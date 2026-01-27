いま熱いテーマ「GX」 義務感だけの施策を脱し、プロジェクトを推進するには？『失敗しないGXグリーントランスフォーメーション ～成功のカギは「プロマネ」と「人材育成」にあり！～』1月27日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『失敗しないGXグリーントランスフォーメーション ～成功のカギは「プロマネ」と「人材育成」にあり！～』を2026年1月27日に発売いたします。
近年、ESG投資の急拡大により、GXへの取り組み度合いが企業の評価において大きな割合を占めるようになりました。
ここに、2023年に成立したGX推進法をはじめとする制度や法整備の本格化、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発する化石燃料依存への危機感の増大なども加わり、GXは企業にとってますます取り組むべき課題になっています。
しかし、現場にGXを根付かせるのは容易ではありません。
社員の理解が得られず、迷走している経営者・事業担当者の方も多いのではないでしょうか。
本書は、そんな方に向けた実践的な一冊です。
単なる理論解説にとどまらず、実際にプロジェクトを動かす際に重要なマネジメントや人材育成の方法を詳細に説明！
経営層の方はGX戦略の指針を策定する際に、現場の担当者は具体的な実行計画を立てる際にお役立てください。
https://miraipub.jp/books/35475/
未来の地球をグリーンでハッピーなものにするために！
今、企業がなすべき取り組みとは
GXプロジェクトとは、企業や自治体が脱炭素社会を目指して推進する取り組みのことで、環境負荷を低減しつつ事業成長の実現を目的としています。
このプロジェクトは多くの課題を抱えており、現場では「何から始めていいか分からない」「単発の施策で終わってしまう」「社内がついてこない」といった数々の問題や悩みに直面しています。
本書ではGXをカタチにする五つのステップを踏み、総合・スコープ・スケジュール・コスト・資源・調達・ステークホルダー・コミュニケーション・品質・リスクの10エリアについてのプロジェクトマネジメントの重要性を解説しています。
その上で、GX事業を成功に導くには「適切なプロジェクトマネジメント」と「専門人材の育成」がカギを握るという観点から、課題と解決策を明示します。
【著者プロフィール】
細澤 新太郎（ほそざわ しんたろう）
静岡県焼津市出身。株式会社キューブアンドカンパニー執行役員。
倉庫管理システム（WMS)を専門に海外事例も含め、様々な案件に従事。
製造業、流通小売り業、飲食業、運輸業などの事業領域で組織戦略、グランドデザイン、現場改善、システム導入PM/PMOなどに従事。
佐藤 直樹（さとう なおき）
東京都足立区出身。株式会社キューブアンドカンパニービジネスコンサルティング部長。
金融（証券）業、卸売業などの事業領域で、業務/システム統合、システム導入、業務標準化のPM/PMOに従事。
【書籍概要】
書名：失敗しないGXグリーントランスフォーメーション
副書名：成功のカギは「プロマネ」と「人材育成」にあり！
著者：細澤 新太郎・佐藤 直樹
発売日：2026年1月27日
価格：1980円(税込)
体裁：四六判 200ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37103-5
https://www.amazon.co.jp/dp/4434371037
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
