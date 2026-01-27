商談数が安定しないBtoB企業に向けた３社共催セミナーを開催

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、株式会社識学、日本営業推進センター株式会社と共催で「『商談が枯渇する』時代を終わらせる。2026年、勝ち残る組織のための【戦略×仕組み×型】の全貌」を2月3日（火）に開催いたします。

開催の背景・内容

詳細を見る :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seyk03bS2q2A?utm_source=shikigaku&utm_medium=referral&utm_campaign=HP

近年、多くの企業で「商談数が安定しない」「案件化しても成約につながらない」といった課題が顕在化しています。

広告施策やSaaSツールの導入など、個別の取り組みは進んでいるものの、マーケティングと営業、組織運営が分断されたままでは、成果が属人化し、再現性のある商談創出にはつながりません。

こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、商談を安定的に生み出すために必要な「組織としての考え方」「マーケティング・営業活動を支える仕組み」「現場で成果を再現する営業プロセス」について、３社がそれぞれの専門分野から解説します。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/93_1_9221cbd5f7aef28dd1f33f26de972f0a.jpg?v=202601271051 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル 17F

代表者 ：佐宗 大介

設立 ：2012年9月

URL ：https://www.kairosmarketing.net