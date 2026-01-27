IDOG&ICATより接触冷感素材のペット用ベッド「iDog fleur チェリーのラウンドベッド」と「クールラウンドベッド」の2種類を2月1日より販売開始
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はオリジナルブランドIDOG&ICATの2026春夏コレクションより接触冷感素材のペット用ベッド【iDog fleur チェリーのラウンドベッド】と【クールラウンドベッド】を、2026年2月1日より発売いたします。
■ 壁面にすっぽり包まれるラウンド型ペットベッド
サイズは約直径55cm、内寸38cm、ゆったりサイズのラウンド型ベッド。
壁面にはたっぷりと綿を詰め、ステッチを入れることでへたりにくくしました。
囲われた場所がお気に入りのペットにオススメ。
ふかふかのクッションが、優しくペットの身体を包みます。
内側のクッションが取り外し可能で、汚れてもサッと洗えます。
壁面の一部は高さを低く作っており、老犬や足の悪い子も出入りがしやすい優しいデザインに。
眠る際にあごを乗せたりペットの寝やすい姿勢にフィットします。
■ 冷たさの秘密は「接触冷感素材」
触れるとひんやりする接触冷感素材は優しい触り心地で冷えすぎる心配もなく、ペットが快適に睡眠をとることができます。
クッションは表地と裏地を変えられるリバーシブル仕様。
裏面（グレー無地面）は壁面内側と同じ接触冷感素材なので、暑い日にひんやり感をUP。
■ かわいいチェリー刺繍のテキスタイルで、お部屋がふんわりかわいくなる高機能ラウンドベッド
「チェリーのラウンドベッド」は、iDog fleurらしいチェリーの刺繍をあしらい、甘すぎない可愛らしさをプラス。
ペット用でありながら、インテリアにも自然になじむデザインに仕上げました。
キュートで可愛いワンコのための「iDog fleur（アイドッグ フルール）」シリーズは、「女の子の『かわいい』がぎゅっと詰まった、ときめきのひとしなを」をコンセプトに、日常にそっと寄り添うやさしさと、ときめきを大切にしたオリジナルブランドです。
“きらめく日常に、ちょっぴりのときめきと、ほっとするやさしさを。”
女の子の「スキ」をひとつひとつ丁寧に形にした、ふんわりガーリーな世界観を、ペットアイテムとして表現しています。
■ インテリアに自然と溶け込み、愛犬のくつろぎ時間を彩る
「クールラウンドベッド」は、お部屋に合わせて選べる３色のカラーをご用意しました。
男の子も女の子も似合う、春夏らしいカラフルなニュアンスカラーがお部屋に彩りを与えます。
生地表面がサラリとしているので毛が付きにくいので、換毛期もメンテナンスが容易です。
■愛犬愛猫家が考えたこだわりの商品
ペットを愛するスタッフが集まり、ペットを最優先に考え商品を企画しています。
国際検査基準に基づいた検品方法で日系の検品会社により細かく検品が行われています。
企画から生産・お届けまでを一貫して自社で管理することですべてのサービスを高い水準でご提案いたします。
【商品概要】
●商品名：iDog fleur チェリーのラウンドベッド
価格：5,500円（税込）
サイズ：直径55cm / 内寸：直径38cm /高さ19cm / 入口部分高さ12cm
カラー：ピンク / グレー
素材：表（チェリー生地）：ポリエステル97％、スパン3％内側（グレーひんやり生地）：ナイロン100％すべり止め：ポリエステル100％
特長：接触冷感素材使用、抗菌・防臭、リバーシブルクッション、裏面すべり止め
