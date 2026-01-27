韓国のNo.1スキンケアブランド*¹＜Dr.G＞、佐藤景瑚（JO1）さんを起用したサンケアシリーズのビジュアルが完成！

Gowoonsesang Cosmetics., Co. Ltd.

皮膚科医が設立した韓国No.1スキンケアブランド*¹「Dr.G（ドクタージー）」は、日本ブランドアンバサダーの佐藤景瑚（JO1）さんとともに展開するビジュアルシリーズの第三弾を公開しました。今回のテーマは、Dr.Gの代名詞とも言えるサンケアシリーズ。肌を守るだけでなく、光をまとうような美しさを表現したビジュアルを、ぜひご覧ください。

*¹ Kantar（Worldpanel Division）によるパネル調査（2019年12月30日～2024年12月29日）に基づく、韓国におけるスキンケアカテゴリー内 浸透率No.1

● サンケアシリーズについて

韓国において日焼け止めといえば「Dr.G」と認識されるほどの信頼と人気を誇る、サンケアシリーズ。スキンケア成分を豊富に含み、敏感な肌にもやさしく寄り添いながらUVカットを叶えます。紫外線によるダメージだけでなく、ブルーライトや大気汚染物質、赤外線からも肌をガード。肌タイプや目的に合わせて選べるラインナップで、心地良い使用感とともに、顔も体もしっかり守ります。

LINE UP

敏感肌のための定番品。やさしく使えるDr.Gのロングセラー

Dr.G

グリーンマイルドアップサンプラス

SPF50+ PA++++

35mL \1,485（税込）

紫外線を吸収せずに反射させる、ノンケミカルタイプの全身用UVクリーム。敏感肌を整えるツボクサエキス*¹やドクダミエキス*¹、肌をすこやかにするピクノジェノール*²やプロビタミンD*³を配合。白くやわらかいテクスチャーがべたつかず肌にピタッと密着し、UV-A、UV-B、ブルーライト、大気汚染物質、赤外線から肌を守ります。 韓国では「日焼け止めといえばDr.G」とされるほどの人気があり、なかでも＜グリーンマイルドアップサンプラス＞は長く愛されている製品です。

*¹ 整肌成分 *² フランスカイガンショウ樹皮エキス（整肌成分） *³ デヒドロコレステロール（整肌成分）

ピーチカラーのテクスチャーで、肌をトーンアップ

Dr.G

ブライトニングアップサンプラス

SPF50+ PA+++

35mL \1,485（税込）

肌のトーンを整えて明るく華やかに見せるUVクリーム。紫外線吸収剤も紫外線散乱剤も入った混合型で、肌へのやさしさと使い心地の良さを叶えながら、UV-A、UV-B、ブルーライトなどから肌を守ります。肌のコンディションを整えるピクノジェノール*¹や、テカリを防ぎ、さらさら感をキープするタンニンコンプレックス*²、肌にツヤを与えるナイアシンアミド*³を配合。くすみがちな肌やオイリー肌にもピーチカラーのクリームが透明感のある肌を演出し、長時間トーンアップ効果を維持します。化粧下地としてもおすすめです。

*¹ フランスカイガンショウ樹皮エキス（整肌成分） *² チャ葉エキス、ブドウ種子油、カキ葉エキス（保湿成分） *³ 保湿成分

定番水分クリームに日焼け止め機能をプラス。しっとり水分UVケア

Dr.G

レッドブレミッシュ スージングアップサン

SPF50+ PA++++

35mL \1,485（税込）

＜レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム＞にUVカット機能をプラス。複数のCICA成分に、発酵液や桃の花エキスを加えた独自成分*¹を配合し、ひんやりとしたみずみずしいテクスチャーで夏にぴったりの水分UVクリームです。UV-A、UV-Bはもちろん、ブルーライト、花粉、乾燥など、日中のさまざまな外的刺激から肌をガード。うるおいとバリア機能をサポートするパンテノール*²の他、全成分のうち72%がスキンケア成分で、赤みやゆらぎが気になる敏感肌もやさしく守ります。さらっと快適な使い心地ながらも汗水に強く、紫外線吸収剤を使用した高いUVカット力に加え、海洋環境に配慮したリーフセーフ処方なので、海辺のレジャーにもおすすめ。

*¹ ツボクサエキス、マデカソサイド、マデカシン酸、アシアチコシド、アシアチン酸、ツボクサ葉エキス、ツボクサ根エキス、ツボクサ葉／茎エキス、酵母発酵液、桃の花エキス（全て整肌成分） *² 保湿成分

● 佐藤景瑚（JO1）さんプロフィール

グローバルボーイズグループJO1のメンバー。

グループは2025年にデビュー5周年イヤーを迎え、北米・アジアを巡る初のワールドツアーを成功させたほか、4月には初の東京ドーム単独公演を開催。11月には香港で開催された音楽授賞式「MAMA AWARDS 2025」、12月には米フェス「Jingle Ball」に出演するなど、国内外でその影響力をますます拡大させている。

佐藤は、持ち前のスタイルと高い表現力を活かし、ダンスやパフォーマンスのみならずファッションシーンでも存在感を発揮。雑誌やブランドとのタイアップに多数出演し、モデルとしても高い評価を得ている。また、音楽番組やバラエティ番組では、自然体で飾らないキャラクターが親しまれ、グループ内でもムードメーカー的な存在としてファンから愛されている。

多面的な魅力で活躍の場を広げ続ける彼の今後の飛躍にも大きな期待が寄せられている。

「梅田ロフト」にて、Dr.Gの期間限定POPUPを開催

ロフトの関西旗艦店「梅田ロフト」にて、Dr.Gの期間限定POPUPが決定！ 期間中はブランドを代表する「レッドブレミッシュライン」をはじめ、エイジングケアラインの「ブラックスネイルライン」や、これからの季節に欠かせない「日焼け止めシリーズ」などを販売。実際に手に取って質感や使い心地をお試しいただけるほか、POPUP限定特典として、ご購入金額に応じてお渡しするプレゼントもご用意しています。

日程 : 1月21日（水）～

場所 : 阪神梅田本店６階 梅田ロフト POP-UPゾーン

※終了日は公式SNSをご確認下さい。

＜販売アイテム＞

● R.E.D BLEMISHライン

・ R.E.D BLEMISH クリアスージングクリーム 50mL \2,420（税込）

・ R.E.D BLEMISH クリアモイスチャークリーム 50mL \2,420（税込）

・ R.E.D BLEMISH クリアスージングトナー 100mL \1,980（税込）

・ R.E.D BLEMISH クールスージンマスク 1枚 \330（税込）

・ R.E.D BLEMISH ヒアルシカスージングセラム 50mL \2,750（税込）

・ R.E.D BLEMISH ヒアルシカスージングセラム 10mL \550（税込）

・ R.E.D BLEMISH クイックPHA*¹マスク 30枚 \2,530（税込）

・ R.E.D BLEMISH モイスチャーラッピングリップエッセンス 10mL \880（税込）

● ブラックスネイル*²ライン

・ブラックスネイル*² クリーム 50mL \2,420（税込）

・ブラックスネイル*² レチノール*³セラム 50mL \3,080（税込）

・ブラックスネイル*² リフティング*⁴マスク 5枚入り \1,320（税込）

・ブラックスネイル*² コラーゲン*⁵ミスト 100 mL \2,420（税込）

・ブラックスネイル*² グルタチオン*⁶UＶ下地 50mL \2,860（税込）

● ダーモイスチャーバリアDライン

・ダーモイスチャーバリアDリキッドトナー 200mL \2,640（税込）

・ダーモイスチャーバリアDマルチバーム 50mL \2,640（税込）

● バクチオール*⁷ポアジェットライン

・バクチオール*⁷ポアジェットクリーム 50mL \2,860（税込）

・バクチオール*⁷7ポアジェットクイックマスク 30枚 \2,530（税込）

● 日焼け止めシリーズ

・グリーンマイルドアップサンクリーム SPF50+ PA++++ 35mL \1,485（税込）

・ブライトニングアップ*⁸サンクリーム SPF50+ PA+++ 35mL \1,485（税込）

・R.E.D BLEMISH スージングアップクリーム SPF50+ PA++++ 35mL \1,485（税込）

● クレンジングシリーズ

・ブライトニング*⁹ピーリングジェル 120g \1,760（税込）

・クレンジングジェルフォーム 200mL \2,200（税込）

*¹ グルコノラクトン(整肌成分) *² カタツムリ分泌液(保湿成分) *³ 保湿成分 *⁴ 使用方法 *⁵ コラーゲンエキス *⁶ 保湿成分 *⁷ 整肌成分 *⁸ メイクアップ効果 *⁹ 不要な汚れを落とすことによる

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

＼POPUP限定特典！ ご購入金額に応じてプレゼント／

■ \1,500（税込）以上ご購入の方に、＜レッドブレミッシュクイックPHAシートマスク 1枚＞

■ \3,300（税込）以上ご購入の方に、＜レッドブレミッシュクリアスージングクリーム 15ml＞

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

バレンタインデーの贈り物にも◎。Qoo10メガポは2月1日～2月9日開催

今回の Qoo10メガポも、お得なセットやプレゼントがたくさん！ バレンタインデーの贈り物にぴったりな男性肌向けセットもご用意しています。ぜひご注目ください。

期間：2月1日（日）～2月9日（月）

１.バレンタインデーセット

\5,987 → \2,610（56%OFF）

＜セット内容＞

・レッドブレミッシュ フォーメン オールインワンフルイド 150mL

・レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム デザートエディション 70mL

＜購入特典＞

レッドブレミッシュモイスチャーキット

・レッドブレミッシュ クリアモイスチャートナー 10mL

・レッドブレミッシュ クリアモイスチャークリーム 10mL

・ショッパー(小)

２.レッドブレミッシュクリアスージングクリーム2個セット

\6,080 → \3,010（50%OFF）

３.日焼け止めクリームご購入の方に、プレゼント

1個：\2,600 → \1,822(30%OFF)

2個セット：\5,200 → \2,691(48%OFF)

＜対象アイテム＞

・グリーンマイルドアップサンプラス SPF50+ PA++++ 50mL

・ブライトニングアップサンプラス SPF50+ PA+++ 50mL

・レッドブレミッシュ スージングアップサン SPF50+ PA++++ 50mL

＜ご購入個数に応じてプレゼント＞

●1個ご購入の方に、＜ピュアビタミンマスク 1枚（ランダム）＞

●2個セットご購入の方に、＜ピュアビタミンマスク 1枚（ランダム）、ポアブラーアップサン 20mL＞

●No.1 Skincare Brand in Korea*¹「Dr.G（ドクタージー）」とは？

すべての人に、健康で美しい肌を。

会議室ではなく皮膚科学の知見と、患者に寄り添う姿勢から生まれたダーマコスメ

Dr.Gは、1998年に韓国初の美容皮膚科「ゴウンセサンクリニック」を開院した皮膚科医アン・ゴンヨン博士が、患者の肌と真摯に向き合う中で生まれた韓国発のダーマコスメブランドです。幼い頃、顔に火傷を負い、自らの肌に強いコンプレックスを抱えていたアン博士。「肌に悩む人の痛みを誰よりも知っているからこそ、一人ひとりの声を受け止め、苦しむ人々を救いたい」。そんな思いから皮膚科医となり、2003年にDr.Gを誕生させました。皮膚科医としての25年に及ぶ臨床経験と、皮膚科学に基づいた処方設計を採用し、すこやかな肌のために、角質ケア・保湿・日焼け止めの3STEPを推奨。社内の研究室で独自の成分を開発する中で生まれた敏感な肌にもやさしく寄り添うスキンケア製品は、韓国国内で高い支持を集め、2020年には日本にも本格上陸。現在は世界13か国で展開し、グローバルブランドとしてさらなる成長を続けています。

【Dr.Gの取り組み】

肌の健康を通じて、社会のあらゆるところにポジティブなシナジー効果を生み出すために。

私たちにできることから、少しずつ取り組んでいます。

・品質：自社研究所で導き出す処方設計。すべての製品で、皮膚刺激性・敏感性テストを韓国で実施

・点字：製品に点字を表示。すべての人に選ぶ権利を

・働きやすさ：Great Place to Work(R) Koreaが選ぶ「働きやすい企業」に選出（2020～2025年）

・社会貢献：児童福祉機関や皮膚科学研究財団、火傷財団を支援

・環境配慮：再生可能パッケージ・植物由来インク・空容器回収の実施など、サステナブルな取り組みも積極的に展開

*¹ FROM KANTAR (WORLDPANEL DIVISION) PANEL STUDY FOR THE PERIOD OF 2019.12.30~2024.12.29 IN SOUTH KOREA

●Gowoonsesang Cosmetics（ゴウンセサンコスメティクス）について

Gowoonsesang Cosmeticsは、皮膚科専門医のDr.アンが2000年に設立したグローバルビューティーカンパニーです。皮膚科での豊富な臨床経験をもとに誕生した化粧品が、現在のK-ダーマコスメを代表するブランド「Dr.G」の原点となりました。現在はDr.Gのほか、「Heal us」「vividraw」「Lab.it」などのブランドを展開し、日本を含む13か国で事業を拡大中。皮膚科学に基づいた製品開発に加え、韓国国内では肌診断や製品提案を行うビューティーテクノロジーサービス「Aiオプティミ」を無償提供するなど、肌の健康に真摯に向き合い続けています。

●お問い合わせ先

■Dr.G 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/dr.g_official_jp/

■Dr.G 日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/drg_jp_official

■Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/drg

■楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/drg-japan/