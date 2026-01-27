【蔦屋書店 感謝祭にて先行発売】シンピュルテのヒット商品「ハートロック スカルプブラシ」からソフトタイプ誕生。

株式会社JIMOS

『SINN PURETE（シンピュルテ）』（製販元：株式会社アナイスカンパニー 東京都渋谷区、発売元：株式会社JIMOS 福岡県福岡市）から、人気の「ハートロック スカルプブラシ」のソフトタイプが誕生。2026年2月6日より蔦屋書店 感謝祭にて先行発売。3月23日より一般発売いたします。

概要

■先行発売：2026年2月6日(金) 全国の蔦屋書店※一部取扱なし（情報解禁日：1月27日(火)）

■一般発売：2026年3月23日(月) SINN PURETE公式オンラインストア、取扱店舗順次

※商品によっては取り扱いがない店舗もございます。取扱状況は各店舗へお問い合わせください。

商品詳細

ドライヘッドスパ＆シャンプーブラシに。頭皮のコリも、毛穴汚れもスッキリオフする「ハートロック スカルプブラシ」ソフトタイプ誕生。

頭皮にしっかりフィットしてほぐす独自特殊構造のブラシを採用。ドライ＆シャンプー時に使える2Way使用のスカルプブラシ。ハートピンがしなるように頭皮を掴み、3種類の特殊なピンで押すことで心地よいスッキリとしたマッサージが叶います。頭皮をほぐす独自のピンとこだわりの硬さで、しっかり頭皮の芯からコリをほぐし、疲労をケア。自宅で本格ヘッドスパができ、芯からほぐし毛穴汚れもスッキリオフ。お風呂場でも衛生的に保管できるフック付き。

シン ピュルテ／ハートロック スカルプブラシ ソフト（ブルーグレー）

\2,200(税込)

\2,200(税込)

シンピュルテ／ハートロック スカルプブラシ ソフト（ブルーグレー）

■色：ブルーグレー

■素材：シリコン

■ハートロック スカルプブラシ概要

POINT1 既存のブラシより柔らかいソフトタイプ登場。ギフトにもおすすめな専用BOX入り

好みに合わせて選べるカラーと硬さ。

自分用はもちろんギフトにもおすすめ。

■カラー・硬さ

グリーン、ピンク、パープル、ブルーグレー、アイボリーの5色展開。硬さは、ブルーグレー、アイボリーがソフトタイプ。グリーン、ピンク、パープルがハードタイプとなります。

※パープルは、Cosme Kitchen・Biople・Biop限定色。

アイボリーは、PEANUTSコラボレーション限定色。

POINT2 自宅で本格ヘッドスパ芯からほぐす＆毛穴汚れもすっきり！

ドライ＆シャンプー時に使える2Way使用のスカルプブラシ。

POINT3 頭皮をほぐす独自形状のピンとこだわりの硬さで疲労をケア。

頭皮にフィットする3種のピンを採用。ハートピンがしなるように頭皮を掴み、3種類の特殊なピンで押すことで心地よいスッキリとしたマッサージが叶います。

POINT4 お風呂場でも衛生的に保管できるフック付き。シリコン素材で持ちやすいサイズ感

手が疲れにくいよう、サイズ感も細かく設計。保管に便利なフック付き。

■使用方法

〇頭皮ケアブラシとしとして使用する場合

頭皮のコリが気になる部分に固定し、小さな円を描くようにしてほぐします。

〇シャンプーブラシとして使用する場合

シャンプーをしっかりと泡立てた状態で、ブラシを軽く頭皮に当て、小刻みに動かして洗います。

■蔦屋書店 感謝祭について

大人の知的好奇心に応え、豊かな体験と感動を提供するライフスタイル提案型の書店 蔦屋書店は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年2月6日（金）から3月1日（日）の期間、「蔦屋書店 感謝祭」を開催します。

感謝祭でしか手に入らない限定・先行販売商品や、全国の蔦屋書店・蔦屋家電のコンシェルジュやスタッフが厳選した商品を一堂に集めました。さらに蔦屋書店 厳選のアイテムが当たるInstagramキャンペーン、Vポイントキャンペーンなどを実施します。この機会にぜひ、全国の蔦屋書店へ足をお運びください。

➤ イベント詳細 https://store.tsite.jp/portal/kanshasai20260206/

■SINN PURETE（シンピュルテ）について

SINN PURETE（シンピュルテ）

SINN PURETE(シン ピュルテ)はMINDFUL BEAUTY(R)をコンセプトに、ハイブリッドナチュラル処方と脳波解析に基づいた香りを採用した、日本生まれのビューティーケアブランドです。

香りは、空間におけるコミュニケーションであり、ときに個性の証となり、ときに目に見えない存在の証となり、そして、気配のように日常に寄り添います。

美容として、ファッションとして、マインドフルネスとして、SINN PURETEの香りが様々なシーンで意味深いものとなりますように。フレグランス、スキンケア、メイク、ボディケア、ヘアケアといった豊富なラインナップで、心を豊かに導き、ホリスティックな美しさをサポートします。

➤ SINN PURETE（シン ピュルテ）公式オンラインストア

https://sinnpurete.com/

➤公式 X：https://twitter.com/sinn_purete/

➤公式Instagram：https://www.instagram.com/sinnpurete/

➤ お客さまのお問い合わせ先

TEL：0120-465-952（受付時間 10:00～17：00）