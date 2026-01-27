【新生活応援】限られた空間を、もっと自由に。幅も角度も調整できる伸縮テレビ台が新発売！

バリュースタイル株式会社「伸ばす・曲げる」で置き場所が変わる

家具・インテリアのEC事業を展開するバリュースタイル株式会社 （本社：愛知県日進市岩崎町、代表取締役社長：伊藤 健治、 自社ブランド「HOMFINE」を展開、以下「HOMFINE」）は、設置スペースに合わせて幅と角度を自在に調整できる「伸縮テレビ台」を発売いたしました。

限られた住空間でも無理なく配置できる伸縮構造と、高い耐荷重を実現した設計による安定感を兼ね備えています。

テレビ台としてはもちろん、パソコン作業や収納棚としても活躍する、暮らしに柔軟に寄り添う多機能テレビボードです。

■テレビ台発売ページ

▼HOMFINE楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/homfine/hfjtc01/

商品開発の背景

近年、一人暮らし世帯の増加や住空間のコンパクト化により、「置く場所を選ばず、用途に合わせて形を変えられる家具」へのニーズが高まっています。

特にテレビ台は、部屋の間取りに合わない場合や模様替えを行った際に使用できなくなるという悩みを抱えるユーザー様が多いアイテムです。

そこでHOMFINEでは、『一度買ったら、暮らしの変化にも長く寄り添えるテレビ台』をコンセプトに、伸縮・回転という可変構造を取り入れた本製品を開発しました。

特長１. 伸ばして、縮めて、角度自由。空間にフィットする伸縮構造

天板は約90cmから140cmの範囲で伸縮が可能です。左右にスライドするだけで、設置スペースに合わせた幅調整が行えます。

さらに、角度調整にも対応しており、壁付けはもちろん、コーナー置きやL字レイアウトにも対応。

ワンルームやリビングなど、間取りに左右されることなく『ちょうどいい配置』を実現できます。

特長２. 高耐荷重設計で、大型テレビも安心して設置

本製品は、最大約80kgの耐荷重設計。伸縮時でも左右それぞれ約35kgまでしっかり支えます。

天板には約25mm厚のしっかりとした板材を使用し、沈み込みやたわみを抑制。

分厚い天板使用

大型テレビや重量のあるAV機器を置いても、安定感のある使い心地を実現しました。

特長３. 見せるも、しまうも。使いやすいオープン収納

オープン収納を計6箇所備え、AV機器・ゲーム機・書類・雑誌などをすっきり収納可能。背面はフルオープン仕様となっており、配線が容易で、熱がこもりにくい構造です。

A4サイズの書類が収まる収納設計で、テレビ台としてだけでなく、デスク・作業台としても活躍します。

特長４. 暮らしに合わせて選べる5色展開

インテリアのテイストや暮らし方に合わせて選べる5色のカラーバリエーションを展開しています。

木の温もりを感じるナチュラルカラーは、一人暮らしやワンルームにやさしくなじみ、落ち着いたダークトーンは、リビングの主役として空間を引き締めます。

明るいカラーは、在宅ワークやデスク使いのシーンにも軽やかな印象をプラスします。

テレビ台としてだけでなく、収納棚・簡易デスク・ディスプレイラックなど、使い方が広がるからこそ、色選びも“暮らしの一部”。

空間や用途に合わせて選べるカラー設計が、日常の使いやすさとインテリア性を両立します。

特長５. 毎日使いを支える細部へのこだわり

傷や水に強いメラミン加工ネジ穴シールでキレイに隠す傷防止フェルトで床を守る

見た目だけでなく、日常使いのしやすさにも配慮しました。天板にはキズや汚れに強いメラミン加工を施し、お手入れはさっと拭くだけ。完成後の見た目をすっきり保てるよう、ネジ穴を隠す専用シールを付属しています。さらに、床へのダメージを抑えるフェルト付きで、賃貸住宅やフローリングのお部屋でも安心してお使いいただけます。

発売情報

楽天市場店にて販売中です。

価格やお届け時期などの詳細は、商品ページをご確認ください。

■テレビ台発売ページ

▼HOMFINE楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/homfine/hfjtc01/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166008/table/10_1_909fe78950acb62342cf39fd46f107e3.jpg?v=202601271051 ]