【ロウリーズ・ザ・プライムリブ】バレンタインに悪魔的な濃厚さを味わう「デビルズチョコレートケーキ」登場

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役社長 河野 博明］は、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」にて、2月1日(日)～2月28日(土)の期間限定で、濃厚なチョコレートの魅力を存分に味わえるデザート 「デビルズチョコレートケーキ」 を提供いたします。

バレンタインシーズンを彩る、悪魔的に濃厚なチョコレートケーキ

幾層にも重ねたダークチョコレートケーキに、なめらかでコク深いチョコレートクリームを合わせた一皿。ひと口ごとに広がるビターでリッチな味わいは、その名の通り “悪魔的” な濃厚さをお楽しみいただけます。仕上げには、ほろ苦いキャラメルエスプレッソソースをかけてご提供。

チョコレートの甘みとほのかな苦味が重なり、より奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

さらに、本デザートに合わせて、チョコレートを使用したカクテルおよびノンアルコールカクテルもご用意。デザートとのペアリングにより、チョコレートの奥深い世界をご堪能いただけます。

名物であるプライムリブのお食事後を締めくくる一品としてもおすすめです。

Devil’s Chocolate Cakeデビルズチョコレートケーキ

提供期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

価格：1ピース 1,800円

チョコレートドリンク

Chocolate Martini（チョコレート マティーニ）2,000円

Chocolat Berry（ショコラベリー／ノンアルコール）1,200円

※表示価格はすべて税込です。

スマート予約で快適な体験を

ご予約は「Club Wonder」からどうぞ。年会費無料で、スマートフォンから簡単に予約ができ、来店ポイントも貯まります。貯まったポイントはデジタルギフトカードに交換できるほか、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、様々な特典が追加されます。

Club Wonder :https://wondertable.com/pages/club-wonder?deep_link_value=pressrelease&deep_link_sub1=direct-lp&deep_link_sub10=registration

ロウリーズ・ザ・プライムリブについて

ロウリーズ・ザ・プライムリブは、1938年にアメリカのビバリーヒルズで創業した、プライムリブが自慢のアメリカンダイニングです。定番の厚切りローストビーフとアメリカンスタイルのシンプルで豪快な料理を、皆でシェアしてお楽しみいただけます。現在世界で12店舗を展開し、日本では、赤坂、恵比寿、大阪の3店舗を営業しています。最高の料理とダイナミックなパフォーマンスにより、あらゆる世代の皆様を驚かせ、特別なひとときを演出します。

URL： https://lawrys.jp/

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外101店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。

https://wondertable.com/pages/giftcard