動物たちの想像はとまりません。
そこにやってきた、もぐらのもぐもぐは
「これは くもにのぼる かいだんだよ」といいだして…。
みんなはこれ、見たこと、食べたことあるかな？
なが～～い縦長の絵本。
【著者について】
ぶん：ひびちょん ・ え：しおいりともえ
ひびちょん
島根県出身、東京都在住。
「おとうと」（みらいパブリッシング）で絵本作家デビュー。
「おやすみでんしゃ おふとんゆき」で第16回絵本大賞受賞。
個人のYouTubeチャンネルで、毎月新作絵本を投稿中。
しおいり ともえ
奈良県出身、兵庫県在住。
「おやすみでんしゃ おふとんゆき」で第16回絵本大賞受賞。
ハンドメイドブランド「taiyoubashi」としても活動中。
“あったかい気持ちになれるものづくり”をテーマに、
オリジナルイラストのブローチや似顔絵を制作し、
関西を中心にイベントで販売中。
【書籍概要】
書名：マカとロンとおおきなアイスクリーム
作：ひびちょん ・ 絵：しおいりともえ
発売日：2026年1月27日
価格：1540円(税込)
体裁：B5判（変形） 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37179-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371797
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
