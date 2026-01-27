¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡È´Ä¶ÌäÂê¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¡É¤ò²ò·è¤¹¤ë°ìºý¡£¡ÖÀèÀ¸¡¢¤Ê¤ó¤Ç´Ä¶¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©～〝¥â¥ä¥â¥ä〟¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´Ä¶¼ø¶È～¡×1·î27ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅìµþ¡¦¹â±ß»û¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ºêµÁ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢¿·´©¡ÖÀèÀ¸¡¢¤Ê¤ó¤Ç´Ä¶¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©～〝¥â¥ä¥â¥ä〟¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´Ä¶¼ø¶È～¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÂçºÒ³²¤ä¥¯¥Þ¤Ê¤É¤ÎÆ°ÊªÈï³²¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¡¢SDG£ó¡£¡Ö´Ä¶¡×¤¬º¬´´¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤é¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤À¤±¤É¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ÌäÂê¼«ÂÎ¤ÏÇÄ°®¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´Ä¶ÌäÂê¤È·ë¶É¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
´Ä¶¶µ°é¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÃø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä³¤³°¤Ç¤ÎÇÀ¶È»ØÆ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢Ìµ´Ø¿´¤Ê¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢?¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ëËÜ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥³¥é¥à¡¢¼ÂÁ©Îã¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜ½ñ¤ò½ÐÈÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸Ä¿Í¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¡¢Ã¯¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡ÖAI¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤âÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ³¤±¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ä¥â¥ä¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢´Ä¶¤Î¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¥¨¥³¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡£
´Ä¶¤È¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤Ä¤«¤á¤ëËÜ
¡Ö¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤Ê¤¼¡¢〝´Ä¶¤ò¼é¤í¤¦〟¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤â¡¢²õ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´Ä¶ÌäÂê½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¨¥³¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÈÀèÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òºÆ¸½¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë´Ä¶¤È¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤½¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ë¥¨¥³¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¼±¤è¤êµ¤¤Å¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î´Ä¶ËÜ¤Ç¤¹¡ª
¡»¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È
³ØÀ¸3¿Í¤Èº´Æ£ÀèÀ¸¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
¡»¡ÖAI¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×
ºÇ¿·µ»½Ñ¤È¿Í´Ö¤Î¼çÂÎÀ¤ò¤á¤°¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÌä¤¤¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡£
¡»¡Ö»ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ëÁá¸«É½¡×ÉÕ¤
À³Ê¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¨¥³¹ÔÆ°¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡£
¡»¡Ö¥â¥ä¥â¥ä¥¨¥³¥ì¥·¥Ô¡×
´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢½¸¡£
ÌÜ¼¡
Âè£±¾Ï ´Ä¶ÌäÂê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¼«Ê¬¤Ë´Ø·¸¤¢¤ë¤Î¡©
Âè£²¾Ï ¤Ê¤ó¤Ç〝¼é¤í¤¦〟¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²õ¤·Â³¤±¤Æ¤ë¤Î¡©
Âè£³¾Ï ¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤È¤ï¤¿¤·¨¡¨¡ 〝¥¨¥³Èè¤ì〟¤ÎÀµÂÎ
Âè£´¾Ï ·ë¶É¡¢Ã¯¤¬°¤¤¤Î¡©¡¡¨¡¨¡ ÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¹ç¤¤
Âè£µ¾Ï AI¤¬ÃÏµå¤òµß¤¦¡ª¡©¡¡µ»½Ñ¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©
Âè£¶¾Ï ²¿¤«¤é»Ï¤á¤ë¡©¡¡¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿´Ä¶¤È¤Î¤Ä¤¤¢¤¤Êý
Âè£·¾Ï ´Ä¶¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯〝¤¤¤¤´¶¤¸〟¤Ç¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ãø¡§º´Æ£ ½¨¼ù¡¡¡¦¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§¤¤¤â¤Î¤äÍª
Ãø¡§º´Æ£ ½¨¼ù
¹¾¸ÍÀîÂç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¸½Âå¼Ò²ñ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£Çî»Î¡ÊÇÀ³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤Ï´Ä¶¶µ°é¡¢¹ñºÝÇÀÂ¼³«È¯¶¨ÎÏ¡£
´Ä¶¶µ°é¤äSDGs¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ä»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¡È³Ø¤Ó¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡É¼ÂÁ©¤òÅ¸³«Ãæ¡£
