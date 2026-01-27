住所がわからない相手にもLINEやメールで手軽にギフトを贈れるソーシャルギフトサービス『AnyGift』を「Picard Online Shop」に導入

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社イオンサヴール（本社所在地：東京都中央区、代表者：デミルカン ミネ）が展開する「Picard Online Shop」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能"を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

AnyGiftの導入により、Picard Online Shopでのお支払いに利用できる『ソーシャルギフトカード』が贈れるようになりました。

導入の背景

Picard Online Shopは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身用だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご愛顧いただいてまいりました。

しかしながら、冷凍食品を贈る場合、「お相手の好みに合うか」「冷凍庫に空きスペースはあるか」など、事前の確認が必要なこともございます。

そこでこの度、「もっと気軽に、Picardでのお買い物の楽しさを贈っていただきたい」という思いから、お相手がご自身のタイミングでお好きな商品を注文できる「ソーシャルギフトカード」の取り扱いを開始いたしました。

このギフトなら、受け取ったお相手がお好きな時にサイトを訪れ、クーポンとして利用できるため、冷凍庫の事情やお好みを気にせず贈ることができます。ぜひ、大切な方へ「フランスの味を選ぶ時間」をプレゼントしてみませんか。

Picard Online Shop × AnyGiftのeギフトの特徴について

■住所を知らない相手にも、Picardの商品をLINEやメールで贈れる。

大切な方やいつもお世話になっている方へ、お誕生日・記念日はもちろん、日頃の感謝の気持ちを贈りませんか？

相手の住所を知らなくても、LINEやメールで気軽に贈ることができます。

■ 贈りたい時にすぐ贈れる。

ソーシャルギフトカードのURLはご注文後すぐに発行されるので、ギフトを贈りたいと思ったら、すぐにご利用いただけます。

■ メッセージカードで、気持ちを伝えられる。

ギフト購入時に、メッセージを添えたデジタルカードを贈ることができます。

日頃の感謝や想いをメッセージに込めて、一緒に贈りましょう。

■ 受け取りも簡単。

受け取り側は、ソーシャルギフトカードURLからお届け先を入力するだけで、商品を受け取ることができます。

会員登録は不要で、登録した住所が贈り主に伝わることはありません。

ソーシャルギフトカードの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）贈りたい金額のソーシャルギフトカードをカートにいれ、そのまま購入ページへ進んでください。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）注文完了ページの「ソーシャルギフトカード受け取りURL」をコピーし、LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることで、ソーシャルギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「ソーシャルギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。

2）受け取り者情報を入力します

3）「クーポンコード」をコピーし、Picard Online Shopの決済画面にてクーポンを使用します。

Picardについて

Picard Online Shop（ピカール公式オンラインショップ）は、美食の国・フランス生まれの冷凍食品専門店「Picard（ピカール）」の魅力を、日々の食卓で気軽に楽しめるよう提案する公式オンラインストアです。



前菜からメイン、パン、デザートまで幅広い冷凍食品をそろえ、普段の食卓はもちろん、ホームパーティーや特別な日の一品にも“ワンランク上の幸せ”を届けることを目指しています。



また、家庭での食品ロス削減につながる冷凍食品の特性や、自然のサイクルへの配慮など、サステナブルな取り組みも紹介しています。

【会社概要】

会社名：イオンサヴール株式会社（AEONSAVEUR Co.,Ltd.）

代表取締役社長：デミルカン ミネ

事業内容：フランスの冷凍食品専門スーパーマーケット「Picard」の日本国内での経営及び販売

本社所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-2-15 第3朝日ビル8F

株主：イオン株式会社

会社概要ページ：https://picard-frozen.jp/pages/company

公式オンラインストア：https://picard-frozen.jp/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift



AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp